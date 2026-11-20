https://ukraina.ru/20261120/ya-voobsche-ne-ispytyvayu-bespokoystva-ryutte-prokommentiroval-vstrechu-putina-si-i-trampa-1084620902.html

"Я вообще не испытываю беспокойства": Рютте прокомментировал встречу Путина, Си и Трампа

"Я вообще не испытываю беспокойства": Рютте прокомментировал встречу Путина, Си и Трампа - 20.11.2026 Украина.ру

"Я вообще не испытываю беспокойства": Рютте прокомментировал встречу Путина, Си и Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал важной встречу лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. При этом он заявил, что не испытывает беспокойства по поводу её итогов. Об этом 20 ноября сообщило агентство DPA

2026-11-20T10:39

2026-11-20T10:39

2026-11-20T10:39

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"Нельзя забывать, что Россия и США являются крупными ядерными державами. Китай — восходящая ядерная держава", — цитирует Рютте DPA.По мнению генсека НАТО, подобные встречи — "совершенно нормальное" событие. "Поэтому я вообще не испытываю беспокойства", — подчеркнул он.Лидеры России, США и Китая встретились в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трёхсторонние переговоры продлились около 1,5 часа. В ходе встречи мировые лидеры обсудили "множество вопросов, которые затрагивают всю планету", включая урегулирование конфликта на Украине и нераспространение ядерного оружия. О саммите АТЭС, который многие мировые лидеры назвали "историческим" – в материале Изоляция провалилась: Путин оказался в центре снимка с западными лидерами на саммите АТЭС

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новости, россия, китай, сша, рютте, нато, атэс, владимир путин, дональд трамп