https://ukraina.ru/20261029/dobro-pozhalovat-v-zonu-ukraintsy-predpochitayut-chernobylskuyu-radiatsiyu-okopam-vsu-1084146957.html

"Добро пожаловать в зону": украинцы предпочитают чернобыльскую радиацию окопам ВСУ

"Добро пожаловать в зону": украинцы предпочитают чернобыльскую радиацию окопам ВСУ - 29.10.2026 Украина.ру

"Добро пожаловать в зону": украинцы предпочитают чернобыльскую радиацию окопам ВСУ

По итогам десяти месяцев этого года Белоруссия вырвалась в лидеры среди стран, границу с которыми нелегально пересекают украинские мужчины. На пути в "Синеокую" украинцев не страшит даже радиация

2026-10-29T16:01

2026-10-29T16:01

2026-10-29T16:01

эксклюзив

хроники

украина

польша

вооруженные силы украины

госпогранслужба

максим равреба

белоруссия

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За десять месяцев этого года в граничащие с Украиной страны нелегально проникли более 11 тыс. украинских мужчин, сообщают украинские и российские СМИ. При этом, по данным журналистов, более четверти из этих мужчин бежали в Белоруссию.Белоруссия — популярное направление и для легальной миграции украинцев. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, с 1 января по 1 октября 2026 года в республику въехало около почти 60 тысяч украинцев, из которых лишь 48 человек — через границу с Украиной. Остальные же въехали через Польшу.Примечательно, что в январе этого года украинские СМИ также сообщали о том, что украинцы охотно бегут в Белоруссию. По информации Госпогранслужбы Украины, за весь 2025 год при попытке незаконного пересечения границы с Белоруссией были задержаны 1424 человека, что на 913 человека больше, чем задержанных за попытку пробраться в Польшу. Более того, количество желающих попасть в Белоруссию нелегально по сравнению с предыдущим, 2024 годом, выросло на 336%.На пути в "Синеокую" доведённые до отчаяния украинские мужчины сталкиваются с довольно специфическими трудностями, которые на других участках украинской границы и не встретишь."Лёгкий" путьВ январе 2026 года журналистка украинского проекта "Слідство. Інфо" Анна Бабинец выпустила материал, в котором рассказывала о том, как украинцы пересекают границу с Белоруссией в Ровенской области."Там граница, дырки есть. Они (нелегалы — Ред.) проходят там", — делился с журналисткой один из жителей села Ракитного, что Сарненском районе Ровенской области.По его словам, от Варшавской трассы до границы — 50 км. И границу пересечь тому, кто "знает лес, как свои пять пальцев" — не проблема.Журналистка и её коллеги описали и методику работы перевозчиков через границу. Как правило, сначала ведётся разведка — первой едет авто с женщиной или забронированным мужчиной за рулём. "Разведчик" сообщает подельникам о наличии блокпостов на дорогах. Затем уже едет авто с желающими бежать с Украины. Пообщались украинские "акулы пера и микрофона" и с перевозчиками. Те запросили $16 тыс. за вывоз двоих военнообязанных мужчин.При этом пересекать границу придётся пешком — через лес. Впрочем, и это — не проблема."Там границы-то никогда не было. Украина и Белоруссия только в 2016 году завершили демаркацию, но демаркация – это не полноценная оборудованная граница. Люди, которые живут в приграничье, прекрасно знают, как пройти в Белоруссию и обратно. Грибники и ягодники до сих пор регулярно попадаются пограничникам. Там это нормальная ситуация", — рассказывал несколько дней спустя уже в комментарии изданию "Украина.ру" живущий в Белоруссии журналист Максим Равреба.Однако об этом пути знают и украинские пограничники. Кроме того, в и без того непростых отношениях Украины и Белоруссии случаются обострения, к границе стягивают войска. В таких условиях нелегальное пересечение границы со стороны Житомирской, Ровенской или Волынской областей становится для украинца нетривиальной задачей.И тогда взоры некоторых "ухилянтов" обращаются на другой регион. Точнее на ту его часть, где без лишней надобности люди вообще стараются не бывать.Добро пожаловать в "Зону"Десять месяцев тому назад, в декабре 2025 года, на YouTube-канале Alex Kind появился рассказ его владельца Александра о том, как он бежал с Украины через Зону отчуждения Чернобыльской АЭС."Почему через Чернобыль? Потому, что это наименее охраняемое место на этот момент. Через запад — там просто лютый [кошмар]. Поэтому и решил, почему бы не попробовать. Чернобыль все боятся", — рассказывал мужчина.