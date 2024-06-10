https://ukraina.ru/20240610/1055567772.html

Украина за неделю. Мир, приемлемый не только для Зеленского

Украина за неделю. Мир, приемлемый не только для Зеленского - 10.06.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Мир, приемлемый не только для Зеленского

ТЦК мобилизует 21-летних, народ винит "коррумпированное окружение" Зеленского, США и ЕС не могут договориться о замороженных российских активах и призывают к контролю за эскалацией, Зеленский получает пустые обещания в Нормандии, мир начинает обсуждать саммит мира с участием РФ, а Путин готов искать, с кем подписывать мирный договор.

2024-06-10T05:40

2024-06-10T05:40

2024-06-10T05:40

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

джо байден

ес

мид

мвф

денацификация

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События прошлой недели на Украине неожиданно подтвердили многое из того, о чем "врала российская пропаганда". Например, правоохранительные органы разоблачили группу черных трансплантологов, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения и врачи Центральной киевской больницы. Казалось бы, эта новость должна была бы заставить власти пересмотреть некоторые приоритеты. Не только медицину, но и вообще отношение к "человеческому материалу", то есть к гражданам Украины. Но нет, Рада принимает во втором чтении законопроект о дошкольном образовании, который разрешает обучение в детсадах на языках всех нацменьшинств, кроме русского, несмотря на то, что на Украине до сих пор половина населения говорит на русском языке.Странно ли, что согласно опросу КМИС почти половина опрошенных заявила, что ситуация с демократией на Украине ухудшилась, и только 11% связывают ухудшения с войной? Большая часть респондентов винит в ухудшениях власти и прежде всего Зеленского, который не выполнил свои предвыборные обещания. Впрочем, целых 50% опрошенных считают, что ему помешало коррумпированное окружение."Охота на людей" - правда, приписываемая МосфильмуАбстрактные проблемы демократии "на земле" выливаются в нечто вроде гражданской войны властей в лице ТЦК и полиции с местным населением, которое не хочет на фронт. В Черкассах около пиццерии военные с автоматами избили мужчину и затащили его по земле в свой автомобиль. В селе Усовка Киевской области группа людей устроила драку с военкомами, чтобы отбить у них односельчанина. Около станции метро Демеевская в Киеве женщинам удалось отбить мужчину у военкомов, но одну из них сотрудник ТЦК ударил головой. Начальство прокомментировало это так, что тэцэкашник действовал "в рамках закона", но "не сдержал эмоций". Отвечать, естественно, никто не будет. Во Львовской области автобус ТЦК сбил пытавшегося сбежать от "людоловов" велосипедиста, зато в самом Львове женщины, как и в Киеве, отбили парня у полиции, пока военком ждал возле машины. В Херсоне 60-летняя мать укусила полицейского за руку, чтобы ее 23-летний сын смог убежать. В Харькове неизвестный пытался поджечь здание Киевского районного ТЦК. Пожар ликвидировали, мужчину задержали. Но другой харьковчанин все жн добился своего и выстрелом из гранатомета "Муха" уничтожил архив аоенкомата.На Закарпатье прямо с вокзала мобилизовали мужчину, который приехал из Киева на отдых с женой, тещей и тремя маленькими детьми. Адвоката в военкомат не пустили, медкомиссию провели не дома, а на месте, причем за 30 минут без кардиограммы и рентгена, подписать заключение медкомиссии заставили угрозами, поскольку на глазах мужчины избивали другого военнообязанного. В Ивано-Франковской области пограничников расставили на вокзалах, чтобы ловить "туристов-уклонистов", которые говорят, что едут на Говерлу, а на самом деле намереваются перейти границу.В Черновцах мобилизовали 21-летнего, что запрещено законом. Его отвезли в военкомат в багажнике, ни у родственников, ни у адвоката связи с парнем больше нет. Мэр Черновцов Роман Кличук назвал мобилизацию "бездумной" и заявил, что гостей города хватают прямо на железнодорожном вокзале.В Житомире умер жестоко избитый в ТЦК 32-летний Сергей Ковальчук. В больнице подтвердили черепно-мозговую травму. В общем, на Украине идет самая настоящая охота на людей м применением самых современных средств - видеокамер и геликоптеров.Но командование сухопутный войск заявляет, что все вышеуказанное — информационная спецоперация РФ, а видео сняты где-то в новых регионах.Выдыхаюшйся патриотизм - украинское гражданство как обузаТем временем, власти находят все больше и больше способов выискивать не желающих воевать. Так из решения Апелляционной палаты ВАКС по делу экс-главы Фонда госимущества Сенниченко общественность узнала, что правоохранительные органы могут получать информацию о местонахождении человека через приложение "Дия". Это говорит о том, что никто не застрахован от слежки. А если примут новый законопроект о военной полиции, то народу разрешат доносить на уклонистов за деньги, а полиции — проникать в частные домовладения без решения суда. Пока что законопроект отправили на доработку, но и закон о мобилизации принимали не без проблем, а все-таки приняли.Закрутили гайки многодетным отцам. Они больше не смогут получать отсрочку от мобилизации автоматически. Им придется нотариально доказывать, что они содержат своих детей. В правительственном постановлении № 560 говорится о необходимости предоставления письменного договора между родителями, в котором нужно прописать, с кем будут проживать дети и степень участия второго родителя в их воспитании.Но и нацгвардейцам будет не сладко. НГУ, несмотря на закон, отменила демобилизацию своих военнослужащих, вернувшихся из плена.Черновицким пограничникам разрешили передавать задержанных на границе уклонистов полиции, которая отвезет их прямо в ТЦК, хотя по закону они должны составлять админпротокол и направлять его в суд, а уже суд решает, что делать дальше.