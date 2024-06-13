https://ukraina.ru/20240613/1055626306.html

"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в стране

"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в стране - 13.06.2024 Украина.ру

"Народ без страны и страна без народа". Украинские эксперты и политики с тревогой о происходящем в стране

На Украине думают, остановит ли гипотетическое перемирие бегство граждан из страны или, напротив, ускорит. И обсуждают, почему украинские военные опасаются, как бы их не спутали с сотрудниками ТЦК.

2024-06-13T05:22

2024-06-13T05:22

2024-06-13T05:25

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вадим карасев

владимир зеленский

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

украина.ру

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Думают и над тем, сколько еще может продлиться конфликт и заинтересовано ли руководство киевского режима в его прекращении или хотя бы приостановке.Зеленский держится, пока продолжается конфликт, пока в стране военное положение, пока границы закрыты, пока Украина, по определению публициста Армена Гаспаряна, превращена в "ЗЕЛАГ", который "жестче ГУЛАГа".Если будет объявлено перемирие, придется отменять военное положение, проводить выборы, открывать границы. Тогда из страны сбегут все, кто сможет. - считает украинский политолог Вадим Карасев.По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, это непременно произойдет в том случае, "если никто не будет уверен, что война не возобновится через три-четыре года".Эксперт добавил, что уже сейчас думают о побеге те, у кого сыновьям по 15-16 лет: "уедут, потому что опять мобилизация, опять эти людоловы из ТЦК"."Останутся только - не знаю, кто", - заявил Карасев.Действительно, даже в случае перемирия при сохранении прозападного режима в Киеве, кто бы его ни возглавил, никакой уверенности в том, что военные действия не возобновятся, быть не может. Скорее наоборот, есть уверенность в том, что киевскому режиму и его западным хозяевам перемирие нужно лишь для передышки и довооружения. А потом снова воевать.Зеленский на конференции по послевоенному восстановлению Украины призвал уехавших украинцев вернуться "прямо сейчас", вообще он обещал построить страну, в которую захотят вернуться, но его слова диссонируют с действительностью, по факту люди из страны бегут, отметил украинский политолог Андрей Золотарёв, добавив, что Зеленский в итоге "слепил страну массовой эвакуации населения".Речь не только о простых гражданах, обитатели Печерских холмов, в том числе видные партайгеноссе Зеленского, обзавелись запасными "аэродромами", напомнил эксперт, И добавил: а в целом мы являемся свидетелями грандиозного эксперимента — делается все для того, чтобы оставить народ без страны и страну без народа.Война продлится долго, армия закончится, воевать придется каждому украинцу, считают военкомы."Сегодня, завтра, когда-нибудь каждому придётся воевать. Мы же понимаем, что Вооруженные силы не бесконечны", - сказал в интервью телерадиовещательной компании ERR сотрудник Харьковского областного военкомата Олег Щирский, добавив, что "завтра кто-то должен их заменить".Не все на Украине стремятся заменять тающие ряды ВСУ. а к военкомам отношение вообще особое, которое переносится уже на всех людей в военной форме.Как сообщает в своем телеграм-канале украинское издание "Страна" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, только за один день 10 июня в разных регионах Украины — в Киеве, в Днепре (бывшем Днепропетровске — Ред.) и в Одессе было совершено три поджога автомобилей военных.Украинские политики во всем обвиняют, конечно, Россию — якобы русские создали паблик, через который находят желающих поджигать автомобили военных."Отметим, что ранее РФ часто обвиняли украинские спецслужбы, что те через телеграм-каналы побуждают россиян устраивать за деньги диверсии в России, - пишет "Страна". - То есть, судя по всему, теперь и российские спецслужбы решили перенять этот опыт и использовать его против Украины".Впрочем, утверждение о вербовке потенциальных поджигателей российскими спецслужбами решительно ничем не подтверждено. Да и зачем бы стали их вербовать? Наиболее эффективно украинских граждан настраивают против военных украинские же военкомы, которые при отлове людей переходят уже все мыслимые границы.Народ реагирует пока стихийно, но так, что уже и на военных автомобилях пишут "Мы - не ТЦК"."...Украинские военные стали клеить на свои микроавтобусы с военными номерами таблички "не ТЦК". Так на Украине сокращённо называются военкоматы. Как видим, военные не хотят, чтобы народ перепутал их с военкомами, поскольку в результате могут пострадать автомобили и даже их пассажиры", - сообщает в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.Экс-депутат Рады и участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* в интервью Александру Шелесту** выразил мнение что видосики с преступлениями ТЦК могут быть выгодны даже и самой власти, поскольку запугивают народ.Но при этом "все эти видео по факту дискредитируют защиту Отечества и службу в Вооруженных силах", продолжил экс-нардеп. Он добавил, что все эти видео "полностью ложатся в шаблон ликвидации государства и нации", чем и занята команда "зеленых".Мосийчук заявил, что надо запрещать не съёмку таких сюжетов, а наказывать тех, кто там главные герои. Но сам же констатировал, что никого не наказывают. Потому, заключил политик, "вот эти все видосики, всё, что мы наблюдаем — это путь к взрыву, путь к взрыву в середине страны".Стоит отметить, что некоторые эксперты сомневаются в том, что киевский режим действительно проваливает мобилизацию. Так, военный историк и публицист Алексей Стаценков в интервью изданию Украина.ру не исключил, что мобилизацией Киев восполняет те потери, что несут ВСУ - "а нам они специально рассказывают, что у них что-то там не получается".О том, что происходит на Украине и вокруг нее, и о том, что нас ждёт впереди в материале "Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной" * Признан в России по суду экстремистом и террористом.** Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240613/1055614476.html

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, вадим карасев, владимир зеленский, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, украина.ру, верховная рада, эксклюзив