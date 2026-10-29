https://ukraina.ru/20261029/ushakov-s-evropoy-pridtsya-govorit-no-pozzhe--i-s-ne-ochen-simpatichnymi-sobesednikami-1084157495.html
Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками
Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками - 29.10.2026 Украина.ру
Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками
России рано или поздно придётся сесть за стол переговоров с представителями Евросоюза, даже если эти собеседники Москве несимпатичны. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Вестям", отвечая на вопрос о перспективах диалога с Европой
2026-10-29T15:31
2026-10-29T15:31
2026-10-29T15:31
новости
россия
европа
юрий ушаков
ес
александр стубб
владимир зеленский
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083170465_0:76:2747:1621_1920x0_80_0_0_d3e18ef2a0eff1468541c477c37fe58c.jpg
"Рано или поздно придётся говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны", — сказал Ушаков.При этом он подчеркнул, что сейчас этот трек не рассматривается: "Пока об этом речи совершенно не идёт, никто ничего не рассматривает. Потому что сейчас есть договорённость о возобновлении трёхсторонних консультаций по линии представителей России, Украины и США. Именно представителей делегаций".Ушаков фактически обозначил два трека: ближайший — трёхсторонние консультации в Абу-Даби с участием России, США и Украины, и отложенный — диалог с Евросоюзом. Причём если первый уже согласован, то второй пока даже не обсуждается. Дата переговоров в Абу-Даби, по словам Ушакова, будет озвучена в ближайшее время, хотя информацию о 10 ноября он ни подтвердил, ни опроверг.Заявление прозвучало на фоне того, что в Европе уже почувствовали ослабление позиций Зеленского. Показательным стал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным — он состоялся по инициативе европейской стороны и, как выяснилось, после консультаций с США, Польшей и самим Зеленским. В Варшаве тогда отметили, что звонок стал результатом согласованных действий, а не самостоятельным демаршем. Подробнее – в материале Захара Виноградова Один телефонный звонок. Европа запрыгнула в последний вагон уходящего поезда
россия
европа
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083170465_0:0:2532:1899_1920x0_80_0_0_6fc59227301f53221b9c99ec9131b0cd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, юрий ушаков, ес, александр стубб, владимир зеленский, сша
Новости, Россия, Европа, Юрий Ушаков, ЕС, Александр Стубб, Владимир Зеленский, США
Ушаков: с Европой придётся говорить, но позже — и с "не очень симпатичными" собеседниками
России рано или поздно придётся сесть за стол переговоров с представителями Евросоюза, даже если эти собеседники Москве несимпатичны. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Вестям", отвечая на вопрос о перспективах диалога с Европой
"Рано или поздно придётся говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны", — сказал Ушаков.
При этом он подчеркнул, что сейчас этот трек не рассматривается: "Пока об этом речи совершенно не идёт, никто ничего не рассматривает. Потому что сейчас есть договорённость о возобновлении трёхсторонних консультаций по линии представителей России, Украины и США. Именно представителей делегаций".
Ушаков фактически обозначил два трека: ближайший — трёхсторонние консультации в Абу-Даби с участием России, США и Украины, и отложенный — диалог с Евросоюзом. Причём если первый уже согласован, то второй пока даже не обсуждается. Дата переговоров в Абу-Даби, по словам Ушакова, будет озвучена в ближайшее время, хотя информацию о 10 ноября он ни подтвердил, ни опроверг.
Заявление прозвучало на фоне того, что в Европе уже почувствовали ослабление позиций Зеленского.
Показательным стал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным — он состоялся по инициативе европейской стороны и, как выяснилось, после консультаций с США, Польшей и самим Зеленским.
В Варшаве тогда отметили, что звонок стал результатом согласованных действий, а не самостоятельным демаршем. Подробнее – в материале Захара Виноградова Один телефонный звонок. Европа запрыгнула в последний вагон уходящего поезда