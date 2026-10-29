https://ukraina.ru/20261029/koroli-ne-izvinyayutsya-na-bagamakh-vizit-karla-iii-omrachilsya-voprosom-o-rabstve-1084159198.html
Короли не извиняются: на Багамах визит Карла III омрачился вопросом о рабстве
Короли не извиняются: на Багамах визит Карла III омрачился вопросом о рабстве - 29.10.2026 Украина.ру
Короли не извиняются: на Багамах визит Карла III омрачился вопросом о рабстве
Визит Карла III на Багамские острова был омрачён дискуссиями о рабстве и репарациях
2026-10-29T16:10
2026-10-29T16:10
2026-10-29T16:10
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великобритания
багамы
карл iii
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Начался визит британского монарха Карла III в Содружество Багамских островов, королём которых он также является. Во время визита Карл III станцевал с местными жителями в рамках традиционного карнавала Джанкану.Однако сам визит оказался совсем нерадостным. Ещё до его начала местные активисты дали понять: одним из центральных вопросов, который поднимут во время короля, будет касаться рабства.Страны Карибского бассейна требуют от Великобритании выплат репараций за рабство и обращают внимание на историческую роль британской монархии в работорговле. Всё это также активизировало дискуссии о том, нужно ли сохранять британского монарха главой Содружества Багамских островов.Ещё до начала визита Букингемский предупредил: британский монарх в курсе проблем."На различных площадках ведутся важные дискуссии о колониальном наследии и о том, как трансатлантическая работорговля повлияла на последующие поколения", — заявил представитель Букингемского дворца.Он добавил, что визит проходит в важный для отношений между Великобританией и странами Карибского бассейна период. Но дал понять: монарх извиняться не будет."Поэтому программа визита не будет игнорировать "самые мрачные страницы нашего прошлого" — как назвал их Его Величество, — однако, в соответствии с пожеланиями принимающих нас государств, основной акцент будет сделан на динамичном настоящем и многообещающем будущем каждой из этих стран", – отмечалось в заявлении.В Букингемском дворце отметили, что вопросы, касающиеся репараций и официальных извинений, находятся в компетенции правительства."Для Короны это привычная формула: признать ужасы прошлого, выразить скорбь — и оставить вопрос об ответственности без ответа", – прокомментировало эту позицию издание The Conversation.Планируется, что во время визита Карл III и его супруга Камилла не ограничатся Багамскими островами, но и посетят и Гайану, а затем отправятся на Антигуа и Барбуду, где король примет участие во встрече глав правительств стран Содружества (CHOGM), которая пройдет с 1 по 4 ноября этого года. Вопрос о репарациях за участие Великобритании в работорговле, как ожидается, станет одним из центральных на встрече.Таким образом, несмотря на демонстрируемое королем приподнятое настроение и даже танец на местом фестивале, на деле визит главы британской королевской семьи в Карибский регион проходит в непростой, напряжённой атмосфере.
великобритания
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, багамы, карл iii
Короли не извиняются: на Багамах визит Карла III омрачился вопросом о рабстве
Визит Карла III на Багамские острова был омрачён дискуссиями о рабстве и репарациях
Начался визит британского монарха Карла III в Содружество Багамских островов, королём которых он также является. Во время визита Карл III станцевал с местными жителями в рамках традиционного карнавала Джанкану.
Однако сам визит оказался совсем нерадостным. Ещё до его начала местные активисты дали понять: одним из центральных вопросов, который поднимут во время короля, будет касаться рабства.
Страны Карибского бассейна требуют от Великобритании выплат репараций за рабство и обращают внимание на историческую роль британской монархии в работорговле. Всё это также активизировало дискуссии о том, нужно ли сохранять британского монарха главой Содружества Багамских островов.
Ещё до начала визита Букингемский предупредил: британский монарх в курсе проблем.
"На различных площадках ведутся важные дискуссии о колониальном наследии и о том, как трансатлантическая работорговля повлияла на последующие поколения", — заявил представитель Букингемского дворца.
Он добавил, что визит проходит в важный для отношений между Великобританией и странами Карибского бассейна период. Но дал понять: монарх извиняться не будет.
"Поэтому программа визита не будет игнорировать "самые мрачные страницы нашего прошлого" — как назвал их Его Величество, — однако, в соответствии с пожеланиями принимающих нас государств, основной акцент будет сделан на динамичном настоящем и многообещающем будущем каждой из этих стран", – отмечалось в заявлении.
В Букингемском дворце отметили, что вопросы, касающиеся репараций и официальных извинений, находятся в компетенции правительства.
"Для Короны это привычная формула: признать ужасы прошлого, выразить скорбь — и оставить вопрос об ответственности без ответа
", – прокомментировало эту позицию издание The Conversation
.
Планируется, что во время визита Карл III и его супруга Камилла не ограничатся Багамскими островами, но и посетят и Гайану, а затем отправятся на Антигуа и Барбуду, где король примет участие во встрече глав правительств стран Содружества (CHOGM), которая пройдет с 1 по 4 ноября этого года. Вопрос о репарациях за участие Великобритании в работорговле, как ожидается, станет одним из центральных на встрече.
Таким образом, несмотря на демонстрируемое королем приподнятое настроение и даже танец на местом фестивале, на деле визит главы британской королевской семьи в Карибский регион проходит в непростой, напряжённой атмосфере.