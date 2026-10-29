https://ukraina.ru/20261029/ot-varshavy-do-stokgolma-evropa-prevraschaetsya-v-instrument-borby-s-opponentami-zelenskogo-1084144840.html

От Варшавы до Стокгольма. Европа превращается в инструмент борьбы с оппонентами Зеленского

От Варшавы до Стокгольма. Европа превращается в инструмент борьбы с оппонентами Зеленского - 29.10.2026 Украина.ру

От Варшавы до Стокгольма. Европа превращается в инструмент борьбы с оппонентами Зеленского

Дружественная Владимиру Зеленскому Швеция стала еще одним полигоном, где отрабатывается процедура задержания и экстрадиции неугодных Киеву оппозиционеров - депутатов, политиков, журналистов

2026-10-29T09:10

2026-10-29T09:10

2026-10-29T09:10

эксклюзив

украина

польша

россия

владимир зеленский

кирилл молчанов

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Первой ласточкой стал бывший регионал, экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Святаш. На Украине он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы за "госизмену". В настоящее время политик находится под стражей в центре временного содержания Управления по делам миграции в Мьёрсте, расположенном на севере Стокгольма. В Швецию он прибыл по личным делам еще на прошлой неделе, но был задержан сразу на паспортном контроле, где пограничная полиция запретила ему въезд в страну. Это говорит лишь об одном: о приезде Святаша местные правоохранители были предупреждены заранее. Причем предупреждена наверняка Киевом: на контроле оппозиционер предъявил украинский паспорт. Причина такой неосторожности проста: с таким паспортом не нужна виза. Однако за Святашем уже числился запрет на въезд: в сентябре его ввела Польша и внесла в общую базу Шенгена. О роли Варшавы в деле слежки и поимки украинских оппозиционеров мы поговорим ниже. А пока отметим только одну деталь: внешне Польша выступает против наследников Волынской резни, публично отбирает ордена у политиков за героизацию Бандеры и УПА*, и даже требует повторной колонизации украинцев. Но за этой исторической ширмой царит премилая атмосфера взаимопонимания и помощи Зеленскому в его расправах над политическими противниками.Экс-депутат Рады Олег Царев объясняет случившееся требованием Украины, которое безропотно выполнили поляки. Дело в том, что бывших регионалов связывает общее уголовное дело по статье о госизмене. По версии СБУ, Святаш якобы передал Цареву сведения о последствиях удара по Кременчугскому НПЗ, а тот, в свою очередь, отправил их в Минобороны РФ. Поэтому повторные удары по бывшей собственности олигарха Игоря Коломойского**, оказались более результативными. Ну да, в Минобороны ведь только и ждут наводок от украинских оппозиционеров…СБУ нейтрализует возможного лидера Слобожанщины?Cтоит добавить, что это не первое дело, которое "сшили" Дмитрию Святашу на Украине. Летом 2024 года он заочно получил на родине 12 лет за "оправдание российской агрессии" и призывы к изменению границ Украины. Тогда прокуратура утверждала, что в 2022-м Святаш призывал в соцсетях украинцев сотрудничать с российскими властями в ходе СВО и утверждал, что восточная Украина перейдет под контроль РФ. А украинские СМИ писали, что Святаш может стать руководителем российской Слобожанщины. 18 ноября 2023 года киевский режим включил оппозиционера в санкционный список Украины, мотивируя опять-таки тем, что "Святаш рассматривается политическими кругами России, как потенциальный "гауляйтер" Харьковщины".Примечательно, что обвинения экс-депутату подписывало ведомство, чей генпрокурор сбежал в Австрию и просит там политического убежища. Неудивительно, что состряпанное на коленке обвинение бывший регионал обжаловал и Интерпол снял его с розыска. А через год оппозиционер снова попал под прицел украинских и европейских спецслужб.Сегодня адвокат политика Сафарян утверждает, что новое дело имеет чисто политическую подоплеку. "Этот парень является одним из самых преследуемых на Украине, и шведы это знают, и именно поэтому они так поступают. Дмитрий Святаш выступает против экстрадиции на Украину и шведские власти не могут передать его Украине, потому что это невозможно. Это против европейской практики. Верховный суд Швеции ещё в октябре 2023 года принял решение, что экстрадиция из Швеции на Украину во время нынешней военной ситуации несовместима с Европейской конвенцией о правах человека", - подчеркнул юрист. Действительно, Cтокгольм вряд ли "попрет" против решения своего же суда. К тому же за политические преступления Швеция не выдаёт. Официального запроса на экстрадицию от Киева пока нет, но даже если таковой и поступит, то его сначала должны проверить прокуратура, Верховный суд и правительство. Скорее всего, Украине откажут, но и в Россию не выпустят - хотя у бывшего регионала есть российское гражданство и сам он выказал желание улететь в Москву."Думаю, что шведам спокойнее подержать Святаша взаперти, чем отпустить его в Москву и потом объясняться с Киевом. Держать могут долго: обычно до полугода, при "особых причинах" до полутора лет, а решение пересматривают раз в два месяца. Адвокат обжаловал задержание, но решения пока нет. Мешает только нежелание Стокгольма выглядеть так, будто он отпустил в Москву "предателя", которого ищет Киев", - написал Царев у себя в телеграм-канале. Но не исключено, что "заложника" Святаша Европа может использовать и в торгах с Россией, и в качестве "обменного фонда".