https://ukraina.ru/20240617/1055684653.html

Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех

Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех - 17.06.2024 Украина.ру

Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех

Это практически единодушное мнение всех заинтересованных: саммит мира в Швейцарии, прошедший 15-16 июня 2024 года, закончился блистательным фиаско его организаторов – как бы инициатора мероприятия и президента Украины Владимира Зеленского и его главных закулисных кураторов и вдохновителей из США.

2024-06-17T12:52

2024-06-17T12:52

2024-06-17T12:52

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Ничего существенно не изменилось даже в общеизвестных мелочах. Зеленский – это просроченный президент, чьи полномочия истекли, а легитимность закончилась 21 мая сего года. И на саммите в Швейцарии полупрезидент Украины рассчитывал, его ему легитимность продлят каким-то образом. Ее и продлили. Ну, хотя бы тем, что Зеленского не выгнали. Ни с конференции в Швейцарии, ни раньше перед этим с саммита "Большой семерки".Зеленский на саммите "G7" даже демонстративно подписал с президентом США Джо Байденом соглашение по безопасности между двумя странами, которое рассчитано на 10 лет. И главное в нем то, что оно предполагает постоянные инвестиции в оборонную отрасль Украины, которые будут соответствовать стандартам НАТО.Однако документ не только не гарантирует вступление Украины в НАТО или участие американских войск в защите ее территории от "путинских орд", но и содержит пункт о том, что подписанное можно разорвать и денонсировать в любой момент. Когда американцам того захочется. Или когда в США сменится президент, а Дональд Трамп (а им может стать именно он) терпеть не может давать деньги Киеву и Зеленскому. Трамп даже выдумал для визави новое "погоняло" – "торговец-побирушка". Чудесное дополнение к прежнему – "королева попрошаек".На сборище в Швейцарии Зеленский как был, так и остался просрочкой, которая не получила даже каких-то особых знаков внимания. Например, Байден на саммит не явился вообще, а его заместительница – вице-президент США Камала Харрис – отбыла с мероприятия раньше срока, так, похоже, и не поняв, где она была и что должна была делать. Она даже смеялась без причины меньше, что обычно с нею происходит, когда она понимает, что ее втравили в какой-то бессмысленный во всех отношениях блудняк и нужно смехом компенсировать возникшие глупость и неловкость. У Камалы это всегда получалось так отлично, что навсегда гарантировало ей реноме очень глупого политика-полудурочки. Из Швейцарии она отбывала, скажем мягко, в пограничном настроении.А оставшийся торговать лицом от имени "града на холме" советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан только мямлил, что администрация США не может гарантировать, что в случае смены президента Вашингтон будет соблюдать распиаренное соглашение с Украиной о безопасности. Так и сказал: "Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не собираюсь никого вводить в заблуждение, говоря, что если что-то написано, то оно навсегда высечено в камне. Но я вам скажу, что когда США заключают обязывающее соглашение с другой страной на долгосрочную перспективу, мы склонны придерживаться этих обязательств независимо от изменений в администрации". И все обязаны, но если это не выгодно США, то мы все похерим. Коротко и ясно.Главным же признаком провала стало то, что, во-первых, Россия, которую на мероприятие демонстративно не пригласили, все равно была одним из главных участников. Ее президент Владимир Путин накануне фактически обнулил саммит мира и превратил его в банальный и пошлый симулякр и имитатор реальных процессов, которые нужны планете. Путин предложил мир и его условия такие, какие никак не мог предложить сходняк в Бюргенштоке. И этот эрзац-саммит мира в Швейцарии занимался тем, что негласно и кулуарно на самом деле обсуждал путинские предложения. И потому отверг то, что единодушное признание того, что предлагали побирушка Зеленский и его хозяева.Признаком этого стало то, что даже итоговую декларацию мероприятия не подписали 14 государств во главе с хозяйкой – Швейцарией. А среди неподписантов – лидеры так называемого Глобального Юга и Глобального Востока с Латинской Америкой, на поддержку которых привычно надеялся Запад: Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика, Бразилия, Индонезия, ОАЭ, Бахрейн и т. д. Ирак и Иордания отозвали свои подписи позже. И даже Ватикан автографом не побаловал.Короче, страны БРИКС и на этом мероприятии порулили так, как того хотели Китай и Россия, а не США и страны НАТО с Евросоюзом. И это стало еще одним гвоздем в крышку американоцентричного монополярного мира.Во-вторых, другим главным итогом сходняка в Бюргенштоке стало всеобщее признание того, что впредь без участия России подобные мероприятия бессмысленны и проводить их вряд ли нужно. И нужный тон с самого начала в своем выступлении-открытии задала президент Швейцарии Виола Амхерд: "Как международное сообщество, мы понимаем, что в какой-то момент Россия также должна быть вовлечена – это всем ясно. Мы не сможем здесь вести переговоры о мире для Украины, или даже заявить о нем, но мы хотим просто инициировать процесс".Дальше об этом не говорил разве что ленивый и не совсем дурак, которому что-то нужно от США.Однако, с другой стороны, саммит мира был проведен, и для России его сильные стороны постараются обернуть в слабые, продолжив курс на ее если и не стратегическое поражение, то на максимальное ослабление. Плюсы саммита постараются представить и развить, как минусы, используя информационную войну, монополию на все важные мировые СМИ, оставшиеся в руках Запада рычаги воздействия на слабые и зависимые в экономическом и политическом плане страны. Последним в сложившейся ситуации легче подмахнуть любой документ, демонстрируя верноподданничество, и потом скрытно или откровенно ничего не делать, нежели выступить открыто и заявить свои новые права на многополярный мир и свое место в нем. Так поступили 38 стран ЕС, большинство стран так называемого третьего мира, которым удобно и уютно быть среди этих "третьих", не навлекая на себя гнев "золотого миллиарда".