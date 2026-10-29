Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира - 29.10.2026 Украина.ру
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Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира
Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира - 29.10.2026 Украина.ру
Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира
С 27 октября по 1 ноября между Россией и Украиной действует гуманитарное перемирие в Херсонской области, которое может стать не одноразовой акцией. Является ли это прологом к трёхсторонним переговорам в Абу-Даби и что сейчас лежит на кону?
2026-10-29T16:32
2026-10-29T16:32
эксклюзив
россия
украина
европа
владимир путин
мелания трамп
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
северный поток
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В аэропорт белорусского Гомеля прибыл самолет с российскими участниками гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Вместе с российским омбудсменом Яной Лантратовой в зону бедствия направляются четверо журналистов американского телеканала Newsmax.Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 4:00 по московскому времени и будет действовать до 22:59 1 ноября. Сейчас в районе военнослужащие группировки войск "Днепр" проводят разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей.Операция стала возможной благодаря усилиям Мелании Трамп и контактам омбудсменов РФ и Украины, которые за время СВО никогда не прекращались. Эти контакты, пожалуй, чуть ли ни единственное светлое пятно последних лет. В частности, благодаря им и при содействии Красного креста эффективно работает программа по воссоединению семей с двух сторон конфликта. То есть ожесточенность и непримиримость в медиасреде не вполне отражает ни настроения на фронте, ни тем более возможности реализации гуманитарных проектов.К сожалению, так и не удалось восстановить гуманитарные коридоры, которые действовали в начале СВО. Но надо понимать, что гуманитарных коридоров нет не только потому, что о них сложно договориться, но и потому, что у Украины есть ограничения на выпуск граждан, а у России — на их приём. Тем не менее, с желающими эвакуироваться жителями Алёшек таких проблем не возникнет. В опубликованном Fox News соглашении о перемирии четко указано: те, кто захотят эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, будут 31 октября (в последний день перемирия) перевезены сначала в Анапу, а затем прямым рейсом на самолете Минобороны РФ полетят в белорусский Гомель в сопровождении омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца. Зеленский отказывается от приезда в Москву из соображений безопасности, хотя Путин прямо говорит, что в Москве согласен с ним лично встретиться, а для Лубинца приезд в Россию ради реализации договоренностей проблемы не представляет. Это тоже важный момент.Но важнее всего то, что Россия и Украина договорились не реже раза в месяц доставлять в Херсонскую область гуманитарную помощь и осуществлять "репатриационные мероприятия". Последнее может означать только эвакуацию людей. К сожалению, в одну сторону — на Украину. К сожалению, потому что с той стороны есть немало людей, которые хотели бы попасть в РФ. Но с этим ничего не сделать. Согласно международному гуманитарному праву, Россия — оккупирующая сторона, а население на занятой ВС РФ территории считается украинским (по гражданству до войны) и подпадает под действие соответствующих статей Женевской конвенции. В обратную сторону это не работает, здесь нужны другие договоренности, которых скорее всего не будет.Важны же регулярные гуманитарные акции тем, что они потребуют регулярных перемирий — не реже раза в месяц. Если чаще — то это фактически постоянно действующее перемирие в регионе.В Херсонской области, да и на Западе Запорожской области военные действия давно перестали иметь какой-либо практический смысл. В Херсонской области — с разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года, если не считать чуть более позднего эпизода с временным удержанием ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра в Крынках. В Запорожской — с лета прошлого года, когда ВС РФ взяли Плавни и уперлись в реку Конку. Никакого движения на этих направлениях нет, зато есть постоянные обстрелы и страдающее от них мирное население. В тех же селах около Энергодара, которые преобразились и расцвели в 2022 году, сейчас жить нельзя — там сильные разрушения и нет ни света, ни воды. По сути, там такие же Алёшки, только об этом почти не говорят. Так что поданная депутатом Верховной Рады Гончаренко* идея изоляции боевых действий на Донбассе (может быть, ещё точечно в Харьковской области и на востоке Запорожской, но эти направления также имеют непосредственное отношение к Донбассу) могла бы быть выгодна России и витает в воздухе как важный шаг к остановке войны в целом.