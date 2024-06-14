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Странствующее "Украинское шапито" во главе с Зеленским отправляется за устрицами с шампанским

Странствующее "Украинское шапито" во главе с Зеленским отправляется за устрицами с шампанским - 14.06.2024 Украина.ру

Странствующее "Украинское шапито" во главе с Зеленским отправляется за устрицами с шампанским

15 и 16 июня в швейцарском Бюргенштоке должно состояться мощное эпохальное событие. Так его называют провластные СМИ Украины.

2024-06-14T14:10

2024-06-14T14:10

2024-06-14T14:10

эксклюзив

украина

киев

сша

владимир зеленский

руслан бортник

хавьер милей

бундестаг

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"Глобальный саммит мира Зеленского"Правда, не совсем глобальный и не совсем саммит.Конференция за время ее подготовки утратила заявленный статус и превратилась в собрание с неясными целями и сомнительным представительством. Цели ее уже максимально далеки от заявленых ранее.Из "всемирной поддержки формулы Зеленского " эта конференция превратилась в собрание, которое должно помочь преодолеть нелегитимность самому Зеленскому, хотя бы частично.Конференция имеет и несколько других, скрытых и открытых целей. Но к переговорам о мире Украину этот саммит вряд ли сможет приблизить.Странствующий с комфортом "украинский цирк"Журналисты на Украине подсчитали, что 50 из последних 60 дней Зеленский провел за пределами Украины.Как человек, который, желая избежать своих внутренних проблем, загружает себя внешней бурной жизнью, так и Зеленский, избегая пребывания на Украине, перемещается между странами и континентами.Внутренних проблем в Украине столько, что сбежать хотело бы и большинство граждан страны. Но это невозможно: границы для обычных людей закрыты.В своё время Михаил Горбачёв, пренебрегая своими прямыми обязанностями президента СССР, с упоением читал, что пишут о нем западные газеты. "Лучший немец", как льстиво называла Горбачева немецкая пресса, проводил свои дни в чтении славословий. Закончилось всё очень грустно.Зеленскому, конечно, тоже гораздо приятнее слушать аплодисменты в немецком бундестаге, чем отвечать на вопросы своих собственных сограждан. Бюргеры Германии очень довольны президентом Украины. А жители его страны совсем наоборот.Кто поддержит ЗеленскогоСудя по последнему социологическому опросу, политику Зеленского не поддерживает 36 процентов украинцев.Как отметил украинский политолог Руслан Бортник, опрос проводился по телефону, а следовательно, многие боялись отвечать правду, так как анонимности нет:"Представьте, что вам поступает звонок по телефону и кто-то просит вас ответить, поддерживаете ли вы президента. Насколько правдиво будет отвечать человек?"36 процентов "против" - это очень высокая цифра, учитывая реальное положение дел на Украине, где за пост в соцсетях легко можно получить не условный срок. И существует совсем не гипотетическая угроза отправки несогласных (впрочем, и согласных тоже) на фронт.На самом деле, недовольных гораздо больше. Почти все.Всё это грозит внутренним бунтом, который возглавит... Зеленскому даже не хочется об этом думать. Желающих много. И на Украине, и за рубежом.Порошенко и Залужный внутри страны (Залужный даже не двинулся в сторону Англии, где давно должен работать послом).Арестович и много кто еще снаружи Украины.Все ждут: когда рухнет нелегитимный?Вопросов у граждан к Зеленскому основных два: когда всё это кончится и кто виноват?Ни на один из них ответа у Зеленского нет.Поэтому ему гораздо приятнее коротать ночи в роскошных отелях, которые традиционно выбирает для пребывания его немаленькая кампания "странствующего украинского шапито".Опять же, Елена где-то близко. Покупки новые можно хорошенько рассмотреть: виллы, яхты, бриллианты супруги и так далее. Отдохнуть в хороших локациях.Есть, однако же, и другая причина, по которой Зеленский покинул воюющую страну на два месяца (было ли такое вообще в истории?)ЛегитимностьНелегитимность Зеленского создает для него огромные проблемы и внутри, и вне страны.С одной стороны, он опасается попасть под возможный ракетный удар. Впрочем, это маловероятно, так как Зеленский давно сидит в бункерах, а на Банковой в Киеве появляется только в одном случае: приезд высокопоставленного зарубежного визитёра. Что автоматически делает его короткую вылазку в центр Киева безопасной.