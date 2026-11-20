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Бывший глава охраны королевской семьи предложил принцу Гарри "заткнуться"
Бывший глава охраны королевской семьи предложил принцу Гарри "заткнуться" - 20.11.2026 Украина.ру
Бывший глава охраны королевской семьи предложил принцу Гарри "заткнуться"
Бывший глава службы охраны королевской семьи Дай Дэвис резко отреагировал на заявление принца Гарри о готовности вернуться в армию, чтобы воевать с Россией. О незрелом поведении герцога Сассекского Дэвис заявил в интервью Daily Express
2026-11-20T09:00
2026-11-20T09:00
2026-11-20T09:03
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По его мнению, постоянное стремление к публичности не совместимо с положением Гарри, а такие высказывания поставили его в "очень опасную ситуацию"."Будучи весьма пожилым человеком, с высоты своего 75-летнего жизненного опыта могу посоветовать ему заткнуться", — сказал Дэвис."Хочет воевать — отлично, пусть идёт. Мне всё равно. Думаю, большинству британцев безразлично, куда пойдёт Гарри", — добавил экс-глава охраны королевской семьи.18 ноября The Telegraph сообщила, что принц Гарри заявил о готовности вернуться на службу в британскую армию из-за "российской угрозы"."То, что к нам не летят дроны, пули и ракеты, не означает, что мы не находимся в состоянии войны", — сказал он.Гарри прослужил в британской армии 10 лет, дважды бывал в командировке в Афганистане в качестве пилота ударного вертолёта Apache. Военную карьеру он завершил в 2015 году. С декабря 2017 года по февраль 2020 года Гарри был генерал-капитаном (церемониальным главой) Королевской морской пехоты. В мае 2018 года ему присвоили очередное воинское звание майора.Подробнее британском принце и его "трудной" судьбе - в публикации Из-за России: Принц Гарри готов вернуться в армию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Бывший глава охраны королевской семьи предложил принцу Гарри "заткнуться"
09:00 20.11.2026 (обновлено: 09:03 20.11.2026)
Бывший глава службы охраны королевской семьи Дай Дэвис резко отреагировал на заявление принца Гарри о готовности вернуться в армию, чтобы воевать с Россией. О незрелом поведении герцога Сассекского Дэвис заявил в интервью Daily Express
По его мнению, постоянное стремление к публичности не совместимо с положением Гарри, а такие высказывания поставили его в "очень опасную ситуацию".
"Будучи весьма пожилым человеком, с высоты своего 75-летнего жизненного опыта могу посоветовать ему заткнуться", — сказал Дэвис.
"Хочет воевать — отлично, пусть идёт. Мне всё равно. Думаю, большинству британцев безразлично, куда пойдёт Гарри", — добавил экс-глава охраны королевской семьи.
18 ноября The Telegraph сообщила, что принц Гарри заявил о готовности вернуться на службу в британскую армию из-за "российской угрозы".
"То, что к нам не летят дроны, пули и ракеты, не означает, что мы не находимся в состоянии войны", — сказал он.
Гарри прослужил в британской армии 10 лет, дважды бывал в командировке в Афганистане в качестве пилота ударного вертолёта Apache. Военную карьеру он завершил в 2015 году. С декабря 2017 года по февраль 2020 года Гарри был генерал-капитаном (церемониальным главой) Королевской морской пехоты. В мае 2018 года ему присвоили очередное воинское звание майора.
Подробнее британском принце и его "трудной" судьбе - в публикации Из-за России: Принц Гарри готов вернуться в армию. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.