Остается т.н. энергетическое перемирие, то есть возможное соглашение сторон об отказе от ударов по инфраструктуре в глубине России и Украины.До весны его, конечно, ждать не стоит, несмотря на ожидаемые на днях трёхсторонние переговоры и первое общение Путина с представителями Европы с лета 2025 года, когда ему звонил президент Франции Макрон. Разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Стуббом и Стёре имел комический эффект, поскольку, согласно инсайду The Financial Times, российский президент почти полтора часа читал своим оппонентам лекцию о средневековой славянской истории, а они не перебивали, чтобы понять, настроен ли в принципе Путин на конструктив. Такая ситуация для самих Стубба и Стёре выглядела не очень красиво, поэтому премьер Норвегии сообщение The Financial Times опроверг, заявив, что Путин всего лишь изложил свою версию конфликта, начиная с событий 2014 года, и все стороны уважительно говорили примерно одинаковое количество времени. Однако забавный медиакейс превратился в натуральный анекдот про раввина, у которого нет дочери после того, как в FT отказались вносить правки в статью со словами: "Мы остаёмся при своём журналистском подходе".Если же серьезно, то Стубб и Стёре озвучили, как они сами сказали, некую согласованную с США рамку: гарантии безопасности готовы предоставить не только Украине, но и России. Согласие с таким раскладом выразил и Зеленский. Правда уточнил, что перед тем, как "искать ответы на вопросы, которые поднимает Россия", нужно найти способ обеспечить безопасность Украины. Гарантии для России, отметил он, "означают изменение системы безопасности в Европе и мире".Это и собираются обсуждать в Абу-Даби. А председатель комитета Совфеда РФ по международным отношениям Григорий Карасин заявил, что "размышления главы киевского режима идут в правильном направлении". Однако проблема в том, что изменение системы безопасности в Европе невозможно согласовать без самой Европы, а Кремль пока против участия европейской стороны в ноябрьских переговорах. Дело в том, что после 3 ноября Трамп с большой долей вероятности теряет контроль над Конгрессом, а значит сомнительным становится и его возможность кого-то представлять. Все ждут, именно поэтому переговоры назначены на дату после американских выборов. Завтра, 30 октября, глава МИД РФ Лавров летит в Атланту на саммит G20 и, возможно, по результатам поездки будут сделаны выводы о возможности опоры на Трампа в намеченных переговорах.Если же абстрагироваться от положения Трампа, то начало обсуждения новой структуры коллективной безопасности в Европе, безусловно, является прорывом и тем, что Россия требовала до начала СВО. Не исключено, что, решись этот вопрос в 2021 году, война бы не случилась. Сейчас всё стало сложнее из-за увеличения списка требований, прежде всего, по территориям. По словам Зеленского, на разных этапах переговоров США предлагали несколько вариантов территориальных компромиссов, по которым не удалось достичь прогресса: демилитаризованные зоны, совместное управление ЗАЭС и обмен территориями; создание буферной зоны в Донбассе и демилитаризация Кинбурнской косы под контролем Украины. Интересно, что сами по себе территориальные компромиссы Зеленский не отвергает, но настаивает на их принятии только на личной встрече с Путиным. Не менее интересно, что Путин никогда не был против такой встречи, но предлагает провести её в Москве, от чего отказывается Зеленский. В общем, по этому вопросу положение пока тупиковое и Стёре после разговора с президентом РФ выразил сомнение, что Путин изменит свое мнение. И всё же, по его словам, главное для Путина — это гарантии безопасности, а это все меняет.Идея переговоров в Абу-Даби может заключаться в том, что Россия получит некие долгосрочные гарантии безопасности (вроде нерасширения НАТО или что-то в этом духе), что можно будет посчитать победой даже при остановке боевых действий по ЛБС.