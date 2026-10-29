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Лишь бы не как русский! На Украине придумали, как ещё уйти "прочь от Москвы"

Лишь бы не как русский! На Украине придумали, как ещё уйти "прочь от Москвы" - 29.10.2026 Украина.ру

Лишь бы не как русский! На Украине придумали, как ещё уйти "прочь от Москвы"

На Украине добрались до шрифтов. Министерство культуры презентовало национальную графику в области написания текстов Zakon, призванную заменить российские аналоги

2026-10-29T16:16

2026-10-29T16:16

2026-10-29T16:16

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По задумке авторов, новый шрифт сочетает украинские художественные традиции с современным дизайном и будет использоваться в официальных документах и государственной символике.Ещё с 2023 года Верховная Рада и Минкульт взялись за "шрифтовую дерусификацию". Первой под раздачу попала "Ижица" — гарнитура, созданная российским дизайнером Светланой Ермолаевой еще в 1988 году. Именно этот шрифт, по иронии судьбы, был использован при написании таблички на входе в Офис президента Украины на Банковой, а заодно — практически все почётные грамоты и ведомственные награды Рады. Как только депутаты поняли, что к чему, тут же возмутились: мало того что государственные органы используют российскую графику, так ещё и вынуждены отчислять за неё лицензионные платежи правообладателям из РФ — около 25 долларов за рабочее место. В августе 2023-го украинские депутаты зарегистрировали законопроект о полном запрете "Ижицы" в госорганах. Этот скандал и стал катализатором для разработки собственного шрифта.Следом отказались от "Петербурга" — шрифта российской студии ParaType, которым десятилетиями верстались ведомственные инструкции, шаблоны договоров и внутренние документы украинских судов. Активисты назвали это "шрифтовой зрадой" и символическим доминированием. Новый шрифт Zakon, презентованный сегодня, 29 октября, разработан под руководством Тараса Ищика — автора графического стиля ВСУ. Семейство состоит из трех версий: Zakon Text — для повседневного делопроизводства, писем и приказов, Zakon Decor — для дипломов, наград и вывесок, и Zakon Letterpress — для печати оригиналов законов Верховной Рады. Параллельно с 2022–2023 годов на Украине вводится и шрифт "Воля", который дизайнер Марчела Можина создала на основе графики художника УПА* Нила Хасевича. Переходить на новые шрифты госорганы будут постепенно, в тестовом режиме — чтобы не тратиться сразу на замену всех бланков и табличек. Видимо, "шрифтовая независимость" — удовольствие не из дешевых.И это далеко не первый случай, когда борьба со всем российским доходит до абсурда. В июле этого года разразился скандал вокруг новой купюры в 2000 гривен: дизайнер Богдан Гдаль заметил, что каллиграфическая надпись номинала выполнена гарнитурой Bickham Script — точнее, ее кириллической адаптацией, сделанной в 2005 году российским дизайнером Александрой Гофман. Пикантности этой ситуации добавило то, что Нацбанк уже ловили на использовании этой же "российской" версии в 2019 году, и тогда регулятор обещал исправиться. В итоге глава НБУ Андрей Пышный капитулировал и пообещал изменить дизайн до запуска купюры в оборот.Летом этого же года под горячую руку попал бренд "Живчик": после ребрендинга выяснилось, что новое название напитка набрано шрифтом Road Radio, разработанным дизайнером из Уфы. Скандал стал вирусным, когда активисты обнаружили, что именно этим шрифтом маркируются сухпайки российской армии. Производитель оперативно переложил вину на дизайн-агентство, извинился и пообещал перепечатать этикетки.Однако шрифтами дело не ограничивается. На Украине борются ведь не только с тем, каким образом что-либо написано, но и на каком языке эта надпись была сделана. Так, например, буквально на прошлой неделе стало известно, что "мовные активисты" добрались даже до надгробий могил. В Кропивницком вспыхнул скандал в связи с надписью на русском языке, которая была оставлена на надгробной плите украинского военного. Подробнее об этой истории — в публикации Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке.* Украинская повстанческая армия, организация с таким названием запрещена в России.

https://ukraina.ru/20261029/yazykovoy-ombudsmen-ukrainy-raskryla-kak-budet-dobivat-russkiy-yazyk-1084153946.html

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новости, украина, банковая, россия, верховная рада, министерство культуры, офис президента, вооруженные силы украины, киев, русский язык, русский мир, русскоязычные, русская культура, украинский язык