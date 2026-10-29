Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками - 29.10.2026 Украина.ру
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Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками
Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками - 29.10.2026 Украина.ру
Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками
России рано или поздно придётся сесть за стол переговоров с представителями Евросоюза, даже если эти собеседники Москве несимпатичны. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Вестям", отвечая на вопрос о перспективах диалога с Европой
2026-10-29T15:31
2026-10-29T15:31
новости
россия
европа
юрий ушаков
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владимир зеленский
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"Рано или поздно придётся говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны", — сказал Ушаков.При этом он подчеркнул, что сейчас этот трек не рассматривается: "Пока об этом речи совершенно не идёт, никто ничего не рассматривает. Потому что сейчас есть договорённость о возобновлении трёхсторонних консультаций по линии представителей России, Украины и США. Именно представителей делегаций".Ушаков фактически обозначил два трека: ближайший — трёхсторонние консультации в Абу-Даби с участием России, США и Украины, и отложенный — диалог с Евросоюзом. Причём если первый уже согласован, то второй пока даже не обсуждается. Дата переговоров в Абу-Даби, по словам Ушакова, будет озвучена в ближайшее время, хотя информацию о 10 ноября он ни подтвердил, ни опроверг.Заявление прозвучало на фоне того, что в Европе уже почувствовали ослабление позиций Зеленского. Показательным стал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным — он состоялся по инициативе европейской стороны и, как выяснилось, после консультаций с США, Польшей и самим Зеленским. В Варшаве тогда отметили, что звонок стал результатом согласованных действий, а не самостоятельным демаршем. Подробнее – в материале Захара Виноградова Один телефонный звонок. Европа запрыгнула в последний вагон уходящего поезда
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новости, россия, европа, юрий ушаков, ес, александр стубб, владимир зеленский, сша
Новости, Россия, Европа, Юрий Ушаков, ЕС, Александр Стубб, Владимир Зеленский, США

Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками

15:31 29.10.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . POOL
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России рано или поздно придётся сесть за стол переговоров с представителями Евросоюза, даже если эти собеседники Москве несимпатичны. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Вестям", отвечая на вопрос о перспективах диалога с Европой
"Рано или поздно придётся говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны", — сказал Ушаков.
При этом он подчеркнул, что сейчас этот трек не рассматривается: "Пока об этом речи совершенно не идёт, никто ничего не рассматривает. Потому что сейчас есть договорённость о возобновлении трёхсторонних консультаций по линии представителей России, Украины и США. Именно представителей делегаций".
Ушаков фактически обозначил два трека: ближайший — трёхсторонние консультации в Абу-Даби с участием России, США и Украины, и отложенный — диалог с Евросоюзом. Причём если первый уже согласован, то второй пока даже не обсуждается. Дата переговоров в Абу-Даби, по словам Ушакова, будет озвучена в ближайшее время, хотя информацию о 10 ноября он ни подтвердил, ни опроверг.
Заявление прозвучало на фоне того, что в Европе уже почувствовали ослабление позиций Зеленского.
Показательным стал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным — он состоялся по инициативе европейской стороны и, как выяснилось, после консультаций с США, Польшей и самим Зеленским.
В Варшаве тогда отметили, что звонок стал результатом согласованных действий, а не самостоятельным демаршем. Подробнее – в материале Захара Виноградова Один телефонный звонок. Европа запрыгнула в последний вагон уходящего поезда
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