В первую очередь это, конечно же, политико-пропагандистский успех Украины. В использовании прежнего принципа поддержки "Весь мир с нами". О нем откровенно сказал сам Зеленский: "Мы смогли избежать одной из самых ужасных вещей – разделения мира на противоположные блоки. Здесь есть представители из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, Тихоокеанского региона, Северной Америки, религиозные лидеры. 101 участник. И никто не имеет привилегии решать за другого. Это настоящая многополярность".Другими словами, Запад будет юзать тему и забалтывать понятия многополярности мира в своих интересах и в своей трактовке. Извращая его суть и показывая, что многополярность – это не то, что предлагают Китай, Россия и лидеры Глобального Юга, а его симулякр, обозначенный опять под лидерством США и их западных союзников.Как говорится, те же яйца, только вид сбоку: лидеры – "золотой миллиард, а все остальные ему подчиняются и живут по его лекалам. Типа добровольно "выбирая свободу". Как Украина в 2014-м после госпереворота.Второй момент – в Бюргенштоке, как кажется Зеленскому и компании, создан постоянно действующий рычаг давления на Россию и ее союзников. В виде продолжения подобных саммитов, но уже с участием России. Москву туда позовут, когда будет выработан единый и согласованный план Запада давления на нее. По задумке, Запад выкатит перед Россией этот план и, используя якобы поддержку Глобального Юга, вынудит его принять и подчиниться.А че? Весь мир же с нами. И Зеленский то ли от большого ума, то ли от его отсутствия об этом сказал тоже прямо: должен быть второй этап саммита мира. Причем чем быстрее, тем лучше. Вот на нем все и должно решиться в пользу Украины. "Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что, если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны. Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", -- разглагольствовал Зеленский.А потом еще добавил: "Сейчас существует процесс, правильный процесс, это "саммит мира", потом — разработка, соответственно, детального плана. Потом, когда он уже будет, это значит, что Россия уже не может просто его заблокировать. Это ведь начало мирного процесса, и когда будет уже конкретный одобренный план, его передадут представителям Российской Федерации. И потом мы с вами увидим, готовы ли они завершить эту войну. Вот такие условия".Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по схожим эрзац-интеллектуальным причинам шефа поддержал и заявил, что на следующий саммит по Украине должна и будет приглашена Россия, которую коллективно поставят на колени, что и приведет к завершению конфликта. "Мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Москвой. …Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны", -- сказал он.Почему? Да потому, что уверен Кулеба, так решат и Запад, и Глобальный Юг, которые однозначно обеспечат перевес Украины на фронтах спецвоенной операции (СВО) и она (Украина) сможет говорить с Россией с позиции силы.При этом он, правда, констатировал, что пока ничего такого в СВО нет, а Глобальный Юг не принимает хотелки Запада. "Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", – уныло признал бедный Кулеба.Однако западные его кураторы были с таким походом согласны – они оперативно и науськали Зеленского с компанией, стараясь перебить мирную инициативу Путина. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сразу заявил, что саммит мира по Украине продлят на второй сезон. "Второй саммит мира по Украине может пройти до президентских выборов в США", — сказал он.И это означает, что уже этими летом и осенью Запад начнет второй раунд по обработке стран Глобального Юга. И в первую очередь Китая, Индии и прочих членов БРИКС.Вот именно поэтому Зеленский и считает, что в Швейцарии он достиг успеха.Очень важен и обкатанный пока словесно экономический рычаг давления на Россию. Кроме аморфного соглашения о помощи со стороны США, это дальнейшее финансирование войны за счет России же. Замаячил кредит Украине от Европы, который будут гарантировать проценты с дохода от сворованных российских активов.Воровство же "благословила" министр финансов США Джанет Йеллен. "Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении (на международной площадке Euroclear в Бельгии. – Авт.) Они были заморожены. Инвестиции, которые были у России, уже достигли своего срока, — сказала она.По ее мнению, активы России, хранящиеся в Бельгии, приносят доход, на который Россия "не имеет права". Ну, хотя бы потому, что она – "агрессор" и "возмутитель спокойствия".И ясное дело, во всей этой ситуации остается в силе главное орудие давления на Россию агрессивной Украиной – продолжающаяся война, конца и края которой пока не видно. Запад хочет длить эту войну до полного ослабления России. И совсем не обращает внимания на то, что конфликт может перерасти в Третью мировую войну. Ядерную. Со всеми вытекающими последствиями, как говорится.В интервью швейцарскому журналу Weltwoche президент Сербии Александр Вучич предположил, что если крупные державы ничего не предпримут в ближайшее время по Украине, то всех нас ждет "настоящая катастрофа". То есть в ближайшие три-четыре месяца в мире может начаться глобальная война. "Я не могу использовать слово "Третья мировая война", но я думаю, что до этого крупного конфликта не так уж далеко! Не более 3-4 месяцев! И есть опасность, что он разразится еще раньше. В Европе лидеры ведут себя как великие герои, но они совершенно не честны и не говорят своим гражданам, что все они заплатят высокую цену, если дело дойдет до войны. Поэтому я проверяю количество запасов нефти, муки, сахара, соли и всего остального, так как не знаю, что принесет всем нам завтрашний день, — прямо обрисовал он всеобщую перспективу.И как-то безрадостно стало. Ведь стороны обозначили свои позиции, не собираясь от них отступать и не слушая друг друга.О других особенностях Швейцарского саммита мира - в материале Егора Леева "Три призыва в Швейцарии и отказ от подписей. Итоги 16 июня на Украине"

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