Украине же предоставят аналог 5-й статьи устава НАТО, но без вступления в НАТО и репарации от РФ, которые не будут названы репарациями. Последнее давно надо признать как данность, потому что еще на стадии обсуждения "28 пунктов Трампа", которые составлялись при участии Дмитриева и Ушакова, замороженные российские активы предполагалось использовать для восстановления Украины. Сейчас обсуждаемая схема репараций выглядит немного иначе — в виде фонда, наполняемого деньгами от возобновления продажи российских нефти и газа в ЕС. Выиграют все: Украина получит средства на восстановление, Европа — долгожданные дешёвые энергоносители, США — процент от продажи (если выкупит "Северные поток"), а Россия вернет себе утраченные рынки и также заработает деньги для собственного развития.Локальное перемирие в Алёшках — хороший первый шаг, который поможет сделать остальные. Если трёхсторонний формат заработает, опыт Алёшек можно будет пролонгировать и территориально расширить.Как уже было сказано выше, до весны мира точно не будет, потому что Россия решила реализовывать стратегию выбивания украинской энергетики и, похоже, от нее не отступится. А вот по результатам зимней кампании, особенно, если трёхсторонний формат станет не единоразовой акцией, может что-то измениться. По крайней мере, впервые с начала СВО на столе лежит согласованное американо-европейское предложение (считаем, что реально американское, а не лично Трампа), с которым, видимо, согласна и Украина. Теперь слово за российским руководством, которое должно оценить, в состоянии ли оно добиться большего, какова цена вопроса и не лучший ли вариант из реально возможных сейчас предложен?*внесён в перечень экстремистов и террористов
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Павел Волков
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эксклюзив, россия, украина, европа, владимир путин, мелания трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, северный поток, херсонская область, алешки, перемирие, будет ли перемирие, переговоры по украине 2026, мир с украиной
Эксклюзив, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Мелания Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Северный поток, Херсонская область, Алешки, перемирие, будет ли перемирие, Переговоры по Украине 2026, мир с Украиной

Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира

16:32 29.10.2026
 
© REUTERS / 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© REUTERS / 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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С 27 октября по 1 ноября между Россией и Украиной действует гуманитарное перемирие в Херсонской области, которое может стать не одноразовой акцией. Является ли это прологом к трёхсторонним переговорам в Абу-Даби и что сейчас лежит на кону?
В аэропорт белорусского Гомеля прибыл самолет с российскими участниками гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. Вместе с российским омбудсменом Яной Лантратовой в зону бедствия направляются четверо журналистов американского телеканала Newsmax.
Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 4:00 по московскому времени и будет действовать до 22:59 1 ноября. Сейчас в районе военнослужащие группировки войск "Днепр" проводят разминирование маршрутов для доставки гуманитарной помощи и выезда мирных жителей.
Операция стала возможной благодаря усилиям Мелании Трамп и контактам омбудсменов РФ и Украины, которые за время СВО никогда не прекращались. Эти контакты, пожалуй, чуть ли ни единственное светлое пятно последних лет.
В частности, благодаря им и при содействии Красного креста эффективно работает программа по воссоединению семей с двух сторон конфликта. То есть ожесточенность и непримиримость в медиасреде не вполне отражает ни настроения на фронте, ни тем более возможности реализации гуманитарных проектов.
К сожалению, так и не удалось восстановить гуманитарные коридоры, которые действовали в начале СВО. Но надо понимать, что гуманитарных коридоров нет не только потому, что о них сложно договориться, но и потому, что у Украины есть ограничения на выпуск граждан, а у России — на их приём.
Тем не менее, с желающими эвакуироваться жителями Алёшек таких проблем не возникнет. В опубликованном Fox News соглашении о перемирии четко указано: те, кто захотят эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, будут 31 октября (в последний день перемирия) перевезены сначала в Анапу, а затем прямым рейсом на самолете Минобороны РФ полетят в белорусский Гомель в сопровождении омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.
Зеленский отказывается от приезда в Москву из соображений безопасности, хотя Путин прямо говорит, что в Москве согласен с ним лично встретиться, а для Лубинца приезд в Россию ради реализации договоренностей проблемы не представляет. Это тоже важный момент.
