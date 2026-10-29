Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец - 29.10.2026 Украина.ру
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Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец
Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец - 29.10.2026 Украина.ру
Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец
В Монако расследуют гибель 29-летнего Антуана де Масси — внука принцессы Антуанетты, старшей сестры князя Ренье III и двоюродного племянника нынешнего правителя Альбера II. Главным подозреваемым по делу проходит 42-летний гражданин Украины, которому предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку в опасности
2026-10-29T12:43
2026-10-29T12:43
новости
монако
украина
вадим ермолаев
нацполиция
сбу
алена березовская
кравченко
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Тело Массии обнаружили в воскресенье, 25 октября, на разделительной полосе в прибрежном районе Ларвотто, вскоре после чего и был задержан украинец. Как сообщил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, по итогам расследования судебной полиции было открыто судебное следствие, переданное следственному судье. По данным вскрытия, наиболее вероятной причиной смерти де Масси стало "падение с высоты 13 метров" на бульваре Ларвотто. Причем, по словам осведомленного источника, в ночь с субботы на воскресенье молодого человека видели выходящим из ночного клуба: он шатался, и его поддерживал какой-то мужчина. Поиски начались после того, как семья обеспокоилась отсутствием известий от него к полудню воскресенья.Задержанный гражданин Украины, по данным прокуратуры, проживает в Монако уже тридцать лет. Во время задержания он "отрицал предъявленные ему обвинения", а затем, как пишет Le Figaro, и вовсе отказался отвечать на вопросы следственного судьи — решил "хранить молчание". Это уже не первый громкий инцидент с участием украинских граждан в Монако за последние месяцы. 29 июня около 21:00 в княжестве прогремел взрыв — пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. Речь шла о попавшем под санкции украинском бизнесмене Вадиме Ермолаеве и его семье. 3 июля появилась информация о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской как подозреваемой в установке взрывчатки. Впоследствии ее нашли мертвой. Тогда же сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву. А украинская Нацполиция, СБУ, ГУР и ОГП задержали двух человек по подозрению в убийстве Березовской — и, по данным следствия, эти мужчины, вероятно, также причастны к покушению на бизнесмена, поскольку неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской.Связав два случая, комментаторы тут же невольно стали задаваться вопросом, когда Монако внезапно превратилось в место разборок с украинским следом. Сначала взрыв, потом смерть члена княжеской семьи, теперь задержанный украинец, который молчит. О том, что украинские спецслужбы орудуют за границей также стало известно накануне. Подробнее об этом в публикации "Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского.
https://ukraina.ru/20260821/pokushenie-v-monako-zastavilo-ukrainskikh-biznesmenov-nanyat-okhranu-1082707657.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, монако, украина, вадим ермолаев, нацполиция, сбу, алена березовская, кравченко
Новости, Монако, Украина, Вадим Ермолаев, Нацполиция, СБУ, Алена Березовская, Кравченко

Таинственная смерть члена княжеской семьи Монако: задержан украинец

12:43 29.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / antoinedemassy
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / antoinedemassy
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В Монако расследуют гибель 29-летнего Антуана де Масси — внука принцессы Антуанетты, старшей сестры князя Ренье III и двоюродного племянника нынешнего правителя Альбера II. Главным подозреваемым по делу проходит 42-летний гражданин Украины, которому предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи человеку в опасности
Тело Массии обнаружили в воскресенье, 25 октября, на разделительной полосе в прибрежном районе Ларвотто, вскоре после чего и был задержан украинец. Как сообщил генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, по итогам расследования судебной полиции было открыто судебное следствие, переданное следственному судье.
"Его задача — продолжить расследование обстоятельств, квалифицированных как непредумышленное убийство и неоказание помощи человеку, находящемуся в опасности", — заявил прокурор.
По данным вскрытия, наиболее вероятной причиной смерти де Масси стало "падение с высоты 13 метров" на бульваре Ларвотто. Причем, по словам осведомленного источника, в ночь с субботы на воскресенье молодого человека видели выходящим из ночного клуба: он шатался, и его поддерживал какой-то мужчина. Поиски начались после того, как семья обеспокоилась отсутствием известий от него к полудню воскресенья.
Задержанный гражданин Украины, по данным прокуратуры, проживает в Монако уже тридцать лет. Во время задержания он "отрицал предъявленные ему обвинения", а затем, как пишет Le Figaro, и вовсе отказался отвечать на вопросы следственного судьи — решил "хранить молчание".
Это уже не первый громкий инцидент с участием украинских граждан в Монако за последние месяцы. 29 июня около 21:00 в княжестве прогремел взрыв — пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения.
Речь шла о попавшем под санкции украинском бизнесмене Вадиме Ермолаеве и его семье. 3 июля появилась информация о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской как подозреваемой в установке взрывчатки. Впоследствии ее нашли мертвой.
Тогда же сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву. А украинская Нацполиция, СБУ, ГУР и ОГП задержали двух человек по подозрению в убийстве Березовской — и, по данным следствия, эти мужчины, вероятно, также причастны к покушению на бизнесмена, поскольку неоднократно осуществляли переводы на криптовалютные и банковские счета Березовской.
Связав два случая, комментаторы тут же невольно стали задаваться вопросом, когда Монако внезапно превратилось в место разборок с украинским следом. Сначала взрыв, потом смерть члена княжеской семьи, теперь задержанный украинец, который молчит.
Города мира. Монте-Карло, княжество Монако - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
21 августа, 23:55
Покушение в Монако заставило украинских бизнесменов нанять охрануУкраинские бизнесмены, проживающие в Монако, наняли дополнительную охрану после покушения на Вадима Ермолаева. Об этом сообщает французское издание Le Figaro
О том, что украинские спецслужбы орудуют за границей также стало известно накануне. Подробнее об этом в публикации "Они хотят меня убить!" Беглый прокурор Кравченко жалуется на Офис Зеленского.
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