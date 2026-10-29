https://ukraina.ru/20261029/evrope-ukazali-na-ee-mesto-neudachnyy-ryvok-es-za-stol-peregovorov-po-ukraine-1084140838.html

Европе указали на ее место: неудачный рывок ЕС за стол переговоров по Украине

Европе указали на ее место: неудачный рывок ЕС за стол переговоров по Украине - 29.10.2026 Украина.ру

Европе указали на ее место: неудачный рывок ЕС за стол переговоров по Украине

"Европа подождёт!" - эта короткая фраза из пьесы французского драматурга Эжена Скриба "Стакан воды или Следствия и причины" как нельзя более точно описывает... Украина.ру, 29.10.2026

2026-10-29T08:33

2026-10-29T08:33

2026-10-29T08:33

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"Европа подождёт!" - эта короткая фраза из пьесы французского драматурга Эжена Скриба "Стакан воды или Следствия и причины" как нельзя более точно описывает сложившуюся вокруг переговоров по Украине ситуацию. В ЕС наконец осознали, что поезд уходит без них.Европейцы не дёргались, пока на ноябрь планировались только трёхсторонние переговоры в формате Россия-Украина-США. Они были уверенны в том, что их киевские клевреты не сдадут позиции и сведут весь процесс к бессмысленной болтовне, после чего хитро поглядывая на Москву и Вашингтон, брюссельские бюрократы будут и дальше намекать на то, что без их доброй воли дело с места не сдвинется и надо бы их пригласить в качестве равноправного участника переговорного процесса.Не то чтобы европейцы стремились защитить интересы Украины. Нет, их в первую очередь интересовало решение собственных проблем. Они ничего не имели против того, чтобы за все грехи прокси-войны с Россией расплатился Киев. Но Украина должна была закрыть не только американский, а и европейский счёт. ЕС так и не оставил мысли о компенсации своих потерь, понесённых в результате попытки санкционного давления на Россию.Поскольку Украина проиграла всухую, мысль о репарациях и дележе трофеев пришлось оставить, но лидеры ЕС сохранили надежду на скрытые механизмы компенсаций. В качестве одного из вариантов они продвигали идею использования замороженных российских активов на оплату "восстановления Украины", каковым должен был заняться Евросоюз. Кроме того, европейцы намекали Москве на восстановление торговли российскими энергоносителями по "специальным ценам" для Европы (заниженным по сравнению с рыночными в полтора-два раза) на продолжительный (не менее десяти лет) период.В Брюсселе явно считали, что Москва поторгуется, немного поднимет цену, чуть сократит срок льготного ценообразования, отобьёт себе честь рынка "восстановления Украины", но так или иначе сотни миллиардов евро должны были осесть в европейских карманах. Но тут стал известно, что помимо трёхсторонней встречи России и США с Украиной, от которой никто ничего не ждёт, на ноябрь также предварительно запланирована трёхсторонняя встреча в формате Россия-США-Китай.А вот это уже серьёзно, поняли европейцы. Так судьбу посткризисного мира три сверхдержавы могут решить не только без ЕС, но и за счёт Евросоюза. Надо прорваться за стол переговоров любой ценой, решили европейцы. Злой Трамп не пустит, слишком много они ему гадили, да и собирались продолжать гадить, надеясь, что 3 ноября контроль над Палатой представителей и Сенатом Конгресса США перейдёт к демократам, после чего отольются Трампу европейские слёзки. Через злого Трампа не прорваться, китайцы, как обычно, вежливо раскланяются и ничего не сделают. Остаётся добрый Путин. Надо идти к нему на поклон. Главное же – побольше пообещать, но ничего не дать и постараться так прокрутиться, чтобы и в дальнейшем обещания выполнять не пришлось.Ради этого Европа даже отправила на переговоры не своего верховного представителя по иностранным делам и вопросам безопасности Каю Каллас, являющуюся также заместителем главы Еврокомиссии и не главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен – двух дам, известных своей непримиримой русофобской позицией, а президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.Эти два политика не просто приятны, они приятны во всех отношениях. Их страны граничат с Россией и имеют большой интерес к сохранению с ней прагматичных торгово-экономических отношений. Норвегия имеет с Россией договор о совместной хозяйственной деятельности на Шпицбергене. Кроме того, она также торгует газом с ЕС. Финляндия относительно недавно вступила в ЕС и совсем недавно в НАТО, а с 1944 года до распада СССР была советским протекторатом.Стубб и Стёре беспощадны к врагам ЕС, к которым в первую очередь оба причисляют Россию, зарекомендовали себя верными европейцами, работая министрами иностранных дел своих стран. Оба имеют два идентичных украинских ордена ("Свободы" и "Ярослава Мудрого"), полученных от Зеленского 23 августа 2026 года и 21 августа 2025 года соответственно. Учитывая, что у Стёре 25 августа день рождения, его явно наградили к дате, а Стубба за компанию, чтобы не обиделся и продолжал активно русофобить.При этом Стубб ещё и утверждает, что у него хорошие личные отношения с Трампом. В общем, с какой стороны ни глянь, идеальные переговорщики для того, чтобы широко улыбаясь, обвести "этих диких русских" вокруг пальца и обеспечить ЕС место за столом переговоров. Главное – прорваться за стол, там уж "цивилизованная Европа" себя обойти не даст.Началось всё прекрасно. Стубб и Стёре созвонились с Путиным, так, мол, и так, мир тесен, прогуливались тут по Скандинавии, случайно встретились, разговорились и подумали, что надо рассказать соседу, имеющему проблемы с Украиной, какая это достойная европейская нация, как негоже её обижать и как надо побыстрее мириться. ЕС может помочь, а его за это надо позвать на трёхстороннюю встречу с китайцами и американцами. Пусть она будет четырёхсторонней. Нельзя обсуждать судьбы мира без Европы.В ответ Путин начал им рассказывать какую-то историю. Через час Стубб и Стёре поняли, что это история России, через полтора, что над ними издеваются и никто, никого, никуда не позовёт. Все встречи пройдут без европейцев. Их позиция известна. Ни России, ни США, ни Китаю она не нравится. Нравится только Украине, поэтому европейцы могут традиционно собраться в тесном кругу нетрадиционных индивидуумов, пригласить туда Зеленского, давно вписавшегося в компанию, и делить мир как хотят, всё равно их мнение никого не волнует.Это был шок. Стуббу и Стёре даже пришлось срочно жертвовать собственной репутацией, чтобы спасти репутацию ЕС и уверять Путина, что они вовсе не переговорщики от лица Евросоюза, а частные лица, которые нашли телефон и решили звякнуть в Кремль просто поболтать. В общем стали убеждать весь мир, что русские послали не ЕС, а их лично – бывает, дело житейское.Трёхсторонняя российско-китайско-американская встреча ещё не обязательно состоится, а если и состоится, вряд ли сразу приведёт к существенному прорыву, скорее будет первым шагом на большом и трудном пути. Но толк от неё, даже несостоявшейся, уже есть. Европе указали её место в прекрасном новом мире, и место это отнюдь не за столом переговоров. Украина хотела стать Европой, а вышло так, что Европа вплотную приблизилась к статусу Украины. Что ж, не всё коту Масленица.

https://ukraina.ru/20261028/stirka-ot-stre-norvegiya-probivaet-stenu-rusofobii----1084131054.html

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, украина, россия, европа, владимир путин, александр стубб