Алёшки - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
Вчера, 13:24
30 часов абсолютной тишины: Лантратова подтвердила выполнение договоренностей в АлёшкахС момента введения режима прекращения огня в херсонских Алёшках прошло 30 часов, и за этот период в городе не зафиксировано ни одного инцидента, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в своем Telegram-канале
Но важнее всего то, что Россия и Украина договорились не реже раза в месяц доставлять в Херсонскую область гуманитарную помощь и осуществлять "репатриационные мероприятия". Последнее может означать только эвакуацию людей. К сожалению, в одну сторону — на Украину. К сожалению, потому что с той стороны есть немало людей, которые хотели бы попасть в РФ.
Но с этим ничего не сделать. Согласно международному гуманитарному праву, Россия — оккупирующая сторона, а население на занятой ВС РФ территории считается украинским (по гражданству до войны) и подпадает под действие соответствующих статей Женевской конвенции. В обратную сторону это не работает, здесь нужны другие договоренности, которых скорее всего не будет.
Важны же регулярные гуманитарные акции тем, что они потребуют регулярных перемирий — не реже раза в месяц. Если чаще — то это фактически постоянно действующее перемирие в регионе.
В Херсонской области, да и на Западе Запорожской области военные действия давно перестали иметь какой-либо практический смысл. В Херсонской области — с разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года, если не считать чуть более позднего эпизода с временным удержанием ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра в Крынках. В Запорожской — с лета прошлого года, когда ВС РФ взяли Плавни и уперлись в реку Конку.
Никакого движения на этих направлениях нет, зато есть постоянные обстрелы и страдающее от них мирное население. В тех же селах около Энергодара, которые преобразились и расцвели в 2022 году, сейчас жить нельзя — там сильные разрушения и нет ни света, ни воды. По сути, там такие же Алёшки, только об этом почти не говорят.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
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Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
Так что поданная депутатом Верховной Рады Гончаренко* идея изоляции боевых действий на Донбассе (может быть, ещё точечно в Харьковской области и на востоке Запорожской, но эти направления также имеют непосредственное отношение к Донбассу) могла бы быть выгодна России и витает в воздухе как важный шаг к остановке войны в целом.
Остается т.н. энергетическое перемирие, то есть возможное соглашение сторон об отказе от ударов по инфраструктуре в глубине России и Украины.
До весны его, конечно, ждать не стоит, несмотря на ожидаемые на днях трёхсторонние переговоры и первое общение Путина с представителями Европы с лета 2025 года, когда ему звонил президент Франции Макрон.
Разговор Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Стуббом и Стёре имел комический эффект, поскольку, согласно инсайду The Financial Times, российский президент почти полтора часа читал своим оппонентам лекцию о средневековой славянской истории, а они не перебивали, чтобы понять, настроен ли в принципе Путин на конструктив.
Такая ситуация для самих Стубба и Стёре выглядела не очень красиво, поэтому премьер Норвегии сообщение The Financial Times опроверг, заявив, что Путин всего лишь изложил свою версию конфликта, начиная с событий 2014 года, и все стороны уважительно говорили примерно одинаковое количество времени. Однако забавный медиакейс превратился в натуральный анекдот про раввина, у которого нет дочери после того, как в FT отказались вносить правки в статью со словами: "Мы остаёмся при своём журналистском подходе".
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
Вчера, 08:38
Один телефонный звонок. Европа запрыгнула в последний вагон уходящего поездаВо вторник, 27 октября, состоялся примечательный телефонный разговор между лидерами трех государств: России, Финляндии и Норвегии. При этом важно подчеркнуть, что разговор с Владимиром Путиным произошел по инициативе президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гарома Стёре
Если же серьезно, то Стубб и Стёре озвучили, как они сами сказали, некую согласованную с США рамку: гарантии безопасности готовы предоставить не только Украине, но и России.
Согласие с таким раскладом выразил и Зеленский. Правда уточнил, что перед тем, как "искать ответы на вопросы, которые поднимает Россия", нужно найти способ обеспечить безопасность Украины. Гарантии для России, отметил он, "означают изменение системы безопасности в Европе и мире".
Это и собираются обсуждать в Абу-Даби. А председатель комитета Совфеда РФ по международным отношениям Григорий Карасин заявил, что "размышления главы киевского режима идут в правильном направлении".
