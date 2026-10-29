Репрессии прололжаются: в Киеве продали отобранную у Артемия Лебедева квартиру - 29.10.2026 Украина.ру
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Репрессии прололжаются: в Киеве продали отобранную у Артемия Лебедева квартиру
Репрессии прололжаются: в Киеве продали отобранную у Артемия Лебедева квартиру - 29.10.2026 Украина.ру
Репрессии прололжаются: в Киеве продали отобранную у Артемия Лебедева квартиру
Украинский Фонд государственного имущества провёл ряд приватизационных аукционов и реализовал государственные и подсанкционные объекты. Среди последних – квартира российского дизайнера Артемия Лебедева в историческом центре украинской столицы
2026-10-29T15:24
2026-10-29T15:24
новости
киев
украина
фгиу
высший антикоррупционный суд
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Об аукционе Фонд государственного имущества сообщил в среду, 28 октября."Сегодня Фонд государственного имущества Украины провел онлайн-аукцион по реализации квартиры, принадлежавшей &lt;…&gt; Артемию Лебедеву. Квартира площадью 193,2 м² расположена на двух уровнях шестого этажа шестиэтажного дома в историческом центре Киева, по ул. Саксаганского. В нём есть три комнаты, кабинеты, кухня, два санузла, три балкона и хозяйственные помещения. Общее состояние – удовлетворительное. Актив взыскан в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда в рамках применения санкций", – указывалось в сообщении ФГИУТам же отмечалось, что за право приобрести санкционный актив соревновались 2 участника."При стартовой цене 7 074 850 грн. (около 12,5 млн руб. – Ред.) победное предложение составляло 8 011 000 грн. (около 14,19 млн руб. – Ред.). В результате, стоимость актива выросла на 936 150 грн. (около 1,66 млн руб. – Ред.)", – сообщил ФГИУ.Теперь победитель аукциона 25 рабочих дней со дня формирования протокола должен оплатить стоимость актива и до заключения договора купли-продажи погасить задолженность за коммунальные услуги. После выполнения этих требований между сторонами заключается договор купли-продажи и оформляется передача актива актом приема-передачи.Также во ФГИУ заявили, что средства от продажи изъятой у Лебедева квартиры направят в Фонд ликвидации последствий конфликта, и эти деньги будут "работать на восстановление Украины".Сами украинцы в это, впрочем, не верят. Они обратили внимание на то, что стоимость подобной недвижимости в этом районе как минимум в два раза выше даже в нынешних условиях, когда Киев подчас подвергается ракетно-дроновым ударам."Повышение цены на аукционе на 13% снова преподнесено как успех. Посмотрим на рынок. 41 465 грн/м² (около 73 452 руб. – Ред.) это на 35% ниже средней цены в районе (~ 64 тыс. грн. (около 113 тыс. руб. – Ред.), по объявлениям) и на 33% ниже аналога на этой же улице. Стартовая цена была на 43% ниже рынка, а прирост торгов составил лишь +13% при 2 участниках. Разница с рынком достигает миллиона гривен до учёта состояния и долга. Так это продажа с недополучением средств в бюджет или успех?" – прокомментировал публикацию ФГИУ в соцсетях член Общественного совета при Фонде госимущества, глава "Всеукраинского агентства приватизации" Дмитрий Качур.Дизайнер же продажу своей второй квартиры в Киеве пока не прокомментировал.Летом Фонд госимущества продал другую квартиру Лебедева, которая находилась на Ярославовом Валу рядом с Золотыми Воротами. На аукционе квартиру купил производитель дронов "Генерал Черешня". За двухэтажную квартиру площадью 138,5 м2 в историческом центре украинская компания заплатила 13,5 млн грн. (около 24 млн руб. – Ред.). Компания заявила, что собирается создать в квартире "пространство для новой украинской культуры".
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новости, киев, украина, фгиу, высший антикоррупционный суд
Новости, Киев, Украина, ФГИУ, Высший антикоррупционный суд

Репрессии прололжаются: в Киеве продали отобранную у Артемия Лебедева квартиру

15:24 29.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Фонд державного майна Україниквартира Лебедева
квартира Лебедева - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Фонд державного майна України
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Украинский Фонд государственного имущества провёл ряд приватизационных аукционов и реализовал государственные и подсанкционные объекты. Среди последних – квартира российского дизайнера Артемия Лебедева в историческом центре украинской столицы
Об аукционе Фонд государственного имущества сообщил в среду, 28 октября.
"Сегодня Фонд государственного имущества Украины провел онлайн-аукцион по реализации квартиры, принадлежавшей <…> Артемию Лебедеву. Квартира площадью 193,2 м² расположена на двух уровнях шестого этажа шестиэтажного дома в историческом центре Киева, по ул. Саксаганского. В нём есть три комнаты, кабинеты, кухня, два санузла, три балкона и хозяйственные помещения. Общее состояние – удовлетворительное. Актив взыскан в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда в рамках применения санкций", – указывалось в сообщении ФГИУ
Там же отмечалось, что за право приобрести санкционный актив соревновались 2 участника.
"При стартовой цене 7 074 850 грн. (около 12,5 млн руб. – Ред.) победное предложение составляло 8 011 000 грн. (около 14,19 млн руб. – Ред.). В результате, стоимость актива выросла на 936 150 грн. (около 1,66 млн руб. – Ред.)", – сообщил ФГИУ.
Теперь победитель аукциона 25 рабочих дней со дня формирования протокола должен оплатить стоимость актива и до заключения договора купли-продажи погасить задолженность за коммунальные услуги. После выполнения этих требований между сторонами заключается договор купли-продажи и оформляется передача актива актом приема-передачи.
Также во ФГИУ заявили, что средства от продажи изъятой у Лебедева квартиры направят в Фонд ликвидации последствий конфликта, и эти деньги будут "работать на восстановление Украины".
Сами украинцы в это, впрочем, не верят. Они обратили внимание на то, что стоимость подобной недвижимости в этом районе как минимум в два раза выше даже в нынешних условиях, когда Киев подчас подвергается ракетно-дроновым ударам.
"Повышение цены на аукционе на 13% снова преподнесено как успех. Посмотрим на рынок. 41 465 грн/м² (около 73 452 руб. – Ред.) это на 35% ниже средней цены в районе (~ 64 тыс. грн. (около 113 тыс. руб. – Ред.), по объявлениям) и на 33% ниже аналога на этой же улице. Стартовая цена была на 43% ниже рынка, а прирост торгов составил лишь +13% при 2 участниках. Разница с рынком достигает миллиона гривен до учёта состояния и долга. Так это продажа с недополучением средств в бюджет или успех?" – прокомментировал публикацию ФГИУ в соцсетях член Общественного совета при Фонде госимущества, глава "Всеукраинского агентства приватизации" Дмитрий Качур.
Дизайнер же продажу своей второй квартиры в Киеве пока не прокомментировал.
Летом Фонд госимущества продал другую квартиру Лебедева, которая находилась на Ярославовом Валу рядом с Золотыми Воротами. На аукционе квартиру купил производитель дронов "Генерал Черешня". За двухэтажную квартиру площадью 138,5 м2 в историческом центре украинская компания заплатила 13,5 млн грн. (около 24 млн руб. – Ред.).
Компания заявила, что собирается создать в квартире "пространство для новой украинской культуры".
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