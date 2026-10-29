https://ukraina.ru/20261029/rossiyskie-flagi-i-skhron-s-granatometom-byvshego-avtora-ukrainaru-posadili-na-ukraine-na-12-let-1084124112.html

Российские флаги и схрон с гранатометом. Бывшего автора Украина.ру посадили на Украине на 12 лет

Российские флаги и схрон с гранатометом. Бывшего автора Украина.ру посадили на Украине на 12 лет - 29.10.2026 Украина.ру

Российские флаги и схрон с гранатометом. Бывшего автора Украина.ру посадили на Украине на 12 лет

С 2023 года в украинской тюрьме находится бывший автор издания Украина.ру Александр Добродомов

2026-10-29T06:40

2026-10-29T06:40

2026-10-29T06:40

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Александр родился в Дружковке в Донбассе, закончил Одесское высшее инженерное морское училище (сейчас - Национальный университет "Одесская морская академия"), армейскую службу проходил в Ростове. Затем, в начале 1990-х, доучился в Краматорске на инженера-механика, работал на Дружковском машзаводе, а потом решил посвятить себя журналистике. С 1996 года сотрудничал с газетой "ОКНО", позже — с газетой "Дружковка на ладонях", в 1997 году издал свою первую книгу — приключенческий роман "Исход или Терминатор-3", в 1998 году принят в Национальный союз журналистов Украины, в 1999 году издал сборник юмористических рассказов, с 2002 года — член Международной Федерации Журналистов IFJ, в 2005-м получил награду "Золотое перо Донбасса", в 2010-м издал второй роман в жанре "православный экшн". В общем, Александр был востребованным на Украине и успешным профессионалом.После Майдана, ситуация, как и у всех, изменилась. Добродомов ушел в политическую оппозицию, начал писать для РИА Новости и Украина.ру, а затем стал главным редакторов газеты "Народный репортер", а также исполнительным секретарем Интернационального союза журналистов Украины. До июля 2022 года — помощник-консультант депутата Верховной Рады от партии ОПЗЖ и экс-мэра Дружковки Валерия Гнатенко, который после запрета ОПЗЖ вошел в депутатскую группу "Відновлення України".Задержали Добродомова в марте 2023 года. Как сообщала тогда пресс-служба СБУ, в Харьковской и Донецкой областях была обезврежена "агентурная группа ФСБ, которая готовила ракетные удары по объектам "Укрзализницы" и подбирала кадры для администрации оккупантов". По версии СБУ, восемь человек (четверо из которых задержаны, а четверо успели уехать в Россию) собирали данные о перемещениях ВСУ в Дружковке, Краматорске, Константиновке, Харькове и в Днепропетровской области, а также во время нахождения ВС РФ в Изюме и Балаклее подбирали кандидатов в местные "оккупационные администрации". Прокуратура уточнила, что группу якобы завербовал еще в 2014 году консул РФ в Харькове, но "активирована" она была 24 февраля 2022 года.Верится в эту схему с трудом, учитывая, сколько раз СБУ была поймана за руку на провокации преступления, что само по себя является преступлением. Большие сомнения вызывают и результаты обысков, в ходе которых следователи нашли банковские карты, на которые переводили средства из РФ, российские флаги и некие "чертежи с метками", по которым в Харьковской области нашли схрон с гранатометами и гранатами, якобы оставленный задержанным для проведения диверсий. Достаточно посмотреть на выложенные СБУ фотографии задержания, чтобы увидеть — физическая подготовка Добродомова не предполагает раскапывание схронов в посадках и участие в диверсиях с гранатометом. Нужно ли говорить, что российские флаги дома у "диверсионной ячейки", которая была завербована почти за 10 лет до событий и, согласно данным следствия, в 2014 году прошла спецподготовку ФСБ, — это также нечто, вызывающее недоумение? Равно как и банковские карты с переводами из РФ, которые к тому моменту давным-давно не могли осуществляться из-за санкций.По версии обвинения, в сентября 2022 года Добродомов нашел подельника, который согласился возить его на собственном автомобиле по Дружковке. Во время этих поездок они фотографировали места расположения техники и личного состава ВСУ. Восемнадцатого октября, сообщает следствие, Александр отправил своему "неустановленному в ходе следствия" куратору 17 сообщений с фрагментами карты и координатами. Первого декабря Добродомов написал о перемещении в Краматорск двух колонн РСЗО "Град" с автомобилями обеспечения. Второго января — сообщил о попадании в склад металлолома, где не располагалось ничего ценного, посоветовав бить по другим точкам. Всего с ноября 2022 и до конца января 2023 года он передавал информацию якобы 11 раз. Кроме того, Добродомов будто бы разработал и передал представителям спецслужб РФ план организации российской власти в Дружковке, предложив себя на должность советника мэра.