Однако проблема в том, что изменение системы безопасности в Европе невозможно согласовать без самой Европы, а Кремль пока против участия европейской стороны в ноябрьских переговорах.
Дело в том, что после 3 ноября Трамп с большой долей вероятности теряет контроль над Конгрессом, а значит сомнительным становится и его возможность кого-то представлять. Все ждут, именно поэтому переговоры назначены на дату после американских выборов. Завтра, 30 октября, глава МИД РФ Лавров летит в Атланту на саммит G20 и, возможно, по результатам поездки будут сделаны выводы о возможности опоры на Трампа в намеченных переговорах.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
Российские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Если же абстрагироваться от положения Трампа, то начало обсуждения новой структуры коллективной безопасности в Европе, безусловно, является прорывом и тем, что Россия требовала до начала СВО. Не исключено, что, решись этот вопрос в 2021 году, война бы не случилась.
Сейчас всё стало сложнее из-за увеличения списка требований, прежде всего, по территориям. По словам Зеленского, на разных этапах переговоров США предлагали несколько вариантов территориальных компромиссов, по которым не удалось достичь прогресса: демилитаризованные зоны, совместное управление ЗАЭС и обмен территориями; создание буферной зоны в Донбассе и демилитаризация Кинбурнской косы под контролем Украины.
Интересно, что сами по себе территориальные компромиссы Зеленский не отвергает, но настаивает на их принятии только на личной встрече с Путиным. Не менее интересно, что Путин никогда не был против такой встречи, но предлагает провести её в Москве, от чего отказывается Зеленский. В общем, по этому вопросу положение пока тупиковое и Стёре после разговора с президентом РФ выразил сомнение, что Путин изменит свое мнение. И всё же, по его словам, главное для Путина — это гарантии безопасности, а это все меняет.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2026
Вчера, 18:51
Денег нет, есть "единство". Европейские союзники больше не могут спасать Украину за свой счётСлов поддержки западных партнёров в адрес Украины много, но финансовая помощь за ними не следует. "Денег нет, но вы держитесь" – получается так
Идея переговоров в Абу-Даби может заключаться в том, что Россия получит некие долгосрочные гарантии безопасности (вроде нерасширения НАТО или что-то в этом духе), что можно будет посчитать победой даже при остановке боевых действий по ЛБС.
Украине же предоставят аналог 5-й статьи устава НАТО, но без вступления в НАТО и репарации от РФ, которые не будут названы репарациями. Последнее давно надо признать как данность, потому что еще на стадии обсуждения "28 пунктов Трампа", которые составлялись при участии Дмитриева и Ушакова, замороженные российские активы предполагалось использовать для восстановления Украины.
Сейчас обсуждаемая схема репараций выглядит немного иначе — в виде фонда, наполняемого деньгами от возобновления продажи российских нефти и газа в ЕС. Выиграют все: Украина получит средства на восстановление, Европа — долгожданные дешёвые энергоносители, США — процент от продажи (если выкупит "Северные поток"), а Россия вернет себе утраченные рынки и также заработает деньги для собственного развития.
Локальное перемирие в Алёшках — хороший первый шаг, который поможет сделать остальные. Если трёхсторонний формат заработает, опыт Алёшек можно будет пролонгировать и территориально расширить.
Как уже было сказано выше, до весны мира точно не будет, потому что Россия решила реализовывать стратегию выбивания украинской энергетики и, похоже, от нее не отступится. А вот по результатам зимней кампании, особенно, если трёхсторонний формат станет не единоразовой акцией, может что-то измениться. По крайней мере, впервые с начала СВО на столе лежит согласованное американо-европейское предложение (считаем, что реально американское, а не лично Трампа), с которым, видимо, согласна и Украина.
Теперь слово за российским руководством, которое должно оценить, в состоянии ли оно добиться большего, какова цена вопроса и не лучший ли вариант из реально возможных сейчас предложен?

*внесён в перечень экстремистов и террористов
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ЭксклюзивРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинМелания ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныСеверный потокХерсонская областьАлешкиперемириебудет ли перемириеПереговоры по Украине 2026мир с Украиной
 
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16:32Сможет ли локальное перемирие в Алёшках стать прологом устойчивого мира
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