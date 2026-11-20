https://ukraina.ru/20261120/dlya-togo-i-rushili-kolkhozy-ukraina-pogryazla-v-skhemakh-s-gosudarstvennoy-zemley-1084620228.html

Для того и рушили колхозы: Украина погрязла в схемах с государственной землей

Для того и рушили колхозы: Украина погрязла в схемах с государственной землей - 20.11.2026 Украина.ру

Для того и рушили колхозы: Украина погрязла в схемах с государственной землей

На Украине нужно продать корпоратизированные государственные агропредприятия, контролирующие на правах субаренды 700 тысяч га государственных с/х земель. Так народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан предлагает решить проблему с неэффективно управляемыми сельскохозяйственными землями.

2026-11-20T10:24

2026-11-20T10:24

2026-11-20T10:24

эксклюзив

украина

россия

слуга народа

земля

рынок земли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/08/05/1037355702_0:15:3068:1741_1920x0_80_0_0_e33506de291bbb4a90387545b6c1ed50.jpg

С точки зрения либерального подхода, в рамках которого государству уготована роль ночного сторожа, антикризисная идея выглядит разумной. Но есть и несколько существенных изъянов.Постановка проблемыВ 2023 году киевская власть приняла закон о Государственном земельном банке (ГЗБ) в составе Фонда государственного имущества. Приватизацию ГЗБ запретили, а государственная земля не продавалась: предполагалось сдавать её в аренду на 50 лет с ежегодной платой не менее 12% от нормативной денежной оценки.Структура на правах аренды получила 700 тысяч га государственной земли сельскохозяйственного назначения, которой на правах субаренды управляли 200 государственных предприятий. ГЗБ должен сдавать землю в субаренду через аукционы на "Prozorro.Продажи".Предполагалось, что бюджеты получат налоги, землю будут реально обрабатывать и экспортировать выращенные на ней с/х культуры. А неработающие госпредприятия можно будет ликвидировать за ненадобностью.ГЗБ заработал в конце 2024 года и за последний квартал сумел принести 3,5 миллиона гривен чистой прибыли. В 2025 году дело пошло веселее: 745,86 млн выручки при 388,5 млн гривен чистой прибыли, а арендаторы заплатили в бюджет 1,1 млрд гривен арендных платежей.В 2025 году вторая волна корпоратизации затронула и те самые 200 с/х госпредприятий-субарендаторов. Получилась странная ситуация: ГП преобразовали в АО/ООО, вменили обязанность платить аренду, но ресурсов для развития не предоставили.Одновременно бизнес стал терять интерес к аренде государственных земель у ГЗБ через аукционы на "Прозорро. Продажи". 87% объявленных аукционов бизнес просто проигнорировал.Причин тому несколько.Во-первых, слишком высокая цена аренды, особенно учитывая ситуацию в стране: со второго полугодия Украина осталась без выхода в мировой океан из портов Большой Одессы.Во-вторых, в самом ГЗБ возник традиционный для киевской власти бардак. За два года сменились 3 руководителя компании и 4 председателя набсовета. Естественно, как и в других структурах, начальство ГЗБ выписало себе достойные зарплаты: директор ГЗБ Андрей Видиборец в месяц получает 249 тысяч гривен (около 450 тысяч рублей).Здесь стоит вернуться к предложению депутата Мовчана. Оно является одним из возможных, но не единственным рецептом по решению проблемы с нежеланием бизнеса брать государственные земли в субаренду.Мовчан предлагает продать акции корпоратизированных ГП частникам: те получат право обрабатывать земли, но не саму землю в собственность. Среди других предложений — выпустить земельные облигации, расширить земельный портфель, пересмотреть действующие с субарендаторами соглашения с реструктуризацией долгов. Или же просто доработать текущую модель работы ГЗБ.Предложение Мовчана – весьма смелое и радикальное, а сам он напирает на то, что вокруг государственных сельскохозяйственных земель возникла масса коррупционных схем, которые, в теории, можно сломать рынком.Земельные "схемы"Летом 2026 года министр аграрной политики Украины Роман Лещенко и зампред Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук заявили, что с 8 млн га сельхозземель на Украине не платятся налоги. 8 млн га — это 80 тыс. км2, что почти на 5 млн км2 (или 6%) больше площади всего Краснодарского края России.Лещенко тогда уверял, что выращенное на этих землях зерно продавалось за рубеж по "чёрным" схемам.Первая схема порождена уничтожением колхозов с их последующим распаеванием и сдачей владельцами паев своей земли в аренду. Земля фактически сдаётся в аренду, но договоры не оформляются или не регистрируются, а все операции оплачиваются налом. Оценивается объём теневой аренды в 2019 году в диапазоне от 19 до 69 млрд гривен, а потери бюджетов в диапазоне от 6 до 22 млрд гривен ежегодно.Вторая схема — выращивание с/х продукции на фактически разминированных, но де-юре считающихся загрязнёнными неразорвавшимися боеприпасами и минами землях.Часть поданных заявок на разминирование уже потеряла актуальность, так как, пока специалисты по гуманитарному разминированию готовились выйти в поле, фермеры уже самостоятельно решили проблему, договорившись с военными.Но бюрократия по-прежнему считала земли загрязнёнными и оттого не пригодными для выращивания с/х культур, а значит, на такие земли не начислялись положенные налоги и аренда. При этом фактически земли обрабатывались, а выращенная продукция реализовывалась за наличку.В 2023–2024 годах от 50 до 70% работ по разминированию для аграриев проводилось неофициально.Третья схема уже непосредственно связана с государственными землями под контролем ГЗБ, о которой упоминает депутат Мовчан. Её суть в том, что неработающие госпредприятия неформально сдают государственные земли в аренду частникам под обработку, а деньги за это получают директора ГП и чиновники.Безусловно, это далеко не все действующие схемы, а масштаб проблемы в рамках всей страны оценить крайне сложно.Отрубил одну голову – выросло двеТеперь стоит вернуться к инициативе Мовчана. Он предлагает обойти аукционы, продав акции госпредприятий, через которые как раз и кормятся участники схем. Вот только, борясь с одной схемой, Мовчан рискует породить несколько новых.Во-первых, сейчас не лучшее время для продажи корпоративных прав: агроэкспорт по морю заблокирован, внутренний рынок завален зерновыми и масличными, а значит, свободных денег у аграриев для покупки акций госкомпаний нет. Интерес иностранцев к земле тоже не гарантирован.Во-вторых, лоббистские возможности у сторонников сохранения существующих схем больше, чем у их противников, к которым относится Мовчан.Поэтому схемы с землёй сохранят – не для того рушили колхозы и выстраивали коррупционные связи, чтобы дать навести порядок по либеральным лекалам с государственными землями.

https://ukraina.ru/20261115/khoteli-kak-na-zapade-a-poluchili-katastrofu-na-ukraine-provalilas-antigosudarstvennaya-reforma-1084499635.html

https://ukraina.ru/20260727/zubets-neskolko-neblagopriyatnykh-let-privedut-k-ischeznoveniyu-selskogo-khozyaystva-na-ukraine-1081900356.html

https://ukraina.ru/20260109/zemlya-v-obmen-na-pasport-kak-voyna-otkryla-ukraine-put-k-rasprodazhe-resursov-1074100172.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, слуга народа, земля, рынок земли