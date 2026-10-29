Киевские детсады капитулируют перед зимним коммунальным кошмаром
14:43 29.10.2026 (обновлено: 14:44 29.10.2026)
Руководство одного из детских садов Киева призвало родителей по возможности не приводить детей в учреждение в зимний период, отмечают местные паблики
Администрация предупредила, что из-за критического состояния украинской энергосистемы зимой в группах будет очень холодно, а также могут полностью пропасть свет и вода.
Не далее как в четверг утром в Голосеевском и Соломенском районах Киева ввели экстренные отключения света. Проблемы с электричеством быстро вышли за границы города и перекинулись на область: аварийные меры затронули жителей Бучанского, Обуховского и Фастовского районов.
Недавно ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа, и украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах.
Подробнее - в материале "Зимой будут выживать": эксперт о грядущей тотальной катастрофе на Украине на сайте Украина.ру.
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