С другой стороны, нелегитимность создает серьезную проблему управления. Возможные бунты украинских элит, конечно же, невозможны без разрешения посольства США. Но всё-таки чувствует себя в Киеве Зеленский теперь очень неуверенно.Саммит в Бюргенштоке должен был подтвердить его легитимность. Короли Испании и Нидерландов его, уже нелегитимного, принимали. Президенты жали руку. Байден хлопал по спине. Бундестаг аплодировал.Но Зеленскому надо, чтобы "глобальный саммит" подтвердил его легитимность глобально. Это был бы уже железобетонный аргумент."Весь мир с нами!"И это было бы также удовлетворение обычной для Зе нарциссической жажды: аплодисменты, глобальное восхищение им, невероятным и несравненным Зеленским.Автором "формулы Зеленского" (он что, математик?)Уже не просто Бундестаг аплодирует. Бери выше: весь мир. Глобальные аплодисменты.Момент триумфа предвкушает нелегитимный Зе в Бюргенштоке.Правда, не 120 стран будут представлены, а меньше 70.Правда, приедут не короли и президенты, а "левые" министры и наблюдатели.И что будут обсуждать, и что в итоге будет подписано? И все ли подпишут (далеко не все собираются, вот президент Аргентины заранее "соскочил", заявил, что не останется на подписание).Имитация триумфаНо какая-то имитация "глобального триумфа" будет, а для Зеленского это главное. Какая разница. Имитация даже лучше. Это его привычное состояние, он играет роль, все вокруг играют роли. До сих пор же всё так и получалось?Правда, погибли сотни тысяч граждан Украины, которых актёр-президент Зеленский послал воевать, заявив о невозможности переговоров и компромиссов. Но это конечно же, Зеленского мало волнует.Гораздо больше его волнуют гарантии его собственной безопасности, и будущего для его окружения.Это две разные цели, и обе будут кулуарно обсуждаться в Бюргенштоке. Это тоже, можно сказать, два главных вопроса: сколько можно украсть, и как оставаться в безопасности самому Зе, продолжая имитировать политические процессы внутри страны.Зе больше волнует власть, окружение больше интересуют "грОши". А то ведь можно однажды утром проснуться и услышать "грабь награбленное" (причем как на Украине, так и за её пределами).Поэтому окружение хочет гарантий безопасности своим миллионам и миллиардам, а Зеленский - приструнить политических оппонентов.Это настолько для него важно, что от жалоб он уже перешёл к угрозам. Те из стран и организаций, кто не определился с участием в конференции, для Киева "хуже врагов" (!), говорит Зеленский.Нападал - пока словесно - и на председателя Си, и на президента Байдена. Но от озверевшего Зеленского можно ожидать буквально всего. Он и физически наброситься может.Саммит должен, обязан подтвердить легитимность Зеленского.Зеленский получит в ходе этого театрального представления аплодисменты и фотографии с "мировыми лидерами".А за кулисами он хочет получить гарантии политической неприкосновенности внутри Украины.Не глобальный и не саммитЧто же касается сути этой встречи в Бюргенштоке, то украинские политологи единодушны: эффект будет нулевым.Руслан Бортник всё-таки считает, что польза от этой встречи будет, но только как подготовка к действительно глобальному саммиту, который когда-то в будущем будет собирать Китай. Но когда? Например, осенью, после выборов в США.А пока что Бортник называет эту встречу "не глобальный" и "не саммит".А что же это? Просто конференция западных стран. Таких уже много, в общем-то, было за прошедшие два с половиной года.Руслан Бортник: "Туда приедут, в основном, наблюдатели и советники. Нельзя будет сказать, что эти страны участвовали в саммите, они наблюдали."На "глобальный саммит" силой затащили аргентинского президента Милея, который не хотел, но заставили. Потому что иначе от Южной Америки на "глобальном" была бы только одна страна - Чили. И то неизвестно, какой уровень представительства.Возможно, как от Австралии - министр по делам инвалидов, который проснулся знаменитым на следующий день после своего назначения в эту поездку. Смеялись все.Милей как украшение Украшением саммита станет, конечно же, изумительный Хавьер Милей.Вот каков план эпатажного, но крайне хитрого президента Аргентины, который умудряется сидеть на всех стульях.Участвовать он будет только один день.