https://ukraina.ru/20261029/kto-pozvonit-putinu-v-evrope-raskol-i-net-deneg-dlya-ukrainy-chto-pishut-zapadnye-smi-o-konflikte-1084134630.html

Кто позвонит Путину?! В Европе раскол и нет денег для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте

Кто позвонит Путину?! В Европе раскол и нет денег для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте - 29.10.2026 Украина.ру

Кто позвонит Путину?! В Европе раскол и нет денег для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте

Пока Россия и США готовятся к новому раунду переговоров по украинскому урегулированию, который должен состоится в ноябре в Абу-Даби, Евросоюз лихорадочно ищет своего представителя для переговоров с Москвой

2026-10-29T06:07

2026-10-29T06:07

2026-10-29T06:07

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

александр стубб

ес

financial times

северный поток

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И если он не будет найден срочно, некоторые страны начнут вести собственные переговоры, а это уничтожит общеевропейское единство по поводу Украины, опасаются СМИ.Европейские лидеры станут названивать Путину один за другимБританский The Telegraph напоминает, что одна такая попытка связаться с президентом России Владимиром Путиным в обход Брюсселя уже удалась: 27 октября с российским лидером поговорили премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и финский президент Александр Стубб.Потом в совместном коммюнике лидеры двух североевропейских стран назвали разговор "откровенным и содержательным" и подчеркнули, что намеревались в ходе него "напрямую передать послания о предстоящей встрече, чтобы помочь завершить боевые действия", отмечает издание."Мелькнула было надежда, что российский президент наконец хотя бы смягчит позицию. Но телефонный звонок, по всей видимости, вбил клин между европейскими сторонниками Украины — на потеху Путину", — говорится в статье.По словам британских журналистов, усилия финского и норвежского лидеров должны были оставить европейский след в мирном процессе, который, как многие опасаются, все сильнее клонится в пользу России из-за непредсказуемости Дональда Трампа.Авторы публикации напоминают, что ради проведения очередного раунда переговоров в Абу-Даби, президент США снял санкции на экспорт российского дизельного топлива. Это встревожило европейских лидеров и Владимира Зеленского: теперь они опасаются не пообещал ли Трамп большего, вплоть до уступок "за их счёт", лишь бы Путин прекратил огонь."Однако этот последний выпад — первый случай с прошлого июля, когда европейский союзник Киева позвонил российскому президенту (тогда это был Эммануэль Макрон), — сам по себе вызвал тревогу. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что "очень скептически настроена насчёт этой норвежско-финской инициативы", и добавила: "Полагаю, Европе стоит держаться сообща, а не выступать поодиночке"", — подчеркивает The Telegraph.По словам источников газеты, ознакомленных с ситуацией, Евросоюз опасается, что лидеры отдельных стран начнут связываться с Путиным "направо и налево" без ясной общеевропейской позиции. Без единой стратегии Россия может воспользоваться ситуацией и выставить европейцев в глазах Трампа препятствием на пути к миру, опасается другой источник, с которым побеседовало издание.По оценкам британских журналистов, телефонные переговоры финского и норвежского лидеров с Владимиром Путиным не принесли ничего хорошего, так как в официальном изложении Кремля об их итогах не видно готовности к уступкам.В документе подчеркивается, что "достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине возможно только при полном учете интересов России", а вина за затягивание конфликта возлагается на "конфронтационную политику стран ЕС и НАТО", цитирует газета сообщение пресс-службы российского президента."Сводка Кремля совпадает с тем, чего ждут еврочиновники: на следующем раунде переговоров Россия попробует ослабить НАТО", — резюмирует The Telegraph.С миру по ниткеЕвросоюз, с одной стороны, лихорадочно ищет переговорщика по Украине, с другой — деньги на дальнейшую поддержку киевского режима.Как сообщает Financial Times, Брюссель оказывает давление на партнеров по "Большой семерке" (G7), добиваясь выделения средств Украине в следующем году, чтобы компенсировать ожидаемое сокращение помощи со стороны стран, не входящих в ЕС."Согласно прогнозу Еврокомиссии, с которым ознакомилась газета Financial Times, союзники Киева за пределами ЕС на данный момент обещали выделить на следующий год лишь четыре миллиарда евро помощи — по сравнению с 19 миллиардами в 2026 году", — пишет издание.Как следует из анализа, на долю четырёх стран "Большой семерки" — США, Великобритании, Канады и Японии — в совокупности придётся всего один миллиард евро.