Единственное, что более-менее похоже на правду, это опубликованные прокуратурой фотографии переписки Добродомова с неизвестным человеком, в которой Александр сообщает о местах прилетов — о том самом складе металлолома. Никаких координат дислокации подразделений ВСУ в этой переписке не было, и что помешало выложить доказательства передачи координат, если таковые были, неизвестно. Также не опубликованы и предложения по "организации власти". В конце 2022 – начале 2023 года, когда российская армия отступила из Харьковской области, бои в Донбассе с переменным успехом велись за Соледар, Угледар, Артемовск (Бахмут), Авдеевку и Северск, а на юге шла подготовка к отражению украинского "контрнаступа", говорить об организации какой-то власти в не занятой ВС РФ до сих пор Дружковке было очень странно.За полгода в СИЗО Добродомова убедили оговорить себя и подписать сделку со следствием ради уменьшения срока и возможности обмена в Россию. Все такие сделки всегда являются обманом. В сентябре 2023-го признание вины попало в суд и через месяц Александр уже получил срок. Естественно, в упрощенном порядке, без рассмотрения доказательств, т.е. прокурору не пришлось ничего объяснять и заданные выше вопросы так и остались без ответа. Срок же почти не уменьшили — с 15 лет, которые Добродомов мог максимально получить, его снизили до 12 лет, чего вполне можно было добиться и по суду без признания вины. Сделка оказалась бессмысленной.Не меньшие вопросы вызывает и квалификация преступления по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. Это т.н. коллаборационизм конкретно за добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на "временно оккупированной территории", либо за добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях на "оккупированных территориях" или в формированиях "государства-агрессора", а также за оказание таким формированиям помощи в ведении боевых действий против ВСУ. Можно предположить, что к Добродомову применили последний пункт этой статьи и помощи в ведении боевых действий.Однако обычно передачу данных о ВСУ квалифицируют как собственно передачу данных о ВСУ "государству-агрессору" (ч. 3 ст. 114-2), санкция по которой предполагает от 8 до 12 лет лишения свободы, т.е. меньше. Коллаборационизм — это все-таки разные виды содействия России "внутри" занятой ВС РФ территории. Грубо говоря, если бы Добродомов, находясь в Донецке, вербовал осведомителей в Дружковке, его можно было бы привлечь по ст. 111-1 УК, но в его случае все было не так. Если вообще не имела место фальсификация, поскольку Александр был известным в своем городе оппозиционным деятелем, а таких СБУ активно зачищала в первые годы войны. Некоторые в ходе "стабилизационных мероприятий" просто исчезли, и родственники не могут найти их до сих пор. Так что подписав сделку, Добродомов не просто не улучшил свое положение, но, по сути, ухудшил, потому что в судебном процессе (которого не было из-за сделки) можно было бы попытаться добиться переквалификации обвинения, не говоря уже о работе с доказательствами, которые выглядят очень сомнительно. Ну какие гранатометы в схронах, ей богу?Надежда на скорый обмен в РФ тоже не оправдалась как причина подписывать самооговор. Во-первых, УПК Украины не требует наличия приговора для возможности обмена. Достаточно просто заявления на любом этапе процесса. Если договоренность об обмене есть, то суд по представлению прокурора меняет меру пресечения и человека увозят. Технически никаких проблем с этим нет. Тем не менее, СБУ, понимая, что доказательств даже для такого суда, которым сегодня является украинский суд, не хватает, просто обманывает задержанных, убеждая, что ради обмена надо обязательно признать свою вину.Затем, уже находясь в сейчас закрытой Каменской ИК №110 Александр написал заявление с просьбой обменять его "как военнопленного". Этого не произошло. Сейчас Добродомов отбывает наказание в Пятихатской исправительной колонии № 122 в Днепропетровской области, где этим летом из-за невыносимых условий содержания, отсутствия медпомощи и регулярного помещения в карцер погиб известный правозащитник и глава русской культурной общины Львова Александр Косторный.За 4 года СВО, с 2022 по начало 2026-го, на Украине заведено более 50 тыс. политически мотивированных уголовных дел, подозрения получили (стали политически преследуемыми) более 13,5 тыс. человек, более 3,5 тыс. человек получили наказания в виде реального лишения свободы. За передачу данных о ВСУ по ст. 114-2 было произведено около 300 арестов. За первое полугодие 2026 года заведено почти 3,3 тыс. политически мотивированных уголовных дел, вынесено более 1,6 тыс. приговоров и произведено 148 арестов.Если говорить о статье, по которой осужден Александр Добродомов, то за последние полгода по ней открыто 716 уголовных дел, предъявлено более 230 подозрений, 7 человек арестовано, 153 дела (по ранее арестованным) передано в суд с обвинительным актом, вынесен 561 приговор.

https://ukraina.ru/20261020/ukraina-prekrati-pytki-proshla-tretya-mezhdunarodnaya-aktsiya-solidarnosti-s-politzaklyuchennymi-ukrainy-1083941627.html

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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