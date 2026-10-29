Израиль как могильщик Британской сверхдержавности. 70 лет Суэцкой войне
© Фото : Открытый источникВысадка англо-французского десанта в Порт-Саиде, октябрь 1956 года
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29 октября 1956 года с нападения Израиля на Египет началась "Суэцкая война". Израиль сделал это по секретному договору с Францией и Великобританией, которые вступили в войну позже – но в итоге проиграли её из-за вмешательства СССР и США
Причиной конфликта стал статус Суэцкого канала, который был открыт в ноябре 1869 года. Согласно первоначальным условиям договора с Компанией Суэцкого канала, египетское правительство должно было получать 15% валовой прибыли от судоходства по каналу, а через 99 лет после сдачи канала в эксплуатацию он должен был стать собственностью Египта. Однако с начала строительства канала до середины 1870-х годов внешний долг Египта увеличился в 23 раза, а доходы – лишь в пять. Обслуживание долга поглощало две трети государственных доходов.
В 1875 году британское правительство Бенджамина Дизраэли выкупило у Египта его долю акций Компании (44% пакета). Позже египетское правительство оказалось вынужденным продать и своё право на прибыль от канала.
В 1876 году Египет официально объявил о банкротстве. Это позволило европейским кредиторам, в первую очередь Великобритании и Франции, установить прямой финансовый и политический контроль над страной. В 1882 году Египет был оккупирован британскими войсками.
В 1888 году в Константинополе была заключена международная конвенция об обеспечении свободы плавания по Суэцкому каналу, являющаяся и сейчас основным документом, регулирующим судоходство по каналу. Но даже после предоставления Египту номинальной независимости в 1922-м водный путь де-факто находился под контролем Британии.
В результате июльской революции 1952 года, организованной группой "Свободные офицеры" с Гамаль Абдель Насером во главе, Египет был провозглашён республикой. Новые власти договорились с Лондоном о выводе британских войск из зоны Суэцкого канала к июню 1956 года.
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В 1953 году в Каир прибыл госсекретарь США Джон Фостер Даллес. Важнейшей целью этого визита была необходимость убедить Египет присоединиться к Багдадскому пакту – проамериканскому союзу Великобритании, Ирака, Ирана, Пакистана и Турции.
Насер обставил возможное вступление Египта в пакт рядом условий. Во-первых, он настаивал на финансовой помощи со стороны США в строительстве Асуанской плотины, которая должна была позволить Египту разом решить важнейшие энергетические, климатические и земледельческие проблемы. Во-вторых, Египет, в условиях угрозу со стороны Израиля, потребовал от США поставок оружия.
С первым условием в Вашингтоне скрепя сердце согласились. А вот стратегическое партнёрство с Израилем для США оказались важнее, чем отношения с Египтом. Египтяне начали налаживать отношения со странами Варшавского договора.
© РИА Новости . Валерий Шустов / Перейти в фотобанкНикита Хрущёв и Гамаль Насер по пути на открытие Асуанской плотины. Египет, май 1964 года
Никита Хрущёв и Гамаль Насер по пути на открытие Асуанской плотины. Египет, май 1964 года
В 1955 году Египет с согласия СССР подписал договор с Чехословакией, и стал получать через неё военную технику. К началу 1956 года вчетверо превосходили израильские.
С момента первой арабо-израильской войны Египет держал Суэцкий канал закрытым для израильских судов, хотя ещё в сентябре 1951 года Совет Безопасности ООН потребовал от Каира отменить это решение. Также с 1949 года израильские суда не могли пройти через Тиранский пролив, соединяющий залив Акаба и Красное море. Т.о., именно Израиль был больше всех заинтересован в изменении статус-кво в регионе.
Израиль был также обеспокоен сближением Египта и стран Варшавского договора, и неоднократно информировал об этом США. 19 июля 1956 года государственный секретарь США в грубой форме заявил египетскому послу в Вашингтоне о том, что США не смогут предоставить Египту заем на строительство первой очереди Асуанской плотины, хотя соглашение о нём было подписано ещё в феврале. Ответ Египта был не менее резким.
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26 июля 1956 года Насер обнародовал декрет о национализации Компании Суэцкого канала. В нём говорилось, что все акционеры и держатели акции получат компенсацию, а египетское правительство возьмет на себя ответственность за обеспечение условий Константинопольской конвенции 1888 года. Решение о национализации было законным: компания была зарегистрирована как египетское предприятие, хотя на тот момент 41% её акций принадлежали британскому правительству, а 52% – французскому.
Уже 27 июля 1956 года правительства Англии и Франции приняли решение о военной операции против Египта. О принятом решении был извещён Вашингтон, и госсекретарь США Даллес дал согласие на агрессию.
22 октября 1956 во французском городе Севр собрались высокопоставленные представители Франции, Великобритании и Израиля, чтобы договориться о разделе Египта. Переговоры длились 48 часов и закончились подписанием секретного протокола. Согласно разработанному плану, Израиль должен был атаковать Египет, а Великобритания и Франция вслед за этим должны были вторгнуться в зону Суэцкого канала под предлогом "защиты канала и необходимости разделить враждующие стороны". Предполагалось, что по окончании войны Израиль аннексирует Синай, а зона канала окажется под контролем британских и французских войск.
