Кличко призвал киевлян отказаться от машин и уйти на удаленку из-за проблем с мостами
В украинской столице полностью остановили движение по Подольско-Воскресенскому мосту и ввели ограничения на других переправах через Днепр, сообщил в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко
По словам градоначальника, проезд с правого берега на левый по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу сейчас закрыт из-за полученных повреждений.
Также пострадали конструкции Дарницкого моста, однако работает ли он сейчас, мэр не пояснил.
Повторные повреждения зафиксировали и на Южном мосту. Там продолжает действовать особый пропускной режим: проехать можно только в сторону левого берега. Дорога открыта исключительно для машин легче 10 тонн и пассажирского транспорта весом до 18 тонн.
Из-за серьезных проблем с транспортным сообщением между двумя берегами Днепра Кличко обратился к горожанам с просьбой без крайней нужды не выезжать на личных автомобилях. Руководителям местных компаний и учреждений он порекомендовал по возможности перевести персонал на дистанционный формат работы.
Переправы через Днепр получают повреждения не впервые за последнее время. В конце октября и начале ноября столичные власти уже сообщали о проблемах на Северном, Южном и других мостах. На днях министерство инфраструктуры Украины объявило о старте подготовки проекта по прокладке подземного тоннеля под рекой.
Подробнее - в материале Вместо разбитых мостов? В Киеве решили прорыть тоннель под Днепром на сайте Украина.ру.
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