К итоговым документам отношения иметь не будет, подписывать ничего не собирается.Возможно, объявит о том, что будет поставлять Украине оружие.Речь идет о четырёх аргентинских самолётах производства Франции, которые на данный момент находятся в нерабочем состоянии.Ну изумительно же!Хлам спишут Украине (аплодисменты саммита, Милей раскланивается). Ещё и придумают что нибудь, в кредит дадут.Всемирный пиар Милею обеспечен (торги "поеду - не поеду, буду - не буду", и вот уже про Милея опять пишут все мировые агентства).У самого Милея ситуация в Аргентине тоже не очень хорошая: демонстрации в столице прямо сейчас разгоняются водометами и резиновыми пулями. Но он, как и нелегитимный Зе, спокойно ездит по другим странам.А на саммите ждут: с бензопилой он приедет или нет? Затмит, конечно, он Зеленского, Милей актёр покруче украинского комика.Но делать нечего, придется терпеть "гражданину Зеленскому". Хоть как-то Милей спасёт "представительство от Латинской Америки"."Дырка от бублика"Украинский политолог и консультант второго президентов Украины Леонида Кучмы Олег Соскин категоричен:"Саммит будет провальным и ничего не даст. Это дырка от бублика. Вы, украинцы, заплатите за номера для гостей по 1 тысяче евро за ночь. Но это для челяди. Самые важные будут жить в номерах по 3-5 тысяч за ночь. И Зеленский, Ермак и Кулеба смогут выпить чего-нибудь, полюбоваться на закат в Лозанне. Прекрасные места! А Зеленский потом приедет, посочувствует вам: тяжело в окопах?Там будут ужины по 150 евро и всякие напитки. А вы будете продолжать гибнуть и сидеть без света "Это, кстати, еще одна простая и ясная цель саммита: почему бы не отдохнуть в прекрасном месте за счет налогоплательщиков. А отелю - реклама.Попьем шампанского, поедим устрицБюргеншток - знаменитый курорт на берегу Лозаннского озера, расположен на высокогорном плато и является курортом уже почти 200 лет.В 1967 году здесь снимался фильм про агента 007 "Голдфингер", и Шон Коннери в роли агента поднимался на знаменитом скоростном лифте к вершине горы.Лифт с обзорным стеклом действительно является местной достопримечательностью, и туристы приезжают просто прокатиться на нем.Но только не гости "глобального". Их будут поднимать на вершину горы вертолётами.Будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Курорт на время саммита будут охранять даже боевые самолёты.Само пребывание на этом курорте - очень дорогое удовольствие. Делегации приедут с многочисленными помощниками, консультантами, спутниками и спутницами.За чей счёт банкет?За счет налогоплательщиков Украины и Швейцарии.Как сказал бывший советник офиса президента Украины Арестович: цель саммита - "попьем шампанского, поедим устриц и разъедемся."Отель принадлежит государству Катар. И его владельцы озабочены, скорее всего, предпродажной подготовкой. Реклама, созданная саммитом, будет кормить владельцев отеля долгие годы.Цели саммитаТак что тайные и скрытые цели саммита таковы:Цель толпы приглашенных: поесть устриц.Цели владельцев отеля: реклама и пиар.Цели наблюдателей: понаблюдать, поговорить.Цели разведок, а там будет беспрецедентное количество представителей разведок мира: что-то разведать.Цель Швейцарии: пиар своей страны как переговорной площадки (это уже не получилось, Швейцария проигрывает свою роль крупнейшей мировой нейтральной и переговорной зоны).Цель Хавьера Милея (и с ним вместе еще 50 зависимых от США и Европы стран): посидеть на двух стульях.Цель Зеленского: легитимность и сохранность денег и окружения.Цель Украины: дырка от бублика.К сожалению, вот так.Будем наблюдать, как будут развиваться события, и что действительно подпишут (и подпишут ли?) на саммите.Уже совершенно очевидно, что и саммит обречен, и западная модель "навяжем всему миру свою волю" обречена.Многое этот саммит уже показал и ещё покажет такого, что совершенно не хотелось бы показывать его организаторам.Наверняка довольны будут только владельцы отеля и Хавьер Милей. Для них любой пиар - это прекрасно. А судьба Украины? Она вообще никого на этом "несаммите", конечно же, не волнует.О том, какую профессиональную деформацию пережил Зеленский и почему стал таким - в материале шеф-редактора издания "Украина.ру" "Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора"

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, киев, сша, владимир зеленский, руслан бортник, хавьер милей, бундестаг