© Фото : Открытый источникНачальник Генерального штаба ЦАХАЛ Моше Дайан в очереди за хлебом. Тель-Авив, 25 марта 1956 года
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Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Моше Дайан в очереди за хлебом. Тель-Авив, 25 марта 1956 года
В ночь с 29 на 30 октября 1956 года израильская армия атаковала Египет. Через несколько часов последовал британско-французский ультиматум, по которому от Египта и Израиля требовалось отвести свои войска на десять миль от канала.
Израиль, формально приняв ультиматум, продолжал наступление и через несколько дней захватил весь Синайский полуостров и сектор Газа. Каир же ультиматум категорически отверг, и 31 октября 1956 года Великобритания и Франция начали боевые действия, стремясь как можно быстрее захватить зону Суэцкого канала.
Уже в первый день британская и французская авиация уничтожила на земле значительную часть египетских самолётов, и практически парализовала действия ВВС Египта. 5 ноября в районе Порт-Саида был высажен британско-французский десант, который в течение двух суток взял под контроль как сам город, так и значительную часть Суэцкого канала.
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7 ноября 1956 года премьер Израиля Бен-Гурион заявил, что израильская армия завоевала Синай, "ранее входивший в царство Соломона, простиравшееся от острова Йотват в Красном море до холмов Ливана". Он намекнул на возможность аннексии полуострова, заявив, что израильская армия "не вторгалась на территорию Египта".
К тому времени в мире нарастало осуждение действий Лондона, Парижа и Тель-Авива, причём эту позицию разделяли как СССР, так и США. 2 ноября 1956 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН потребовала прекратить военные действия, вывести с территории Египта войска всех трёх государств и открыть Суэцкий канал.
5 ноября 1956 года глава правительства СССР Николай Булганин направил премьер-министру Великобритании Энтони Идену и премьер-министру Франции Ги Моле специальные послания, известные как "ракетные ноты". В их текстах нот содержался прямой намёк на уязвимость европейских столиц перед советским ракетно-ядерным потенциалом:
© Фото : Открытый источникЯдерные ракеты средней дальности Р-5М на Красной площади. 1 мая 1960 года
© Фото : Открытый источник
Ядерные ракеты средней дальности Р-5М на Красной площади. 1 мая 1960 года
"В каком положении оказалась бы сама Великобритания [Франция], если бы на неё напали более сильные государства, обладающие всеми видами современного разрушительного оружия? А ведь такие страны могли бы и не посылать к берегам Англии военно-морского или военно-воздушного флота, а использовать другие средства, например ракетную технику"*.
В тот же день Булганин в письме в адрес президента США Дуайта Эйзенхауэра предложил Вашингтону организовать совместную силовую акцию против агрессоров. СБ ООН в этом контексте не был упомянут – Великобритания и Франция заблокировали бы любые силовые действия, направленные против них.
Однако Вашингтон использовал в отношении Лондона угрозу пострашнее атомной бомбы. Эйзенхауэр пригрозил Идену обрушить фунт стерлингов путём распродажи британских финансовых обязательств и блокировки кредитов от МВФ (они были срочно необходимы, поскольку из-за войны Британия за неделю потеряла десятки миллионов фунтов из своих резервов). Кроме того, арабские страны перекрыли поставки нефти в Европу через Суэцкий канал, и США отказались компенсировать этот дефицит, пока Британия и Франция не выведут войска из Египта.
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6 ноября 1956 года вступило в силу соглашение о перемирии, а 15 ноября в зоне Суэцкого канала были размещены первые подразделения сил ООН (это была первая миротворческая операция Организации). Израиль вывел войска с египетской территории в марте 1957-го под давлением США, угрожавших ему санкциями.
Главным проигравшим в ходе Суэцкой войны стала Великобритания. Кризис продемонстрировал большую её зависимость от США. По общей оценке, Великобритания окончательно потеряла статус сверхдержавы.
Франция также столкнулась с издержками.
© Фото : Открытый источникСоветские истребители МиГ-17 и МиГ-15бис. Египет, конец 1956 или начало 1957 года
© Фото : Открытый источник
Советские истребители МиГ-17 и МиГ-15бис. Египет, конец 1956 или начало 1957 года
Во-первых, война подорвала доверие Парижа к американской поддержке и подтолкнула страну к развитию собственной ядерной программы и пересмотру роли в НАТО (в будущем это привело к выходу Франции из военной структуры Альянса).
Во-вторых, поражение усилило позиции алжирских борцов за независимость и углубило внутренний политический кризис в самой Франции, приведший в 1958 году к падению Четвёртой республики и приходу к власти Шарля де Голля.
Главным победителем по итогам Суэцкой войны стал Египет: канал остался в его собственности, а британские, французские и израильские войска были выведены.
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Израилю по большому счёту, выиграл. Ему пришлось уйти с Синая и из Газы (туда израильтяне вернулись в 1967-м), но страна добилась права свободного прохода своих судов через Суэцкий канал и Тиранский пролив. Ну а унижение Британии, которой в Израиле до сих пор выдвигают претензии за политику в подмандатной Палестине, стало для Тель-Авива приятным бонусом.
* Ядерные ракеты Р-5М до Парижа и Лондона теоретически долетали, но только с территории ГДР и ЧССР, где их в это время не было. – Ред.
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