По данным издания, ЕС приступил к экстренной разработке планов по поиску недостающих 70 млрд евро для Киева на следующий год. Представители Европейской комиссии рассматривают различные варианты, в том числе совместный выпуск долговых обязательств, говорится в публикации.Лидеры стран ЕС также на октябрьском саммите призвали международных партнеров оперативно усилить поддержку. С тех пор европейские представители ведут двусторонние переговоры с Великобританией, Канадой и другими странами, пишет газета со ссылкой на дипломатические источники."Брюссель не намерен самостоятельно покрывать нехватку финансирования из-за недостаточной поддержки со стороны других союзников и оказывает дипломатическое давление на Оттаву, Токио и Лондон, добиваясь увеличения помощи с их стороны", — констатирует Financial Times.Нефть, газ, удобрения и акции "Лукойла"Тем временем США и Россия обсуждают потенциальное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках более широких переговоров о прекращении войны на Украине, отмечает также Financial Times.После окончания войны у берегов Сахалина может быть возобновлено совместное предприятие с участием крупнейших американских и российских нефтяных компаний, пишет газета со ссылкой на собственные источники. По их словам, речь также идёт о привлечении крупных американских компаний к реализации плана по возобновлению продаж российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба".Издание подчеркивает, что США рассматривают потенциальные сделки как часть более широкого стремления положить конец боевым действиям и стимул для того, чтобы сесть за стол переговоров. При этом официальные лица неоднократно заявляли, что эти предприятия не будут реализованы до окончания войны, говорится в статье. Тем временем Москва воспринимает обсуждаемые деловые сделки как стимул для Трампа нормализовать отношения с Россией до окончания войны, пишут авторы публикации.По их мнению, многие из обсуждаемых сделок не имеют больших шансов на заключение из-за "непримиримости Путина к прекращению войны и настороженного отношения американских компаний к возвращению на российский рынок". ExxonMobil, единственная американская компания, участвующая в масштабном проекте "Сахалин-1", в прошлом году заявила, что ведет переговоры с Россией о компенсации за конфискацию её 30-процентной доли, но не планирует возобновить деятельность в стране, напоминается в статье."Другие предложения включают возобновление доступа авиакомпаний США в воздушное пространство России для транзита и полетов, что значительно снизило бы расходы на топливо. Также американским компаниям предлагается возобновить сотрудничество с Россией в области производства и поставок титана, важного компонента для гражданских самолетов", — утверждает газета.Эти идеи, которые, в частности, обсуждаются официальными лицами США и России без прямого участия Украины или Европы, ознаменовали бы кардинальный сдвиг в отношениях Москвы с Западом после многих лет изоляции, полагают журналисты издания.По их словам, США уже заключили сделку по импорту российского дизельного топлива, приостановили введение новых санкций в отношении экспорта энергоносителей из России и оказали давление на Украину, чтобы она прекратила удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Теперь Вашингтон надеется добиться прогресса в достижении потенциальной сделки на трехсторонних переговорах с Украиной в Абу-Даби в ноябре.Также газета предполагает, что переговоры будут сосредоточены на возможных гарантиях безопасности для России и Украины после окончания войны.Среди остальных сделок, которые уже обсуждались российской и американской сторонами в материале упоминаются потенциальная продажа международных активов российского нефтяного концерна "Лукойл" инвесторам, связанным с Белым домом, проект по сжижению природного газа на Аляске с участием российского "Новатэка", возобновление поставок газа в Европу по остаткам трубопроводов "Северный поток", а также ослабление санкций в отношении калийных удобрений и передача управления Запорожской АЭС американскому оператору.Однако для реализации этих планов есть определенные препятствия, и это не только отказ Путина идти на уступки, отмечается в статье. В том числе важна позиция Европы, чьи дипломаты неоднократно давали понять американским коллегам, что они выступают против ослабления любых санкций и заключения деловых сделок с Россией до окончания войны, пишут авторы издания."Они подчеркнули, что любые решения, затрагивающие интересы ЕС, не могут приниматься без одобрения Европы", — резюмирует Financial Times.

https://ukraina.ru/20261028/odin-telefonnyy-zvonok-evropa-zaprygnula-v-posledniy-vagon-ukhodyaschego-poezda-1084115913.html

https://ukraina.ru/20261028/ekonomika-ukrainy-i-voyna-krupnyy-biznes-na-grani-vymiraniya-slovakiya-povoyuet-s-kievom-za-druzhbu-1084111761.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, александр стубб, ес, financial times, северный поток