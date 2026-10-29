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Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину

Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину - 29.10.2026 Украина.ру

Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину

Датский актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера, приехал в Киев. Reuters опубликовал серию снимков: актёр укрывается на станции метро, ждёт поезд, фотографируется с людьми. Другие детали поездки неизвестны

2026-10-29T16:26

2026-10-29T16:26

2026-10-29T16:26

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Костер-Вальдау — посол доброй воли Программы развития ООН с 2016 года. В этом статусе он должен привлекать внимание к Целям устойчивого развития: борьба с нищетой, голодом, изменением климата. Теперь вот приехал на Украину.Reuters показал фото: актёр в метро, он ждёт поезд. Фотографируется. Вот такая картина – Джейме Ланнистер. Только без доспехов и меча. Зато с фотографиями в метро.Костер-Вальдау больше всего известен по "Игре престолов". Среди других работ — "Чёрный ястреб" Ридли Скотта, хоррор "Мама" Гильермо дель Торо, "Обливион" с Томом Крузом.Надеемся, Николай не попадётся в лапы ТЦК. А то получится сюжет похлеще "Игры престолов". Впрочем, с учётом того, как сейчас на Украине ловят мужчин призывного возраста, даже голливудская звезда не гарантирована от "бусификации". Но это уже совсем другая история.Напомним, Водитель Анджелины Джоли пополнил ряды ВСУ после задержания на блокпосту

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