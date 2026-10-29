https://ukraina.ru/20261029/vmesto-14-obeschannykh--dva-spisannykh-polsha-kinula-ukrainu-s-mig-29-1084156432.html
Вместо 14 обещанных — два списанных: Польша "кинула" Украину с МиГ-29
Вместо 14 обещанных — два списанных: Польша "кинула" Украину с МиГ-29 - 29.10.2026 Украина.ру
Вместо 14 обещанных — два списанных: Польша "кинула" Украину с МиГ-29
Варшава передаст Киеву два истребителя МиГ-29, которые выводятся из эксплуатации. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский
2026-10-29T14:43
2026-10-29T14:43
2026-10-29T14:43
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"Есть соглашение о передаче двух МиГ. Относительно остальных МиГ вопрос в процессе", — цитирует его слова радиостанция.Ещё в декабре 2025 года польское оборонное ведомство анонсировало планы отправить Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29. Всего же из состава ВВС Польши планировалось вывести 14 машин этого типа. Однако процесс застопорился: в июне заместитель министра обороны Цезарий Томчик прямо заявил, что Варшава не передаст Украине МиГ-29, пока Киев не предоставит ей доступ к своим технологиям по производству и борьбе с беспилотниками. В Киеве, в свою очередь, выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, но обновление за свой счёт Варшава делать отказалась.Судя по всему, стороны так и не договорились о полноценном обмене технологиями. В итоге Варшава решила ограничиться символической передачей двух списанных машин — вероятно, чтобы не нести расходы на утилизацию. Остальные МиГ-29 пока остаются на балансе польских ВВС, и их судьба туманна.Россия неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подробнее – в материале Удар по причалам и перехват в море: российские военные сорвали европейские поставки для ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, варшава, сергей лавров, ввс, нато, вооруженные силы украины, миг-29
Новости, Украина, Польша, Варшава, Сергей Лавров, ВВС, НАТО, Вооруженные силы Украины, МиГ-29
Вместо 14 обещанных — два списанных: Польша "кинула" Украину с МиГ-29
Варшава передаст Киеву два истребителя МиГ-29, которые выводятся из эксплуатации. Об этом в эфире радиостанции RMF FM сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский
"Есть соглашение о передаче двух МиГ. Относительно остальных МиГ вопрос в процессе", — цитирует его слова радиостанция.
Ещё в декабре 2025 года польское оборонное ведомство анонсировало планы отправить Украине от шести до восьми истребителей МиГ-29. Всего же из состава ВВС Польши планировалось вывести 14 машин этого типа. Однако процесс застопорился: в июне заместитель министра обороны Цезарий Томчик прямо заявил, что Варшава не передаст Украине МиГ-29, пока Киев не предоставит ей доступ к своим технологиям по производству и борьбе с беспилотниками. В Киеве, в свою очередь, выразили заинтересованность в модернизированных истребителях, но обновление за свой счёт Варшава делать отказалась.
Судя по всему, стороны так и не договорились о полноценном обмене технологиями. В итоге Варшава решила ограничиться символической передачей двух списанных машин — вероятно, чтобы не нести расходы на утилизацию. Остальные МиГ-29 пока остаются на балансе польских ВВС, и их судьба туманна.
Россия неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.