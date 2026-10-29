"Добро пожаловать в зону": украинцы предпочитают чернобыльскую радиацию окопам ВСУ
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
По итогам десяти месяцев этого года Белоруссия вырвалась в лидеры среди стран, границу с которыми нелегально пересекают украинские мужчины. На пути в "Синеокую" украинцев не страшит даже радиация
За десять месяцев этого года в граничащие с Украиной страны нелегально проникли более 11 тыс. украинских мужчин, сообщают украинские и российские СМИ. При этом, по данным журналистов, более четверти из этих мужчин бежали в Белоруссию.
Белоруссия — популярное направление и для легальной миграции украинцев. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, с 1 января по 1 октября 2026 года в республику въехало около почти 60 тысяч украинцев, из которых лишь 48 человек — через границу с Украиной. Остальные же въехали через Польшу.
Примечательно, что в январе этого года украинские СМИ также сообщали о том, что украинцы охотно бегут в Белоруссию. По информации Госпогранслужбы Украины, за весь 2025 год при попытке незаконного пересечения границы с Белоруссией были задержаны 1424 человека, что на 913 человека больше, чем задержанных за попытку пробраться в Польшу. Более того, количество желающих попасть в Белоруссию нелегально по сравнению с предыдущим, 2024 годом, выросло на 336%.
На пути в "Синеокую" доведённые до отчаяния украинские мужчины сталкиваются с довольно специфическими трудностями, которые на других участках украинской границы и не встретишь.
"Лёгкий" путь
В январе 2026 года журналистка украинского проекта "Слідство. Інфо" Анна Бабинец выпустила материал, в котором рассказывала о том, как украинцы пересекают границу с Белоруссией в Ровенской области.
"Там граница, дырки есть. Они (нелегалы — Ред.) проходят там", — делился с журналисткой один из жителей села Ракитного, что Сарненском районе Ровенской области.
По его словам, от Варшавской трассы до границы — 50 км. И границу пересечь тому, кто "знает лес, как свои пять пальцев" — не проблема.
Журналистка и её коллеги описали и методику работы перевозчиков через границу. Как правило, сначала ведётся разведка — первой едет авто с женщиной или забронированным мужчиной за рулём. "Разведчик" сообщает подельникам о наличии блокпостов на дорогах. Затем уже едет авто с желающими бежать с Украины.
Пообщались украинские "акулы пера и микрофона" и с перевозчиками. Те запросили $16 тыс. за вывоз двоих военнообязанных мужчин.
При этом пересекать границу придётся пешком — через лес. Впрочем, и это — не проблема.
"Там границы-то никогда не было. Украина и Белоруссия только в 2016 году завершили демаркацию, но демаркация – это не полноценная оборудованная граница. Люди, которые живут в приграничье, прекрасно знают, как пройти в Белоруссию и обратно. Грибники и ягодники до сих пор регулярно попадаются пограничникам. Там это нормальная ситуация", — рассказывал несколько дней спустя уже в комментарии изданию "Украина.ру" живущий в Белоруссии журналист Максим Равреба.
Однако об этом пути знают и украинские пограничники. Кроме того, в и без того непростых отношениях Украины и Белоруссии случаются обострения, к границе стягивают войска. В таких условиях нелегальное пересечение границы со стороны Житомирской, Ровенской или Волынской областей становится для украинца нетривиальной задачей.
И тогда взоры некоторых "ухилянтов" обращаются на другой регион. Точнее на ту его часть, где без лишней надобности люди вообще стараются не бывать.
Добро пожаловать в "Зону"
Десять месяцев тому назад, в декабре 2025 года, на YouTube-канале Alex Kind появился рассказ его владельца Александра о том, как он бежал с Украины через Зону отчуждения Чернобыльской АЭС.
"Почему через Чернобыль? Потому, что это наименее охраняемое место на этот момент. Через запад — там просто лютый [кошмар]. Поэтому и решил, почему бы не попробовать. Чернобыль все боятся", — рассказывал мужчина.
Ко времени записи этого рассказа он уже выбрался с Украины и даже успел поколесить по Европе, побывав в Польше, Германии, Швейцарии и осев в Финляндии. Для побега он нашёл напарника. На момент побега напарнику было 32 года, герою ролика — 41 год.
Перед побегом мужчины купили пиксельную форму и кроссовки, припасы. Запаслись картами. Александр взял собой болторез, чтобы перерезать колючую проволоку на границе. Напарники рассчитывали на то, что поход займёт 3-4 дня. Побег начался 7 июня 2025 года.
