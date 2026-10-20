Полки украинских магазинов заполнил дешёвый европейский сыр. Что будет с отечественной продукцией?
13:09 20.10.2026 (обновлено: 13:10 20.10.2026)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроизводство молочной продукции на заводе Viola в Подмосковье
За первые девять месяцев 2026 года Украина ввезла на 36% больше твёрдых и твердоплавленых сыров из стран ЕС, чем за тот же период годом ранее. Об этом 20 октября сообщает Инфагро
Импорт вырос по всем категориям: белые сыры — плюс 21%, плавленые — плюс 10%.
Европейская продукция вытесняет украинскую с полок магазинов за счёт более низкой цены. Отечественные производители вынуждены повышать оптово-отпускные цены из-за роста себестоимости, логистических сложностей и перебоев с электроснабжением — что делает их сыр неконкурентоспособным и на внешних рынках.
"Перспективы четвёртого квартала будут зависеть от способности производителей восстановить долю внутреннего рынка и сохранить конкурентоспособность на внешних направлениях", — отмечают специалисты.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на