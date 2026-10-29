https://ukraina.ru/20261029/polumir-na-troikh-kak-radi-svoey-vlasti-zelenskiy-gotov-na-slovakh-obmanut-i-predat-evropu-1084159501.html

Полумир на троих? Как ради своей власти Зеленский готов на словах обмануть и предать Европу

Полумир на троих? Как ради своей власти Зеленский готов на словах обмануть и предать Европу - 29.10.2026 Украина.ру

Полумир на троих? Как ради своей власти Зеленский готов на словах обмануть и предать Европу

Удивительные новости вольно или невольно 28 октября подарил массам заинтересованных просроченный глава Украины Владимир Зеленский, удалившись от внутриукраинских проблем, как всегда, подальше от Украины, в Европу, где он чувствует себя свободным, смелым и крайне речистым

2026-10-29T17:02

2026-10-29T17:02

2026-10-29T17:25

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Именно там, в Европе, Зеленский на этот раз неожиданно для многих заявил, что готов ее… предать. Можно даже сказать, кинуть геополитически.И вот почему. Сейчас, как известно, одна из самых обсуждаемых тем мирового мейнстрима – возможная встреча между представителями России, США и Украины на тему мира. Уже вроде бы определились с местом – Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь осталось выяснить, кто поедет и откуда. А также – когда состоится долгожданное мероприятие.Заявленная выше тройка участников ни у кого не вызывает сомнений, но вот четвертой в эту компанию просится, аж трясется от вожделенного нетерпения, Европа, которая считает, что новое мироустройство без нее не родится никак. И после войны на Украине, и вообще.Euronews по этому поводу написал: "На фоне того, как Трамп занимает сторону Путина, европейцы все больше склоняются к прямому диалогу с Россией — шагу, от которого они до сих пор воздерживались. После долгих месяцев колебаний и разногласий Европа подает сигналы о своей готовности к непосредственным переговорам с Россией".Однако и Россия, и США уже фактически "послали" европейцев. Президент США Дональд Трамп отмахнулся от европейцев, как от надоедливых августовских мух. И помощник президента России Юрий Ушаков тоже был иронично и язвительно уничижителен: когда его спросили, могут ли европейцы приехать в ОАЭ, он ответил: конечно, пусть берут билеты и едут. Типа кто же может помешать им получать всевозможные удовольствия на далекой, но приятной чужбине? Вот только на переговоры их никто не пустит. Даже на детский стульчик, где можно шуметь и баловаться, тоже изображая серьезные игрища.Вдруг словесно разродился Зеленский. Во-первых, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге он заявил: "Важно, чтобы Европа была там, но если американцы будут говорить: нет, у нас в этот раз будет только трехсторонняя встреча, то мы не будем разрушать эту возможность встретиться, потому что нам нужно продвинуть этот процесс к миру в любых форматах, в любые даты, как можно раньше".Нет, он дежурно согласился с тем, что европейские страны должны играть активную роль в формировании будущей архитектуры безопасности континента и в процессе восстановления Украины с привлечением европейского бизнеса. Но в то же время он согласен устраивать переговоры и без европейцев, ссылаясь на прежний опыт, когда стороны встречались и что-то обсуждали в разных форматах, на разных саммитах и толковищах.Во-вторых, в интервью британскому таблоиду The Sun Зеленский заявил, что упомянутая встреча "3 минус Украина" и мирные переговоры с высокими ставками между Россией и Украиной состоятся через несколько дней после промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября.Отталкиваясь от этого события, Зеленский назвал и дату встречи "малой" тройки – уже 10 ноября.При этом Зеленский разыграл из себя человека понимающего: дескать, Киев хочет, чтобы встреча прошла как можно скорее, и готов провести ее хоть в это воскресенье, но подождет, пока в США не пройдут выборы. Потому что Украина как бы уважает США.Что же случилось, что Зеленский, который до этого ради мнимого европейского единства хамил всем, даже Трампу, вдруг стал таким покладистым конформистом – мягким предателем Европы и на всю голову американистом-трампистом?