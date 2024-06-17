"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
© AP / Seth Wenig
Киевский режим Зеленского недоговороспособен. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости
Небензя напомнил, что Россия неоднократно демонстрировала готовность к переговорам по Украине. В апреле 2022 года переговорщики со стороны России парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации - лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, подчеркнул дипломат.
Однако англосаксонским "спонсорам" Киева такой оперативный выход на мирное урегулирование был явно не нужен. Поэтому они всячески воспрепятствовали этому.
Небензя отметил, что в интервью глава украинской делегации Арахамия прямо сказал, что всё было готово, но приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и сказал, что надо продолжать воевать.
"История с его вояжем в "незалежную" хорошо известна. Думаю, нет необходимости ее повторять", — отметил постпред. [...] Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате — режим Зеленского недоговороспособен", — подчеркнул Небензя.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Россией.
"Возникает риторический вопрос — возможно ли договориться без диалога? Впрочем, такая вопиющая непоследовательность является "визитной карточкой" всей внешней политики Киева", — добавил он.
О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на нашем сайте