Дело Кирилла Молчанова - прелюдия к европейским захватам украинских оппозиционеровПохищение нелояльных к Зеленскому политиков и политологов европейскими союзниками Украины уже становится неким шаблоном. Украинский оппозиционный политолог и журналист Кирилл Молчанов был похожим способом задержан в ЕС. Первого апреля 2025 года эксперта схватили в Польше в ходе совместной спецоперации СБУ, внешней разведки Украины и местных правоохранителей, после чего его передали Украине и поместили в киевское СИЗО. Молчанова обвинили в государственной измене в условиях военного положения, организации политических мероприятий в пользу РФ и оправдании российской агрессии. Сам Молчанов еще в 2022 году переехал в Москву, однако его выманили из страны приглашением на международную конференцию в Германии. По разным данным, поводом для поездки могли стать вручение премии в области прав человека или встреча с депутатами Бундестага. Правда, приглашающая сторона предложила окольный путь: вместо прямого перелёта из Стамбула в Берлин Молчанову купили билеты через Польшу, где он и был задержан. Польские власти передали политолога Украине всего за два дня. И это при том, что стандартная экстрадиция требует судебных процедур и проверок, которые могут длиться месяцами. Ключ к разгадке дал глава МВД Польши Томаш Семоняк, заявивший, что речь идёт не об экстрадиции, а о депортации. Последняя применяется к лицам, нарушившим правила пребывания или въезда, и позволяет немедленно отправить их в страну гражданства. Важным нюансом стал и выбор Украиной Польши, как площадки для задержания. Дело в том, что Молчанов еще два года назад получил российское гражданство. Но приехать в Варшаву по паспорту с двуглавым орлом он, конечно, не мог. Пришлось вытаскивать из загашника украинский документ, что автоматически сделало депортацию возможной.Польша, Молдавия, Прибалтика и Румыния - инструменты украинских спецслужбПодобная схема уже применялась ранее. В октябре 2024 года в Молдавии задержали православного эксперта Дмитрия Чистилина, которого в тот же день выслали на Украину. Целью визита ученого была совместная подготовка к конференции в Сербии, посвящённой вопросам православия. Молдавские власти сначала разрешили Чистилину въезд, но через два часа ему уже крутили руки спецслужбисты в полной боевой экипировке. Инцидент произошёл по дороге из аэропорта в гостиницу, когда Чистилин вышел из машины, чтобы достать вещи из багажника. Его доставили на контрольно-пропускной пункт "Атаки" и передали прямо в руки СБУ. Позже в Бюро по миграции Молдавии подтвердили, что украинский исследователь был объявлен "угрозой безопасности" и "нежелательным лицом", что послужило основанием для высылки. Позже СБУ заявила о совместной с молдавскими коллегами операции, в ходе которой Чистилин был задержан при попытке "вернуться в Москву через третьи страны". Выходит, Польша, Молдавия, а теперь и Швеция пляшут под дудку украинских спецслужб, выполняя грязную работу по "обезвреживанию" опасных для киевского режима людей.Впрочем, "сетка" СБУ накрыла значительную часть Европы: по инсайдерским данным, к подобным операциям привлекаются и Германия, и страны Балтии, и Румыния с Чехией - хотя и в меньших масштабах. Спецслужбы этих стран помогают Зеленскому и Ко охотится на неугодных оппозиционеров за рубежом. Этот процесс активизировался на фоне организации "Ялты-2" и предположений о смене власти на Украине и проведении выборов. Для Зеленского такой сценарий означает смерть, и не обязательно только политическую. Поэтому он стремиться превратить европейские механизмы в инструмент политической расправы - чтобы дотянуться до оппонентов, находящихся за пределами страны. Внутри Украины глава киевского режима зачистил всех, кто теоретически мог создать угрозу его неограниченному правлению. Не пожалел даже собственного "крестного отца" Коломойского. Уничтожил, посадил или выдавил из страны лидеров протестных партий и движений, неугодных журналистов, оппозиционных политиков. А сегодня украинского вождя беспокоят те политики, кто выступает за прекращение войны, мирный договор с Россией и перезагрузку власти. Вот они-то и становятся целью охоты украинских спецслужб, на которые пока еще может опираться Зеленский. Вот только охотятся они на территории ЕС. Зеленский и Ко переносят борьбу с политическими противниками за пределы Украины. А это расширяет украинский внутриполитический конфликт и бросает вызов главным принципам европейского правового пространства. Так что очень скоро европейским столицам придется решать: готовы ли они творить беззаконие вместе с Зеленским и потом разделить его судьбу?*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261028/svyazalsya-s-zelenskim--proigral-i-opozorilsya-ukrainskiy-sled-na-brazilskikh-vyborakh-1084136072.html

https://ukraina.ru/20260901/zalozhnik-za-svoi-ubezhdeniya-kak-ukraina-pokhitila-oppozitsionnogo-politologa-molchanova-1082941388.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, польша, россия, владимир зеленский, кирилл молчанов