https://ukraina.ru/20261029/tainstvennaya-smert-chlena-knyazheskoy-semi-monako-zaderzhan-ukrainets-1084149681.html

Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец

Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец - 29.10.2026 Украина.ру

Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец

В Монако расследуют гибель 29-летнего Антуана де Масси — внука принцессы Антуанетты, старшей сестры князя Ренье III и двоюродного племянника нынешнего правителя Альбера II. Главным подозреваемым по делу проходит 42-летний гражданин Украины, которому предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку в опасности

2026-10-29T12:43

2026-10-29T12:43

2026-10-29T12:43

новости

монако

украина

вадим ермолаев

нацполиция

сбу

алена березовская

кравченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1d/1084149819_0:405:1440:1215_1920x0_80_0_0_c2f400a66f782fb5ce6bfa0e74de4303.jpg

Тело Массии обнаружили в воскресенье, 25 октября, на разделительной полосе в прибрежном районе Ларвотто, вскоре после чего и был задержан украинец. Как сообщил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, по итогам расследования судебной полиции было открыто судебное следствие, переданное следственному судье. По данным вскрытия, наиболее вероятной причиной смерти де Масси стало "падение с высоты 13 метров" на бульваре Ларвотто. Причем, по словам осведомленного источника, в ночь с субботы на воскресенье молодого человека видели выходящим из ночного клуба: он шатался, и его поддерживал какой-то мужчина. Поиски начались после того, как семья обеспокоилась отсутствием известий от него к полудню воскресенья.Задержанный гражданин Украины, по данным прокуратуры, проживает в Монако уже тридцать лет. Во время задержания он "отрицал предъявленные ему обвинения", а затем, как пишет Le Figaro, и вовсе отказался отвечать на вопросы следственного судьи — решил "хранить молчание". Это уже не первый громкий инцидент с участием украинских граждан в Монако за последние месяцы. 29 июня около 21:00 в княжестве прогремел взрыв — пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. Речь шла о попавшем под санкции украинском бизнесмене Вадиме Ермолаеве и его семье. 3 июля появилась информация о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской как подозреваемой в установке взрывчатки. Впоследствии ее нашли мертвой. Тогда же сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву. А украинская Нацполиция, СБУ, ГУР и ОГП задержали двух человек по подозрению в убийстве Березовской — и, по данным следствия, эти мужчины, вероятно, также причастны к покушению на бизнесмена, поскольку неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской.Связав два случая, комментаторы тут же невольно стали задаваться вопросом, когда Монако внезапно превратилось в место разборок с украинским следом. Сначала взрыв, потом смерть члена княжеской семьи, теперь задержанный украинец, который молчит. О том, что украинские спецслужбы орудуют за границей также стало известно накануне. Подробнее об этом в публикации "Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского.

https://ukraina.ru/20260821/pokushenie-v-monako-zastavilo-ukrainskikh-biznesmenov-nanyat-okhranu-1082707657.html

монако

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, монако, украина, вадим ермолаев, нацполиция, сбу, алена березовская, кравченко