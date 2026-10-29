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Паспортный коллапс: почему украинцы за границей остались без документов

Паспортный коллапс: почему украинцы за границей остались без документов - 29.10.2026 Украина.ру

Паспортный коллапс: почему украинцы за границей остались без документов

С 24 октября украинские мужчины, находящиеся в Европе, лишились возможности получать и сдавать паспортные документы. Об этом изданию "Политика страны" рассказал консультант по вопросам оформления документов Влад Казьмирук

2026-10-29T12:42

2026-10-29T12:42

2026-10-29T12:42

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По его словам, на горячей линии ему пояснили: причина — сбой в системе Министерства обороны Украины, которая передаёт данные государственному предприятию "Документ". Сроки восстановления не называются, но собеседник предполагает, что на это уйдёт как минимум неделя.Пользователи в социальных сетях подтверждают перебои. Причём проблема наблюдается не только в Европе, но и на территории Украины.Официальных комментариев от Минобороны и ГП "Документ" пока не поступало. Неясно, связан ли сбой с техническими причинами или с изменениями в правилах оформления документов для мужчин призывного возраста. Напомним, что с начала 2026 года Украина ужесточила правила воинского учёта, а мужчины за границей могут получать паспорта только через консульства, которые также подключены к системе "Документ".О нехватке бойцов - в материале В ВСУ нехватку бусифицированных начали заполнять женщинами на сайте Украина.ру.

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