"Я попросил своего товарища, который мог ездить, где угодно. Он подвёз: меня и напарника до "точки старта" — Чернобыльского района Киевской области <...> Было два блокпоста, которые мы благополучно проехали: один вообще понтовый, а другой... Там было много военных, но мы ехали в 7 вечера, в тот день жара была 32 градуса — естественно, они уже [утомились]. Соответственно, мы их благополучно проехали. Машина была незврачненькая", — рассказывал Александр.
Их пеший поход занял 3,5 суток. При этом этот срок можно было бы и сократить, если бы не погоня за мужчинами. Оказалось, в Зоне отчуждения ЧАЭС есть фотоловушки. Избегали беглецы и местного населения: встреча с одним из местных для мужчин обернулась погоней. Опасной для них оказалась и попытка попросить воды в монашеском скиту. Периодически мужчины скрывались от преследователей на квадроциклах.
Но и когда преследователи прекращали погоню, было нелегко.
"Заросший [чёртов] лес, куча болот", — описывал Александр своё с напарником путешествия.
Подчас мужчинам попадались вырубки. Иногда — свежие следы от бронетехники. Один раз в 3 км они слышали стрельбу очередями. В итоге беглецы всё же вышли к границе.
"Мы попали-таки на границу. Ров 4 м шириной и до 2 м глубиной: ни сетки, ни колючки, ни "путанки", никого, ничего там не было. Я взял этот болторез, выкинул в [чертям] собачьим. Я его тащил всю дорогу. Просто зашли и выскочили. Мы были в Белоруссии!" — описывал свой опыт Александр.
Через месяц он записал новое видео, где ответил на вопросы подписчиков касательно радиации.
"Да, это очень серьёзная вещь и тому подобное. Согласен. На самом деле те люди, которые сидят в окопах, мёрзнут без света, без воды... Прилёты, улёты. Постоянно кого-то убивают. ТЦК пакуют, ломают рёбра, голову разбивают. На фоне этого всего радиация за три несчастных дня... Её бояться — это просто смешно, когда на кону стоит твоя жизнь. Да, может, я что-то и хватанул. Но рано или поздно мы все умрём", — откровенно ответил Александр.
21 января, 17:05Максим Равреба: Украинские беженцы, которые попадают в Белоруссию, хотели бы связать свою жизнь с РоссиейБелоруссия относится к гражданам Украины очень хорошо. Особенно к тем, кто прибывает на ее территорию и говорит, что хотел бы здесь найти убежище. При этом белорусские власти осознают, что сюда могут пребывать не только настоящие беженцы с благими намерениями, но и шпионы и диверсанты. КГБ республики за этим внимательно следит
Ещё один украинец — уроженец Донбасса Влад — тоже выходил через ЧЗО — Чернобыльскую зону отчуждения.
"Своим же анализом выяснил для себя лучший вариант — это через Чернобыльскую зону. Там меньше всего было задержаний, меньше всего было блокпостов по пути к этой точке старта", — вспоминал Влад на видео в своём YouTube-канале "Человек с Донбасса"
Он тоже нашёл себе напарника в посвящённых бегству с Украины группах в телеграме. До границы они с напарником добирались тоже с приключениями. Так, их преследовал дрон. Кроме того, мужчинам пришлось пойти по минному полю. Но границу они всё же пересекли: пролезли под проволокой и перешли два рва. Отойдя от границы на несколько сотен метров Влад с напарником позвонили белорусским пограничникам.
У границы украинцев допросили и досмотрели, а потом отвезли на заставу. Там их снова допросили и зафиксировали на камеру досмотр личных вещей украинцев. Свозили задержанных и в поликлинику, где их тоже досмотрели и перевязали: за дни путешествия украинцы натёрли мозоли. А уже потом задержанных отвезли в ИВС, где они пробыли трое суток. А затем украинцев отвезли в Брест, откуда депортировали в Польшу. При этом некоторые заплатили штраф, в т.ч. и за нахождение в изоляторе.
Ещё один украинец выходил через Чернобыльскую зону после того, как его предыдущая попытка побега — через границу с Румынией — увенчалась крахом.
Вообще же на YouTube и в специализированных телеграм-каналах хватает историй бегства украинцев в Белоруссию. Кто-то для этого даже переодевается женщиной. Кто-то идёт вместе с мамой. Притом для многих из беглецов "Синеокая" остаётся лишь транзитным пунктом на маршруте в Европу.
Подробнее о том, как на Украине ужесточают мобилизацию — в статье Сергея Котвицкого "Выпал смертельный жребий: украинские власти придумали, как отправить на фронт больше рабочих".
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