Ко времени записи этого рассказа он уже выбрался с Украины и даже успел поколесить по Европе, побывав в Польше, Германии, Швейцарии и осев в Финляндии. Для побега он нашёл напарника. На момент побега напарнику было 32 года, герою ролика — 41 год.Перед побегом мужчины купили пиксельную форму и кроссовки, припасы. Запаслись картами. Александр взял собой болторез, чтобы перерезать колючую проволоку на границе. Напарники рассчитывали на то, что поход займёт 3-4 дня. Побег начался 7 июня 2025 года."Я попросил своего товарища, который мог ездить, где угодно. Он подвёз: меня и напарника до "точки старта" — Чернобыльского района Киевской области <...> Было два блокпоста, которые мы благополучно проехали: один вообще понтовый, а другой... Там было много военных, но мы ехали в 7 вечера, в тот день жара была 32 градуса — естественно, они уже [утомились]. Соответственно, мы их благополучно проехали. Машина была незврачненькая", — рассказывал Александр.Их пеший поход занял 3,5 суток. При этом этот срок можно было бы и сократить, если бы не погоня за мужчинами. Оказалось, в Зоне отчуждения ЧАЭС есть фотоловушки. Избегали беглецы и местного населения: встреча с одним из местных для мужчин обернулась погоней. Опасной для них оказалась и попытка попросить воды в монашеском скиту. Периодически мужчины скрывались от преследователей на квадроциклах.Но и когда преследователи прекращали погоню, было нелегко."Заросший [чёртов] лес, куча болот", — описывал Александр своё с напарником путешествия.Подчас мужчинам попадались вырубки. Иногда — свежие следы от бронетехники. Один раз в 3 км они слышали стрельбу очередями. В итоге беглецы всё же вышли к границе."Мы попали-таки на границу. Ров 4 м шириной и до 2 м глубиной: ни сетки, ни колючки, ни "путанки", никого, ничего там не было. Я взял этот болторез, выкинул в [чертям] собачьим. Я его тащил всю дорогу. Просто зашли и выскочили. Мы были в Белоруссии!" — описывал свой опыт Александр.Через месяц он записал новое видео, где ответил на вопросы подписчиков касательно радиации."Да, это очень серьёзная вещь и тому подобное. Согласен. На самом деле те люди, которые сидят в окопах, мёрзнут без света, без воды... Прилёты, улёты. Постоянно кого-то убивают. ТЦК пакуют, ломают рёбра, голову разбивают. На фоне этого всего радиация за три несчастных дня... Её бояться — это просто смешно, когда на кону стоит твоя жизнь. Да, может, я что-то и хватанул. Но рано или поздно мы все умрём", — откровенно ответил Александр.Ещё один украинец — уроженец Донбасса Влад — тоже выходил через ЧЗО — Чернобыльскую зону отчуждения."Своим же анализом выяснил для себя лучший вариант — это через Чернобыльскую зону. Там меньше всего было задержаний, меньше всего было блокпостов по пути к этой точке старта", — вспоминал Влад на видео в своём YouTube-канале "Человек с Донбасса"Он тоже нашёл себе напарника в посвящённых бегству с Украины группах в телеграме. До границы они с напарником добирались тоже с приключениями. Так, их преследовал дрон. Кроме того, мужчинам пришлось пойти по минному полю. Но границу они всё же пересекли: пролезли под проволокой и перешли два рва. Отойдя от границы на несколько сотен метров Влад с напарником позвонили белорусским пограничникам.У границы украинцев допросили и досмотрели, а потом отвезли на заставу. Там их снова допросили и зафиксировали на камеру досмотр личных вещей украинцев. Свозили задержанных и в поликлинику, где их тоже досмотрели и перевязали: за дни путешествия украинцы натёрли мозоли. А уже потом задержанных отвезли в ИВС, где они пробыли трое суток. А затем украинцев отвезли в Брест, откуда депортировали в Польшу. При этом некоторые заплатили штраф, в т.ч. и за нахождение в изоляторе.Ещё один украинец выходил через Чернобыльскую зону после того, как его предыдущая попытка побега — через границу с Румынией — увенчалась крахом.Вообще же на YouTube и в специализированных телеграм-каналах хватает историй бегства украинцев в Белоруссию. Кто-то для этого даже переодевается женщиной. Кто-то идёт вместе с мамой. Притом для многих из беглецов "Синеокая" остаётся лишь транзитным пунктом на маршруте в Европу.Подробнее о том, как на Украине ужесточают мобилизацию — в статье Сергея Котвицкого "Выпал смертельный жребий: украинские власти придумали, как отправить на фронт больше рабочих".

https://ukraina.ru/20260117/sineokaya-kak-spasenie-pochemu-ukraintsy-begut-v-belorussiyu-1074325502.html

https://ukraina.ru/20260121/1074627661.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, польша, вооруженные силы украины, госпогранслужба, максим равреба, белоруссия