Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину - 29.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261029/dzheyme-lannister-pospal-v-kievskom-metro-zachem-zvezda-igry-prestolov-priekhal-na-ukrainu-1084160842.html
Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину
Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину - 29.10.2026 Украина.ру
Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину
Датский актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера, приехал в Киев. Reuters опубликовал серию снимков: актёр укрывается на станции метро, ждёт поезд, фотографируется с людьми. Другие детали поездки неизвестны
2026-10-29T16:26
2026-10-29T16:26
новости
украина
киев
святой николай
reuters
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1d/1084160617_0:0:1282:721_1920x0_80_0_0_60524105ec8749fcb03227ada4c9b150.png
Костер-Вальдау — посол доброй воли Программы развития ООН с 2016 года. В этом статусе он должен привлекать внимание к Целям устойчивого развития: борьба с нищетой, голодом, изменением климата. Теперь вот приехал на Украину.Reuters показал фото: актёр в метро, он ждёт поезд. Фотографируется. Вот такая картина – Джейме Ланнистер. Только без доспехов и меча. Зато с фотографиями в метро.Костер-Вальдау больше всего известен по "Игре престолов". Среди других работ — "Чёрный ястреб" Ридли Скотта, хоррор "Мама" Гильермо дель Торо, "Обливион" с Томом Крузом.Надеемся, Николай не попадётся в лапы ТЦК. А то получится сюжет похлеще "Игры престолов". Впрочем, с учётом того, как сейчас на Украине ловят мужчин призывного возраста, даже голливудская звезда не гарантирована от "бусификации". Но это уже совсем другая история.Напомним, Водитель Анджелины Джоли пополнил ряды ВСУ после задержания на блокпосту
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1d/1084160617_65:0:1193:846_1920x0_80_0_0_63d3b39c1a6e7785e00ab5bbfac351ac.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, святой николай, reuters, оон
Новости, Украина, Киев, Святой Николай, Reuters, ООН

Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину

16:26 29.10.2026
 
© REUTERS
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© REUTERS
Читать в
ДзенTelegram
Датский актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера, приехал в Киев. Reuters опубликовал серию снимков: актёр укрывается на станции метро, ждёт поезд, фотографируется с людьми. Другие детали поездки неизвестны
Костер-Вальдау — посол доброй воли Программы развития ООН с 2016 года. В этом статусе он должен привлекать внимание к Целям устойчивого развития: борьба с нищетой, голодом, изменением климата. Теперь вот приехал на Украину.
Reuters показал фото: актёр в метро, он ждёт поезд. Фотографируется. Вот такая картина – Джейме Ланнистер. Только без доспехов и меча. Зато с фотографиями в метро.
Костер-Вальдау больше всего известен по "Игре престолов". Среди других работ — "Чёрный ястреб" Ридли Скотта, хоррор "Мама" Гильермо дель Торо, "Обливион" с Томом Крузом.
Надеемся, Николай не попадётся в лапы ТЦК. А то получится сюжет похлеще "Игры престолов". Впрочем, с учётом того, как сейчас на Украине ловят мужчин призывного возраста, даже голливудская звезда не гарантирована от "бусификации".
Но это уже совсем другая история.
Напомним, Водитель Анджелины Джоли пополнил ряды ВСУ после задержания на блокпосту
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевСвятой НиколайReutersООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:32Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира
16:26Джейме Ланнистер поспал в киевском метро: зачем звезда "Игры престолов" приехал на Украину
16:16Лишь бы не как русский! На Украине придумали, как ещё уйти "прочь от Москвы"
16:10Короли не извиняются: на Багамах визит Карла III омрачился вопросом о рабстве
16:01"Добро пожаловать в зону": украинцы предпочитают чернобыльскую радиацию окопам ВСУ
16:00Израиль как могильщик Британской сверхдержавности. 70 лет Суэцкой войне
15:31Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками
15:24Репрессии прололжаются: в Киеве продали отобранную у Артемия Лебедева квартиру
14:43Вместо 14 обещанных — два списанных: Польша "кинула" Украину с МиГ-29
14:43Киевские детсады капитулируют перед зимним коммунальным кошмаром
14:13Мосты, пробки и мобилизация — кто на самом деле терроризирует украинцев
14:13Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык
13:53"Придётся пересмотреть": Украина может отказаться от освещения дорог – подробности
13:31ПВО сбила 1425 беспилотников ВСУ за сутки: потери противника превысили 1 100 военнослужащих
13:12Путин: Киев минировал подходы к Алёшкам, создавая гуманитарную катастрофу
13:10Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков
12:46Работа МФЦ в ЛНР. Что такое паническая атака? 29 октября 2026 года, утренний эфир 111:16
12:43Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец
12:42Паспортный коллапс: почему украинцы за границей остались без документов
12:33Нидерландский политик разнес власти за миллиарды Киеву в разгар энергокризиса
Лента новостейМолния