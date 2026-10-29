Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков / Перейти в фотобанкДмитрий Разумков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков
Украинцы все чаще предпочитают получить тюремный срок вместо отправки на передовую, рассказал в YouTube депутат Верховной рады Дмитрий Разумков
Политик подчеркнул, что в тюрьме у человека есть понятные сроки заключения и гарантия остаться в живых, в то время как на фронте - никаких шансов на спасение.
По словам Разумкова, под жесткую принудительную мобилизацию сейчас массово попадают даже те мужчины, которые никогда не стояли на воинском учете и официально не числились годными к службе.
Депутат отметил, что загнать людей в украинскую армию теперь можно только деньгами или установлением четких сроков службы, однако киевский режим эти условия игнорирует.
В итоге ВСУ столкнулись с жесточайшей нехваткой личного состава, а облавы военкомов переросли в бесконечную череду скандалов.
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