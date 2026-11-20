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"Фламинго" не взлетят: ВС РФ разнесли цеха по сборке крылатых ракет на Украине
"Фламинго" не взлетят: ВС РФ разнесли цеха по сборке крылатых ракет на Украине - 20.11.2026 Украина.ру
"Фламинго" не взлетят: ВС РФ разнесли цеха по сборке крылатых ракет на Украине
Российские военные в ночь на пятницу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, складам, транспортным узлам, объектам энергетики и судам, работающим в интересах ВСУ, сообщило 20 ноября Минобороны РФ
2026-11-20T11:11
2026-11-20T11:11
2026-11-20T11:17
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В Киеве и Киевской области под удар попало сборочное предприятие ООО "Файер Поинт" в населенном пункте Петровское, где собирали, готовили к применению и отправляли на пусковые позиции крылатые ракеты FP-7 "Фламинго". В Броварах был поражен Государственный завод порошковой металлургии, выпускавший взрывчатые вещества и компоненты твердого топлива для оперативно-тактических ракет FP-9. Кроме того, в столичном регионе удары пришлись по автодорожным и автожелезнодорожному мостам, по которым украинская армия перебрасывала вооружение и технику в зону боев в Донбассе.Во Львове целью стал Львовский авиационный завод (ЛДАРЗ), занимавшийся ремонтом авиатехники, а также выпуском ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и беспилотников большой и средней дальности.В николаевском поселке Березнеговатое российские силы уничтожили склад с крылатыми ракетами, которые использовались для атак по гражданским объектам в России.Существенный урон нанесен логистике на южном направлении. В Одесской области поражен автожелезнодорожный мост "Затока", задействованный для перевозки военных грузов. Кроме того, на переходе морем российские военные поразили сухогруз, доставлявший в одесский порт грузы военного назначения.Также под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, питающие украинские военные объекты и оборонные заводы. В Ивано-Франковской области поражена Бурштынская ТЭС в городе Бурштын. В Днепропетровской области выведена из строя электроподстанция ПС-330 "Терны-Первомайская" в населенном пункте Терны, в Черниговской области — подстанция ПС-110 в Мене, а во Львовской области — подстанция ПС-750 "Западноукраинская" в Ходорове.О других успехах ВС РФ - в материале С точностью до метра: советник Зеленского раскрыл, как ВС РФ крушат киевские мосты вопреки глушилкам на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, киев, киевская область, владимир зеленский, впк, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Киевская область, Владимир Зеленский, ВПК, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Фламинго" не взлетят: ВС РФ разнесли цеха по сборке крылатых ракет на Украине
11:11 20.11.2026 (обновлено: 11:17 20.11.2026)
Российские военные в ночь на пятницу нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям украинского ВПК, складам, транспортным узлам, объектам энергетики и судам, работающим в интересах ВСУ, сообщило 20 ноября Минобороны РФ
В Киеве и Киевской области под удар попало сборочное предприятие ООО "Файер Поинт" в населенном пункте Петровское, где собирали, готовили к применению и отправляли на пусковые позиции крылатые ракеты FP-7 "Фламинго".
В Броварах был поражен Государственный завод порошковой металлургии, выпускавший взрывчатые вещества и компоненты твердого топлива для оперативно-тактических ракет FP-9.
Кроме того, в столичном регионе удары пришлись по автодорожным и автожелезнодорожному мостам, по которым украинская армия перебрасывала вооружение и технику в зону боев в Донбассе.
Во Львове целью стал Львовский авиационный завод (ЛДАРЗ), занимавшийся ремонтом авиатехники, а также выпуском ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и беспилотников большой и средней дальности.
В николаевском поселке Березнеговатое российские силы уничтожили склад с крылатыми ракетами, которые использовались для атак по гражданским объектам в России.
Существенный урон нанесен логистике на южном направлении. В Одесской области поражен автожелезнодорожный мост "Затока", задействованный для перевозки военных грузов. Кроме того, на переходе морем российские военные поразили сухогруз, доставлявший в одесский порт грузы военного назначения.
Также под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, питающие украинские военные объекты и оборонные заводы.
В Ивано-Франковской области поражена Бурштынская ТЭС в городе Бурштын. В Днепропетровской области выведена из строя электроподстанция ПС-330 "Терны-Первомайская" в населенном пункте Терны, в Черниговской области — подстанция ПС-110 в Мене, а во Львовской области — подстанция ПС-750 "Западноукраинская" в Ходорове.