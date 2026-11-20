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"Необходимо вновь поднять вопрос": Макрон призвал вернуться к теме НАТО для Украины
"Необходимо вновь поднять вопрос": Макрон призвал вернуться к теме НАТО для Украины - 20.11.2026 Украина.ру
"Необходимо вновь поднять вопрос": Макрон призвал вернуться к теме НАТО для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи "коалиции желающих" высказался за возобновление дискуссии о возможном вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает The Guardian
2026-11-20T10:12
2026-11-20T10:12
2026-11-20T10:12
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"Необходимо вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО", — цитирует Макрона издание.По словам французского лидера, в условиях требований, выдвигаемых российской стороной, сложился подходящий момент для возвращения к обсуждению членства Киева в альянсе. Макрон также указал на необходимость дальнейшей военной помощи Украине, полагая, что поддержка союзников даст Киеву возможность укрепить позиции перед потенциальными мирными переговорами."Если мы хотим быть убедительными в мирных переговорах, важно, чтобы Украина могла защищаться и подошла к этим переговорам с сильных позиций. А это возможно только при продолжении нашей поддержки", — сказал он.Кроме того, Макрон призвал участников "коалиции желающих" приложить максимум усилий для снабжения Украины необходимыми средствами обороны. Предстоящие недели он назвал критически важными для Украины.О вступлении Украины в альянс – в материале Без членства явочным порядком. На Украине проходит милитаристская легализация НАТО и ЕС
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новости, украина, киев, франция, эммануэль макрон, нато, the guardian, евросоюз
Новости, Украина, Киев, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, The Guardian, Евросоюз
"Необходимо вновь поднять вопрос": Макрон призвал вернуться к теме НАТО для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи "коалиции желающих" высказался за возобновление дискуссии о возможном вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает The Guardian
"Необходимо вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО", — цитирует Макрона издание.
По словам французского лидера, в условиях требований, выдвигаемых российской стороной, сложился подходящий момент для возвращения к обсуждению членства Киева в альянсе. Макрон также указал на необходимость дальнейшей военной помощи Украине, полагая, что поддержка союзников даст Киеву возможность укрепить позиции перед потенциальными мирными переговорами.
"Если мы хотим быть убедительными в мирных переговорах, важно, чтобы Украина могла защищаться и подошла к этим переговорам с сильных позиций. А это возможно только при продолжении нашей поддержки", — сказал он.
Кроме того, Макрон призвал участников "коалиции желающих" приложить максимум усилий для снабжения Украины необходимыми средствами обороны. Предстоящие недели он назвал критически важными для Украины.