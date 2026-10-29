Путин: Киев минировал подходы к Алёшкам, создавая гуманитарную катастрофу - 29.10.2026 Украина.ру
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Путин: Киев минировал подходы к Алёшкам, создавая гуманитарную катастрофу
Путин: Киев минировал подходы к Алёшкам, создавая гуманитарную катастрофу - 29.10.2026 Украина.ру
Путин: Киев минировал подходы к Алёшкам, создавая гуманитарную катастрофу
Гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области должна состояться уже 29–30 октября. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия — Африка". По его словам, киевский режим годами создавал там гуманитарную катастрофу, минируя подступы к населённому пункту
2026-10-29T13:12
2026-10-29T13:12
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"Как раз в это время, в эти дни — сегодня-завтра — намечена операция при поддержке первой леди США по оказанию помощи именно гражданскому населению", — сказал Путин.Президент подчеркнул, что ситуация складывалась давно, и воздержался от подробностей действий противной стороны: "Сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населённому пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу".Алёшки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. По данным Минобороны РФ, украинские военные дистанционно минируют подъездные пути к городу с помощью беспилотников — чтобы не допустить эвакуацию мирных жителей и блокировать доставку продовольствия и медикаментов. Только за одну неделю сапёры группировки "Днепр" обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин-ловушек.Режим прекращения огня на херсонском направлении был введён с 04:00 мск 27 октября — на два дня раньше запланированного срока. Договорённость была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, которая координировала организацию гуманитарной миссии. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гуманитарная операция уже началась — 29 октября из Москвы вылетел борт с помощью, а в самом городе продолжается разминирование.Мелания Трамп подтвердила, что в Алёшках будут работать четверо американских журналистов телеканала Newsmax. Они выступят в роли нейтральных наблюдателей и будут документировать ход гуманитарной миссии. Ранее сообщалось, что вместе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой в Алёшки отправились и представители прессы из США и других странВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, алешки, россия, сша, вооруженные силы украины, владимир путин, мелания трамп, украина.ру, дмитрий песков
Новости, Алешки, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Мелания Трамп, Украина.ру, Дмитрий Песков

Путин: Киев минировал подходы к Алёшкам, создавая гуманитарную катастрофу

13:12 29.10.2026
 
© REUTERSАлёшки
Алёшки - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© REUTERS
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Гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области должна состояться уже 29–30 октября. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия — Африка". По его словам, киевский режим годами создавал там гуманитарную катастрофу, минируя подступы к населённому пункту
"Как раз в это время, в эти дни — сегодня-завтра — намечена операция при поддержке первой леди США по оказанию помощи именно гражданскому населению", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что ситуация складывалась давно, и воздержался от подробностей действий противной стороны: "Сейчас не буду говорить о том, как действовала противная сторона, минируя подходы к этому населённому пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу".
Алёшки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ Херсона. По данным Минобороны РФ, украинские военные дистанционно минируют подъездные пути к городу с помощью беспилотников — чтобы не допустить эвакуацию мирных жителей и блокировать доставку продовольствия и медикаментов. Только за одну неделю сапёры группировки "Днепр" обезвредили более 300 взрывоопасных предметов и мин-ловушек.
Режим прекращения огня на херсонском направлении был введён с 04:00 мск 27 октября — на два дня раньше запланированного срока. Договорённость была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, которая координировала организацию гуманитарной миссии. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гуманитарная операция уже началась — 29 октября из Москвы вылетел борт с помощью, а в самом городе продолжается разминирование.
Мелания Трамп подтвердила, что в Алёшках будут работать четверо американских журналистов телеканала Newsmax. Они выступят в роли нейтральных наблюдателей и будут документировать ход гуманитарной миссии.
Ранее сообщалось, что вместе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой в Алёшки отправились и представители прессы из США и других стран
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