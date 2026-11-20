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"Я вообще не испытываю беспокойства": Рютте прокомментировал встречу Путина, Си и Трампа
"Я вообще не испытываю беспокойства": Рютте прокомментировал встречу Путина, Си и Трампа - 20.11.2026 Украина.ру
"Я вообще не испытываю беспокойства": Рютте прокомментировал встречу Путина, Си и Трампа
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал важной встречу лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. При этом он заявил, что не испытывает беспокойства по поводу её итогов. Об этом 20 ноября сообщило агентство DPA
2026-11-20T10:39
2026-11-20T10:39
2026-11-20T10:39
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"Нельзя забывать, что Россия и США являются крупными ядерными державами. Китай — восходящая ядерная держава", — цитирует Рютте DPA.По мнению генсека НАТО, подобные встречи — "совершенно нормальное" событие. "Поэтому я вообще не испытываю беспокойства", — подчеркнул он.Лидеры России, США и Китая встретились в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трёхсторонние переговоры продлились около 1,5 часа. В ходе встречи мировые лидеры обсудили "множество вопросов, которые затрагивают всю планету", включая урегулирование конфликта на Украине и нераспространение ядерного оружия. О саммите АТЭС, который многие мировые лидеры назвали "историческим" – в материале Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС
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Новости, Россия, Китай, США, Рютте, НАТО, АТЭС, Владимир Путин, Дональд Трамп
"Я вообще не испытываю беспокойства": Рютте прокомментировал встречу Путина, Си и Трампа
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал важной встречу лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. При этом он заявил, что не испытывает беспокойства по поводу её итогов. Об этом 20 ноября сообщило агентство DPA
"Нельзя забывать, что Россия и США являются крупными ядерными державами. Китай — восходящая ядерная держава", — цитирует Рютте DPA.
По мнению генсека НАТО, подобные встречи — "совершенно нормальное" событие. "Поэтому я вообще не испытываю беспокойства", — подчеркнул он.
Лидеры России, США и Китая встретились в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Трёхсторонние переговоры продлились около 1,5 часа. В ходе встречи мировые лидеры обсудили "множество вопросов, которые затрагивают всю планету", включая урегулирование конфликта на Украине и нераспространение ядерного оружия.