Очень просто: он, с одной стороны, явно хочет, чтобы эта встреча состоялась. Его мечта – чтобы кто-то свел его за одним столом с президентом России Владимиром Путиным: большего и максимально надежного подтверждения его легитимности в этом мире сейчас просто не сыскать, даже если Трамп прикажет кому-то из своих клевретов усыновить или удочерить Зеленского.Конечно, ни Трамп, ни Путин, ни сам Зеленский в Абу-Даби, скорее всего, не поедут. Но сама эта встреча вполне может стать своеобразной прелюдией встречи "Большой тройки" – России, Китая и США – в Шэньчжэне на саммите АТЭС 18-19 ноября.Саммит этот будет посвящен более широкому кругу вопросов, но и тема Украины и мира тоже будут там присутствовать. Вот Зеленский и вынашивает надежды, что и его туда позовут и спросят. А значит, дадут посидеть за столом с великими.С другой стороны, саммит в Абу-Даби пройдет после довыборов в Конгресс, на которых трамписты могут серьезно проиграть демократам, что ослабит позиции самого Трампа и он будет (станет?) более покладистым персонажем. Во всяком случае, на это надеются многие антитрамписты Европы и мира, желающие ослабить безбашенный, как им кажется, и бесконтрольный напор американского президента.И Зеленский надеется тоже. На то, что если его не пошлют сразу по-ушаковски, то позиция Украины на встрече в Абу-Даби будет услышана и учтена более широко и благосклонно. Что после поражения республиканцев-трампистов на выборах в Конгресс Европе таки дадут место, если и не за столом переговоров-консультаций, то хотя бы рядом. И что европейцы, являющиеся сегодня филиалом американских глобалистов-демократов, повлияют и на позицию Трампа. А он не захочет получать или усугублять еще одну войну против себя в Европе, а значит, может смягчиться и допустить ЕС к новому мироустройству с учетом европозиций.Вот такую многоходовку могли задумать и исполняют сегодня и Зеленский, и стоящие за его спиной европейцы из демо-глобалистского ЕС. Так уж сложилось сегодня. Когда же ситуация вырисовывается со всех сторон патовая и аховая, то и не так по-иезуитски можно, как говорится, извертеться на пупе.И в чем в чем, а в иезуитстве, в притворстве и обмане на ровном месте с далекоидущими планами и последствиями Европа поднаторела давно, практикуется с "варварами" веками.И, ясное дело, якобы ради мира на Украине, а на самом деле ради сохранения своей власти у корыта и кормушки, старается и сам Зеленский. Для него, как уже было подмечено всеми, намечающиеся мероприятия и саммиты – дело выживания. И политического, и, увы, физического.Если в Абу-Даби, а потом и в Шэньчжэне будут достигнуты результаты, которые удовлетворят хоть частично киевский неонацистский режим и закончатся хоть какими-то компромиссными уступками России, означающими сохранение персоналий и параметров киевской власти, то у Зеленского появится реальная надежда сохраниться в Киеве. Или хотя бы мирно уехать из страны, не будучи повешенным на Крещатике по приговору Нюрнберга 2.0. или по решению сходняка неонацистов-карателей, которые наконец-то отыграются на "враге-инородце".Если же Россия не пойдет ни на какие унижающее ее или не обеспечивающие прочный мир условия, соблюдение национальных интересов и обеспечение национальной же безопасности, то СВО продолжится до победного конца.И это может занять какое-то время. Европа, например, рассчитывает, что война на Украине продлится до 2030 года, когда Европа изготовится, приготовится, накопит оружия и солдат и прыгнет в СВО сама.Но такой расклад тоже будет выгоден Зеленскому – он останется у власти, как и сейчас. Его никто не будет менять, потому что он и так делает свое дело – максимально и безжалостно использует Украину, как инструмент в руках Запада для войны и для ослабления России.На что надеется или может надеяться Зеленский? Да на то, что после поражения трампистов на выборах в Конгресс позиции США и Европы опять сойдутся на необходимости помощи Украине совместными усилиями. Следовательно, на Украину опять пойдут деньги и оружие.И не надо быть даже особо одаренным, чтобы понимать, какой клондайк тут откроется для Зеленского, если он сохранится.Так Зеленский сегодня, скорее всего, уже отдал приказ покупать билеты и в Абу-Даби, и в Шэньчжэнь.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20261026/voyna-pod-prikrytiem-zapad-odurmanivaet-rossiyu-tumanom-lzhi-1084073175.html

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