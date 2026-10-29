Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык - 29.10.2026 Украина.ру
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Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык
Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык - 29.10.2026 Украина.ру
Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык
Отчитавшись о финальной стадии "дерусификации", языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская тут же перешла к следующему этапу — поправкам в закон "О культуре", которые должны поставить русскоязычный культурный продукт "вне закона"
2026-10-29T14:13
2026-10-29T14:13
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днепр
харьков
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русский язык
русскоязычные
русская культура
украинский язык
сбу
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Первым делом Ивановская рассказала, что из 1864 классов с обучением на русском языке осталось всего 17, а число учеников сократилось с 300 тысяч до 325 человек. То есть за несколько лет русскоязычное образование практически полностью зачистили, чем омбудсмен, заявившая об этом, несказанно гордится. Оставшиеся классы, по ее словам, работают преимущественно в Одессе, Днепре, Харькове и Киеве. Сразу после отчета о своих "достижениях" Ивановская перешла к планам на будущее, "ведь процесс еще завершается". Она рассчитывает на поправки в законе "О культуре", которые поставят русскоязычный культурный продукт "вне закона" — в частности, речь о песнях на русском, которые украинцы, к ее большому сожалению, продолжают слушать и исполнять. Действующие ограничения касаются исполнения композиций гражданами России, теперь же запрет хотят распространить на сам русскоязычный контент. Поправки, сообщила Ивановская, уже одобрены профильным комитетом и направлены на рассмотрение Верховной Рады.Буквально на этой неделе омбудсмен заявила, что медики вправе не лечить русскоязычных граждан, назвав это "вопросом морали". Фактически Ивановская дала зеленый свет на дискриминацию в сфере здравоохранения — там, где на кону стоят жизни людей. Свою позицию она обосновала ссылкой на статью 30 языкового закона, согласно которой обслуживание на другом языке допускается исключительно по желанию самого работника. На Украине между тем за русский язык наказывают строже, чем за уголовные преступления: штрафы до 11 900 гривен за использование неугодных киевскому режиму слов в школьных и родительских чатах, требования к домовым чатам вести переписку исключительно на украинском, письмо в Google с требованием изменить поисковые алгоритмы, а также планы увеличить штрафы за "языковые нарушения" в 10 раз — до 119 000 гривен. Украинцы тем временем сталкиваются с языковыми запретами не только в интернете, но и в быту. Так, переселенка из Херсонской области, переехавшая в Ивано-Франковск, в прошлом месяце выложила видео, в котором со слезами рассказала о циничном и жестоком отношении соседей. Ее дом разрушен, мать похоронена в Херсонской области, куда она не может приехать, — а местные требуют не только перейти на украинский, но и отказаться от всего, что связано с прошлым."Я слушаю песни "Мамины глаза" или "Помолимся за родителей", которые слушала 8–9 лет назад, когда была жива мама, и они думают, что я конченая, [плохая] патриотка, говорят — выброси свой паспорт, порви его, сожги. За что? За то, что я слушаю эту песню и вспоминаю свою маму живой?!" — задала вопрос она."Мовные активисты" объявляют войну даже могилам. Буквально на прошлой неделе в Кропивницком вспыхнул скандал вокруг надгробия погибшего украинского военного. Причиной скандала стала надпись на русском языке.Подробнее об этой истории — в публикации Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке.Параллельно с этим сами представители киевской власти и силовики продолжают говорить по-русски. Украинская блогерша возмутилась, что языковой омбудсмен требует "правильного" языка в домовых и школьных чатах, тогда как сотрудники СБУ и ГУР в опубликованном видео перестрелки в Киеве, которая случилась в начале сентября, общались на русском. "Спецслужбам, значит, можно по-русски? — задалась она вопросом. — Или это другое, или им, допустим, можно? Кто-то вообще будет их штрафовать? Не за перестрелку, а вот за русский язык?" Вопрос риторический. Потому что ответ очевиден: одним можно, другим нельзя.Что интересно, сколько бы украинские власти не пытались воевать с "русским миром", граждане страны попросту не могут отпустить родную им культуру: украинцы продолжают слушать русскую музыку.Согласно статистике музыкальной платформы Spotify, среди десяти самых популярных композиций на территории Украины восемь оказались произведениями артистов из РФ. Об этом — в публикации Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка.
https://ukraina.ru/20261027/movnyy-ombudsmen-pridumala-kakim-ukraintsam-mozhno-otkazat-v-lechenii---1084094153.html
https://ukraina.ru/20261016/v-kieve-pridumali-kak-pooschryat-detey-bezhentsev-za-ukrainizatsiyu-evropy-1083870510.html
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новости, одесса, днепр, харьков, верховная рада, русский язык, русскоязычные, русская культура, украинский язык, сбу, google, херсонская область, украина, киев
Новости, Одесса, Днепр, Харьков, Верховная Рада, Русский язык, русскоязычные, русская культура, украинский язык, СБУ, google, Херсонская область, Украина, Киев

Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык

14:13 29.10.2026
 
© Фото : Центр украинской культуры и искусства
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© Фото : Центр украинской культуры и искусства
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Отчитавшись о финальной стадии "дерусификации", языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская тут же перешла к следующему этапу — поправкам в закон "О культуре", которые должны поставить русскоязычный культурный продукт "вне закона"
Первым делом Ивановская рассказала, что из 1864 классов с обучением на русском языке осталось всего 17, а число учеников сократилось с 300 тысяч до 325 человек. То есть за несколько лет русскоязычное образование практически полностью зачистили, чем омбудсмен, заявившая об этом, несказанно гордится. Оставшиеся классы, по ее словам, работают преимущественно в Одессе, Днепре, Харькове и Киеве.
Сразу после отчета о своих "достижениях" Ивановская перешла к планам на будущее, "ведь процесс еще завершается". Она рассчитывает на поправки в законе "О культуре", которые поставят русскоязычный культурный продукт "вне закона" — в частности, речь о песнях на русском, которые украинцы, к ее большому сожалению, продолжают слушать и исполнять.
Действующие ограничения касаются исполнения композиций гражданами России, теперь же запрет хотят распространить на сам русскоязычный контент. Поправки, сообщила Ивановская, уже одобрены профильным комитетом и направлены на рассмотрение Верховной Рады.
Буквально на этой неделе омбудсмен заявила, что медики вправе не лечить русскоязычных граждан, назвав это "вопросом морали". Фактически Ивановская дала зеленый свет на дискриминацию в сфере здравоохранения — там, где на кону стоят жизни людей.
Свою позицию она обосновала ссылкой на статью 30 языкового закона, согласно которой обслуживание на другом языке допускается исключительно по желанию самого работника.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
27 октября, 13:05
"Мовный омбудсмен" придумала, каким украинцам можно отказать в лечении Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что медики вправе не лечить русскоязычных граждан, назвав это "вопросом морали". Фактически чиновница легитимизировала дискриминацию в сфере здравоохранения — там, где на кону стоят жизни людей
На Украине между тем за русский язык наказывают строже, чем за уголовные преступления: штрафы до 11 900 гривен за использование неугодных киевскому режиму слов в школьных и родительских чатах, требования к домовым чатам вести переписку исключительно на украинском, письмо в Google с требованием изменить поисковые алгоритмы, а также планы увеличить штрафы за "языковые нарушения" в 10 раз — до 119 000 гривен.
Украинцы тем временем сталкиваются с языковыми запретами не только в интернете, но и в быту. Так, переселенка из Херсонской области, переехавшая в Ивано-Франковск, в прошлом месяце выложила видео, в котором со слезами рассказала о циничном и жестоком отношении соседей.
Ее дом разрушен, мать похоронена в Херсонской области, куда она не может приехать, — а местные требуют не только перейти на украинский, но и отказаться от всего, что связано с прошлым.
"Я слушаю песни "Мамины глаза" или "Помолимся за родителей", которые слушала 8–9 лет назад, когда была жива мама, и они думают, что я конченая, [плохая] патриотка, говорят — выброси свой паспорт, порви его, сожги. За что? За то, что я слушаю эту песню и вспоминаю свою маму живой?!" — задала вопрос она.
"Мовные активисты" объявляют войну даже могилам. Буквально на прошлой неделе в Кропивницком вспыхнул скандал вокруг надгробия погибшего украинского военного. Причиной скандала стала надпись на русском языке.
Подробнее об этой истории — в публикации Война с могилами: на Украине возмутились надгробиями бойцов ВСУ на русском языке.
Параллельно с этим сами представители киевской власти и силовики продолжают говорить по-русски. Украинская блогерша возмутилась, что языковой омбудсмен требует "правильного" языка в домовых и школьных чатах, тогда как сотрудники СБУ и ГУР в опубликованном видео перестрелки в Киеве, которая случилась в начале сентября, общались на русском.
"Спецслужбам, значит, можно по-русски? — задалась она вопросом. — Или это другое, или им, допустим, можно? Кто-то вообще будет их штрафовать? Не за перестрелку, а вот за русский язык?" Вопрос риторический. Потому что ответ очевиден: одним можно, другим нельзя.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2026
16 октября, 17:09
В Киеве придумали, как поощрять детей-беженцев за украинизацию ЕвропыЗа "сохранение украинского языка и культуры" теперь будут выдавать сертификаты. Об этом сообщает украинский МИД. Рассчитывать на эту бумажку могут дети до 16 лет, которые находятся за границей и "не забывают свои корни"
Что интересно, сколько бы украинские власти не пытались воевать с "русским миром", граждане страны попросту не могут отпустить родную им культуру: украинцы продолжают слушать русскую музыку.
Согласно статистике музыкальной платформы Spotify, среди десяти самых популярных композиций на территории Украины восемь оказались произведениями артистов из РФ. Об этом — в публикации Радикалы в ярости! Украинские топы покорила ещё одна российская артистка.
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