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"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского

"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского - 17.06.2024 Украина.ру

"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского

Киевский режим Зеленского недоговороспособен. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости

2024-06-17T08:54

2024-06-17T08:54

2024-06-17T08:54

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переговоры

конфликт

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Небензя напомнил, что Россия неоднократно демонстрировала готовность к переговорам по Украине. В апреле 2022 года переговорщики со стороны России парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации - лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, подчеркнул дипломат.Однако англосаксонским "спонсорам" Киева такой оперативный выход на мирное урегулирование был явно не нужен. Поэтому они всячески воспрепятствовали этому.Небензя отметил, что в интервью глава украинской делегации Арахамия прямо сказал, что всё было готово, но приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и сказал, что надо продолжать воевать."История с его вояжем в "незалежную" хорошо известна. Думаю, нет необходимости ее повторять", — отметил постпред. [...] Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате — режим Зеленского недоговороспособен", — подчеркнул Небензя.Осенью 2022 года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Россией."Возникает риторический вопрос — возможно ли договориться без диалога? Впрочем, такая вопиющая непоследовательность является "визитной карточкой" всей внешней политики Киева", — добавил он.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на нашем сайте

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новости, россия, украина, василий небензя, киев, давид арахамия, владимир зеленский, верховная рада, переговоры, конфликт, борис джонсон