Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поздравил граждан страны с Днем России публикацией видеоролика, в котором на карте Украина вписана в границы Российской Федерации.
"С Днём России!" - подписал видео Медведев.
В ролике также звучит гимн России и показывается карта страны от Дальнего Востока до западных границ. Украина на этой карте вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.
Напомним, что День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году на I Съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза.
6 июня, 11:22"Существенное изменение политики РФ" - Медведев об отправке оружия в другие страныЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал возможность передавать российское оружие "врагам США" существенным изменением политики. Об этом Медведев написал 6 июня в своем телеграм-канале