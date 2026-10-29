https://ukraina.ru/20261029/ukraintsy-spasayutsya-ot-prinuditelnoy-mobilizatsii-v-tyurmakh---razumkov-1084152942.html

Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков

Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков - 29.10.2026 Украина.ру

Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков

Украинцы все чаще предпочитают получить тюремный срок вместо отправки на передовую, рассказал в YouTube депутат Верховной рады Дмитрий Разумков

2026-10-29T13:10

2026-10-29T13:10

2026-10-29T13:10

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Политик подчеркнул, что в тюрьме у человека есть понятные сроки заключения и гарантия остаться в живых, в то время как на фронте - никаких шансов на спасение.По словам Разумкова, под жесткую принудительную мобилизацию сейчас массово попадают даже те мужчины, которые никогда не стояли на воинском учете и официально не числились годными к службе. Депутат отметил, что загнать людей в украинскую армию теперь можно только деньгами или установлением четких сроков службы, однако киевский режим эти условия игнорирует. В итоге ВСУ столкнулись с жесточайшей нехваткой личного состава, а облавы военкомов переросли в бесконечную череду скандалов.Подробнее - в материале Слепого — в окопы: в Одессе ТЦКшники пять дней незаконно удерживали инвалида на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, дмитрий разумков, верховная рада, вооруженные силы украины