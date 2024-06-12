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Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной - 12.06.2024 Украина.ру

Медведев опубликовал карту России с вписанной в ее границы Украиной

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале поздравил граждан страны с Днем России публикацией видеоролика, в котором на карте Украина вписана в границы Российской Федерации.

2024-06-12T09:59

2024-06-12T09:59

2024-06-12T09:59

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"С Днём России!" - подписал видео Медведев.В ролике также звучит гимн России и показывается карта страны от Дальнего Востока до западных границ. Украина на этой карте вписана в границы России вплоть до границ с Польшей.Напомним, что День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году на I Съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза.

https://ukraina.ru/20240606/1055513931.html

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новости, россия, украина, дмитрий медведев, карта