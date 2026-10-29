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Киевские детсады капитулируют перед зимним коммунальным кошмаром

Киевские детсады капитулируют перед зимним коммунальным кошмаром - 29.10.2026 Украина.ру

Киевские детсады капитулируют перед зимним коммунальным кошмаром

Руководство одного из детских садов Киева призвало родителей по возможности не приводить детей в учреждение в зимний период, отмечают местные паблики

2026-10-29T14:43

2026-10-29T14:43

2026-10-29T14:44

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Администрация предупредила, что из-за критического состояния украинской энергосистемы зимой в группах будет очень холодно, а также могут полностью пропасть свет и вода.Не далее как в четверг утром в Голосеевском и Соломенском районах Киева ввели экстренные отключения света. Проблемы с электричеством быстро вышли за границы города и перекинулись на область: аварийные меры затронули жителей Бучанского, Обуховского и Фастовского районов.Недавно ветеран боевых действий, военный историк, автор книг Михаил Поликарпов рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Украине этой зимой светит энергетическая и социальная катастрофа, и украинцы будут выживать, грея кирпичи на газовых плитах. Подробнее - в материале "Зимой будут выживать": эксперт о грядущей тотальной катастрофе на Украине на сайте Украина.ру.

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