https://ukraina.ru/20261029/pvo-sbila-1425-bespilotnikov-vsu-za-sutki-poteri-protivnika-prevysili-1-100-voennosluzhaschikh-1084154038.html

ПВО сбила 1425 беспилотников ВСУ за сутки: потери противника превысили 1 100 военнослужащих

ПВО сбила 1425 беспилотников ВСУ за сутки: потери противника превысили 1 100 военнослужащих - 29.10.2026 Украина.ру

ПВО сбила 1425 беспилотников ВСУ за сутки: потери противника превысили 1 100 военнослужащих

Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 29 октября сообщило Минобороны России

2026-10-29T13:31

2026-10-29T13:31

2026-10-29T13:31

спецоперация

сво

россия

вооруженные силы украины

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Помимо этого, российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Общие потери противника в зоне спецоперации за сутки составили 1 155 военнослужащих.По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта, 274 465 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 451 боевая бронированная машина, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 837 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 75 893 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.О других успехах ВС РФ – в материале Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги

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2026

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спецоперация, сво, россия, вооруженные силы украины