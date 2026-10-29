https://ukraina.ru/20261029/pridtsya-peresmotret-ukraina-mozhet-otkazatsya-ot-osvescheniya-dorog--podrobnosti--1084154631.html

"Придётся пересмотреть": Украина может отказаться от освещения дорог – подробности

"Придётся пересмотреть": Украина может отказаться от освещения дорог – подробности - 29.10.2026 Украина.ру

"Придётся пересмотреть": Украина может отказаться от освещения дорог – подробности

Украинские власти могут пойти на крайние меры — отключить освещение дорог и трасс, чтобы скрыть объекты от российских беспилотников. Об этом заявил советник президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в своём Телеграм-канале

2026-10-29T13:53

2026-10-29T13:53

2026-10-29T14:14

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По его словам, такое решение может быть принято в случае массового применения Россией модуля оптической навигации "Сусанин" на "Герань-5" и других ударных дронах в ночное время. "Нам, возможно, придётся пересмотреть вопрос светомаскировки. Особенно это касается освещения дорог и участков трасс", — написал Бескрестнов.Ранее он же назвал российскую спутниковую систему "Рассвет" "вызовом номер один" для Киева и Европы. По его оценке, Москва уже получила возможность управлять в режиме реального времени через спутники ударными дронами, разведывательными беспилотниками и ракетами "Бандероль" и "Дань-М".Модуль оптической навигации "Сусанин" позволяет "Гераням" выполнять полётное задание без связи с оператором и без сигнала GPS — дрон ориентируется по рельефу местности. Как отмечал военкор Андрей Филатов, такие беспилотники "не страшны" никакой системе радиоэлектронной борьбы: сбить их можно только механическим воздействием. Именно поэтому на Украине всерьёз обсуждают отключение уличного освещения — это единственный способ хоть как-то затруднить наведение.Ранее сообщалось, что 22 украинские компании взялись за разработку перехватчика российских "Гераней". Однако, судя по заявлениям самого Бескрестнова, в Киеве пока не видят эффективного ответа на российские дроны и вынуждены идти на такие меры, как светомаскировка. Пока же украинские города продолжают страдать от ударов, а российская армия наращивает применение высокоточных беспилотников.О других успехах ВС РФ – в материале Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги

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новости, украина, россия, киев, сергей бескрестнов ("флэш"), вооруженные силы украины