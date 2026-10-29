https://ukraina.ru/20261029/pvo-sbila-1425-bespilotnikov-vsu-za-sutki-poteri-protivnika-prevysili-1-100-voennosluzhaschikh-1084154038.html
ПВО сбила 1425 беспилотников ВСУ за сутки: потери противника превысили 1 100 военнослужащих
ПВО сбила 1425 беспилотников ВСУ за сутки: потери противника превысили 1 100 военнослужащих - 29.10.2026 Украина.ру
ПВО сбила 1425 беспилотников ВСУ за сутки: потери противника превысили 1 100 военнослужащих
Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 29 октября сообщило Минобороны России
2026-10-29T13:31
2026-10-29T13:31
2026-10-29T13:31
спецоперация
сво
россия
вооруженные силы украины
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Помимо этого, российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Общие потери противника в зоне спецоперации за сутки составили 1 155 военнослужащих.По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта, 274 465 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 451 боевая бронированная машина, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 837 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 75 893 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.О других успехах ВС РФ – в материале Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, россия, вооруженные силы украины
ПВО сбила 1425 беспилотников ВСУ за сутки: потери противника превысили 1 100 военнослужащих
Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1425 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 29 октября сообщило Минобороны России
Помимо этого, российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Общие потери противника в зоне спецоперации за сутки составили 1 155 военнослужащих.
По данным ведомства, с начала проведения СВО уничтожены 674 самолёта, 284 вертолёта, 274 465 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 451 боевая бронированная машина, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 837 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 75 893 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.