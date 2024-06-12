Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - 12.06.2024 Украина.ру
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Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - 12.06.2024 Украина.ру
Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поздравил граждан страны с Днем России публикацией видеоролика, в котором на карте Украина вписана в границы Российской Федерации.
2024-06-12T09:59
2024-06-12T09:59
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украина
дмитрий медведев
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"С Днём России!" - подписал видео Медведев.В ролике также звучит гимн России и показывается карта страны от Дальнего Востока до западных границ. Украина на этой карте вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.Напомним, что День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году на I Съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза.
https://ukraina.ru/20240606/1055513931.html
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новости, россия, украина, дмитрий медведев, карта
Новости, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, карта

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

09:59 12.06.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поздравил граждан страны с Днем России публикацией видеоролика, в котором на карте Украина вписана в границы Российской Федерации.
"С Днём России!" - подписал видео Медведев.
В ролике также звучит гимн России и показывается карта страны от Дальнего Востока до западных границ. Украина на этой карте вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.
Напомним, что День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году на I Съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
6 июня, 11:22
"Существенное изменение политики РФ" - Медведев об отправке оружия в другие страныЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал возможность передавать российское оружие "врагам США" существенным изменением политики. Об этом Медведев написал 6 июня в своем телеграм-канале
 
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09:59Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
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