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Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора

Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора - 21.05.2024 Украина.ру

Профессиональная деформация артиста Зеленского и тайны английского двора

Сегодня день, когда все так или иначе анализируют пять лет президентства Зеленского. Потому что день такой – ровно пять лет назад Зеленский стал президентом и по Конституции срок его президентства истек, а Зеленский остался.

2024-05-21T11:35

2024-05-21T11:35

2024-05-21T11:41

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Но даже если посмотреть на фотографии Зеленского в ретроспективе, что называется невооруженным глазом видно - между Зеленским 21 мая 2019 и 21 мая 2024 года лежит пропасть. Придя к власти в качестве "надежды мира" для украинского народа (хотя, впрочем, и не только украинского), он за пять лет превратился в узурпатора, ненавидимого простыми людьми и прежде всего "ухилянтами", и стал единственной надеждой, пусть и быстро исчезающей, для спецслужб, части ВСУ и собственного, объевшегося коррупционными доходами окружения.Социология о его безальтернативности, которую нам предлагают украинские эксперты, мягко говоря, недостоверна – кто ж во время войны скажет правду о главнокомандующем, если это чревато последствиями, вплоть до тюремного срока?народные А люди, несмотря на все репрессии, голосуют ногами. Сегодня это почти 100 тысяч разыскиваемых в Украине уклонистов (тех, кто прячется от мобилизации) и более 200 тысяч дезертиров, сбежавших на Запад. С их семьями и группами поддержки, с сочувствующими, отбивающими у военкомов задержанных "ухилянтов", это - миллионы, включая тех, кто даже на кухне боится выражать свою ненависть к власти. Режим держится на репрессиях и изощренности спецслужб, а вовсе не на поддержке избирателей. Поэтому и не было выборов, поэтому и молчит Конституционный суд, а сами народные депутаты (во всяком случае несколько десятков из 400) хотят сложить мандаты и съехать на Запад.Можно, конечно, сказать, что это сделала война. Но это не так. В той же России президент спокойно избрался на очередной срок с более чем 80 процентной поддержкой населения. А в Украине даже разговоры о возможности проведения президентских выборов опасны, как подлежащие рассмотрению в качестве осуждения за измену.Значит, дело все же не в войне, то есть не в ситуации, а в личности.Зеленский пришел, вернее ворвался в политику будучи артистом. Играл комические (в основном) роли на сцене и в кино. Более того, был вполне успешным и очень профессиональным артистом. Это нельзя не признать – успешным и очень популярным не только в Украине, но и в России и в странах бывшего СССР.Профессиональный артист не может быть искренним на сцене. Сегодня он играет злодея, а завтра героя. Где он искренен? Согласно Станиславскому, артист должен сам в себе найти те черты характера, которые позволяют ему культивировать то, что делает его искренним на сцене, но не в жизни. Поэтому многие из них циничны, поскольку выкапывают в себе далеко не самое лучшее из того, что дали им родители и природа. Не случайно артистов иногда называют "сукины дети". Есть даже фильм такой, снятый режиссером Леонидом Филатовым по его же собственному сценарию. Филатов в основном был актером, а в своем фильме, что интересно, сыграл роль жестокого и хамоватого чиновника.Профессиональный артист любит аплодисменты, то есть признание публики. Это ведь и есть лучшая награда за творчество. Поэтому, пиар для него важнее сути. А коллеги по цеху – конкуренты, которых любыми путями надо вывести из игры.Профессиональный артист должен уметь подстраиваться под сценарий и требования режиссера. Иначе он будет не востребован и в следующий фильм/спектакль его не возьмут. То есть тонко и в тоже время буквально понимать, что платит тот, кто заказывает музыку.Так и происходит профессиональная деформация. Врач не должен думать о боли, которую доставляет пациенту. Иначе не сможет провести операцию. Адвокат должен закрывать глаза на реальные последствия преступления подзащитного. Иначе не будет искренен в защите. Это и есть профессиональная деформация личности, полученная в результате многолетней работы в больнице, в адвокатуре и на сцене, если это касается актера. Актер не может быть искренен (честен) на сцене и часто в жизни, не может не любить себя и пиар, и старается угождать не публике, а режиссеру, если не хочет остаться без роли.Конечно, многие с этим не согласятся. И приведут массу хороших примеров достойных артистов. Но ведь есть и недостойные, игравшие на сцене патриотов и переквалифицировавшиеся в релокантов после начала СВО. Да и опять же, многое зависит от Режиссера (именно с большой буквы). Впрочем, об этом чуть позже. А пока о Зеленском.Профессиональная деформация сыграла с ним злую шутку. Из хорошего актера он превратился в плохого президента. Поэтому задолго до спецоперации Зеленский стал устранять своих политических оппонентов (например, Медведчук), сделал пиар главным содержанием своего правления и, как бы не извивался, всегда точно старался исполнять ту музыку, которую ему диктуют режиссеры на Западе – в Лондоне и Вашингтоне. Такой вот результат профессиональной деформации, полученной в артистические годы. Это как болезнь, от нее не избавится, потому что она внутри.В принципе, у профессий политика и артиста немало общего. Но есть и существенные различияПолитик может и должен подчинять себе обстоятельства, находить компромиссы ради главной цели. Он должен служить, а не прислуживать и помнить кому служит - тем, кто его избрал, а не назначил. Это все противоречит сути артиста. Хотя цинизм и равнодушие к боли единиц, наверное, должны присутствовать и в деятельности политиков. Вопрос в том, кто режиссер. Если Режиссер - народ в истинном понимании этого слова, то тогда появляется Путин. А если режиссеры – в Вашингтоне и Лондоне, которые решают проблемы своих государств за счет войны в другой части мира, то рождается президент Зеленский. Но все равно это зависит от выбора, который делает сам человек. Ведь когда-то наступает момент, когда сам для себя человек должен определить – кто он – субъект собственной или объект чужой политики?Кстати о режиссёрах. Довольно заметно политика Зеленского, особенно в отношении выполнения, подчеркну, мирных планов Минских соглашений, изменилась после того, как 12 октября 2020 года он провел в Лондоне нескольких часов в MI 6 – секретной службе Его Величества королевы Великобритании. Факт сам по себе беспрецедентный – когда глава независимого государства проводит закрытую, то есть фактически тайную встречу с руководством секретной службы другого государства на их территории. То есть не у себя в кабинете на Банковой, а в кабинете руководителя MI6 Ричарда Мура.Вот, что написало тогда украинское издание "Зеркало недели":"Глава украинского государства провел встречу, которую британцы и украинцы не собирались афишировать, — с новым главой МИ-6 Ричардом Муром. Как стало известно ZN.UA из заслуживающего доверия источника, именно шефу МI-6, по роду работы знающему о многих скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, Уайтхолл поручил донести украинскому президенту месседжи, которые по ряду причин не хотел озвучивать Джонсон", — сообщило издание.Кстати, Джонсон, тогда (в 2020-ом) еще премьер Великобритании, прилетал в апреле 2022 года (уже не будучи премьером, но хорошо знающим что и по чем) в Киев, чтобы сорвать Стамбульские переговоры России и Украины. И мирный договор не был подписан, а война продолжилась с известным результатом – до последнего украинца.Возможно, будь у Зеленского другие режиссеры, его роль президента была бы сыграна совсем по-другому и с другим результатом.Но, перефразируя известное выражение Иосифа Сталина про писателей, других режиссеров у него, Зеленского, нет. Просто он не в том кино и не у тех режиссеров снимается.Об основных итогах пяти лет президента Зеленского - в статье Василия Стоякина Безальтернативность Зеленского. По итогам пяти лет президентства

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