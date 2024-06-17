"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского - 17.06.2024 Украина.ру
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"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского
"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского - 17.06.2024 Украина.ру
"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского
Киевский режим Зеленского недоговороспособен. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости
2024-06-17T08:54
2024-06-17T08:54
новости
россия
украина
василий небензя
киев
давид арахамия
владимир зеленский
верховная рада
переговоры
конфликт
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Небензя напомнил, что Россия неоднократно демонстрировала готовность к переговорам по Украине. В апреле 2022 года переговорщики со стороны России парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации - лидера фракции "Слуга народа" в&nbsp;Верховной Раде Давида Арахамии, подчеркнул дипломат.Однако англосаксонским "спонсорам"&nbsp;Киева&nbsp;такой оперативный выход на мирное урегулирование был явно не нужен. Поэтому они всячески воспрепятствовали этому.Небензя отметил, что в интервью глава украинской делегации Арахамия прямо сказал, что всё было готово, но приехал экс-премьер&nbsp;Великобритании Борис Джонсон&nbsp;и сказал, что надо продолжать воевать."История с его вояжем в "незалежную" хорошо известна. Думаю, нет необходимости ее повторять", — отметил постпред. [...] Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате — режим Зеленского недоговороспособен", — подчеркнул Небензя.Осенью 2022 года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Россией."Возникает риторический вопрос — возможно ли договориться без диалога? Впрочем, такая вопиющая непоследовательность является "визитной карточкой" всей внешней политики Киева", — добавил он.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на нашем сайте
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новости, россия, украина, василий небензя, киев, давид арахамия, владимир зеленский, верховная рада, переговоры, конфликт, борис джонсон
Новости, Россия, Украина, Василий Небензя, Киев, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Верховная Рада, переговоры, конфликт, Борис Джонсон

"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского

08:54 17.06.2024
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP / Seth Wenig
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Киевский режим Зеленского недоговороспособен. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости
Небензя напомнил, что Россия неоднократно демонстрировала готовность к переговорам по Украине. В апреле 2022 года переговорщики со стороны России парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации - лидера фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, подчеркнул дипломат.
Однако англосаксонским "спонсорам" Киева такой оперативный выход на мирное урегулирование был явно не нужен. Поэтому они всячески воспрепятствовали этому.
Небензя отметил, что в интервью глава украинской делегации Арахамия прямо сказал, что всё было готово, но приехал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и сказал, что надо продолжать воевать.
"История с его вояжем в "незалежную" хорошо известна. Думаю, нет необходимости ее повторять", — отметил постпред. [...] Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате — режим Зеленского недоговороспособен", — подчеркнул Небензя.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Россией.
"Возникает риторический вопрос — возможно ли договориться без диалога? Впрочем, такая вопиющая непоследовательность является "визитной карточкой" всей внешней политики Киева", — добавил он.
О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на нашем сайте
 
НовостиРоссияУкраинаВасилий НебензяКиевДавид АрахамияВладимир ЗеленскийВерховная РадапереговорыконфликтБорис Джонсон
 
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