Люди же ищут любые способы, чтобы не попасть на фронт. Женщине с инвалидностью из Ивано-Франковска могут дать 9 лет лишения свободы за то, что она заключала фиктивные браки, вывозила мужчин за границу, затем возвращалась на Украину, расторгала брак и заключала новый. Ну а уроженец Донецка получил 5 лет, потому что не хотел воевать против родственников, которые живут в ДНР.Люди получают сроки, а пограничники — распоряжение не выпускать за рубеж тех, у кого есть ВНЖ в других странах. Это привело к тому, что посольство США в Киеве предостерегло мужчин с двойным гражданством от поездок на Украину, заявив, что помочь решившим приехать, ничем не сможет. Посольство якобы "ограничено в своих возможностях влиять на украинское законодательство, включая применение военного положения и закона о мобилизации к украинским гражданам".Зато Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения на Украину. Здоровым оплатят билет на автобус, а больным — транспортировку в машине скорой помощи. В Чехии сейчас находятся порядка 340 тысяч граждан Украины, по недавним сведениям, они начали приносить доход чешскому бюджету и очень сомнительно, чтобы многие согласились на такую программу возвращения. Бесплатный билет на автобус — не слишком заманчивое предложение, когда на кону жизнь.Не желающих возвращаться, чтобы встать на воинский учет, нардеп Марьяна Безуглая призвала "сдавать" паспорт Украины и получать какой-то другой. Сказала она это в запале, но, если всерьез, будь в украинском законодательстве простая процедура отказа от гражданства, это бы сделали не только уехавшие за рубеж, но и скорее всего большинство военнообязанных внутри Украины.Контроль над эскалацией вместо денег и оружияЭпопея с транзитом дешевого украинского зерна через Польшу продолжается. Фермеры заблокировали очередной КПП и не пропускают в Польшу грузовики из Украины.Впрочем, по сравнению с тем, что происходит с поддержкой более крупных стран и объединений, это мелочи, поскольку эпопея с замороженными российскими активами тоже никак не завершится. США требуют от ЕС не продлевать заморозку каждые полгода, а привязать ее к окончанию войны, чтобы под эти гарантии выделить Украине кредит на 50 млрд долларов и погашать их прибылью от этих активов. Вариант малореалистичный, поскольку его заблокирует Венгрия, которая считает, что после окончания войны деньги России могут вернуть и ЕС будет вынужден выплачивать американцам украинские долги из собственного бюджета. Вариант второй — ЕС и G7 дают Украине двусторонний кредит, который она будет возвращать прибылью от замороженных российских активов. Сколько времени понадобится для его обсуждения, неизвестно. Не в восторге от подобных инициатив и МВФ, где считают, что использование активов РФ для помощи Украине подорвет доверие к мировой валютной системе, а значит подорвет и бизнес МВФ.План генсека НАТО Столтенберга о предоставлении Украине 100 млрд долларов тоже отказались рассматривать. Он хотел, чтобы сумму выделили на 5 лет, но единовременно. А зачем это нужно донорам, если война может закончиться раньше? Теперь страны НАТО рассмотрят иной план — 43 млрд в год (половина из этих денег вносится США) с ежегодным продлением, т.е. возможностью в любой момент прекратить ассигнования. Сомнительно, чтобы Вашингтон с легкостью согласился на такой вариант — особенно перед выборами и особенно в свете свежих заявлений. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Джо Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны, поэтому запрещает Украине бить американским оружием вглубь РФ, только по расположения военных, огневым позициям и логистическим базам вблизи границ — "точечно и ограниченно" для срыва российских атак."Мы не разрешаем наносить удары на 200 миль вглубь России и не разрешаем наносить удары по Москве, по Кремлю", - уточнил президент США.Стоит обратить внимание на статью New York Times "Американские и украинские приоритеты расходятся" со ссылкой на неназванных советников Байдена. В ней говорится, что Байден не готов на эскалацию, которой требует Киев, и не понимает, в чем конкретно может заключаться победа Украины. В тексте много говорится о проблемах "управления" Зеленским и о том, что война входит в решающую стадию.Сенат Швейцарии, кстати, тоже отклонил выделение Украине дополнительной помощи в размере 5,6 млрд долларов. Как будто все замерли в ожидании переговоров. Но не тех, которые в Швейцарии, естественно. Даже очередные воинственные заявления Макрона в Нормандии, если разобраться, выглядят не более чем популизмом. Президент Франции пообещал передать Украине к концу года истребители Mirage 2000-5, но не сказал, сколько, французских инструкторов на территории Украины не будет, но Франция на своей территории подготовит и обучит 4500 украинских солдат (правда, неизвестно когда и не понятно чему, если учесть, что воюет Украина, то есть имеет опыт ведения военных действий, чего нет у французов). Призывы Макрона о создании коалиции стран, готовых направлять военных инструкторов в Украину, - не нашли поддержки в Белом доме. Представитель американской администрации Кирби хаявил о том, что Вашингтон этого не сделает независимо от решений Франции. Да и сам Макрон не преминул заметить, что не воюет с РФ и "желает сохранять контроль над эскалацией" конфликта. Действительно, французского вооружения, несмотря на все громкие слова, у ВСУ почти нет.В общем, все статусные западные заявления последнего времени в конечном итоге о "контроле за эскалацией", а действия — с упором на то, что воевать осталось недолго.В этом ключе интересно, что 12 стран ЕС предлагают в самое ближайшее время начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Начать — это значит, что процедура затянется на годы, но нельзя забывать, что членство Украины в ЕС, в отличие от многого другого, не противоречит переговорной позиции России."РФ готова искать, с кем вести переговоры"Швейцарскому саммиту мира конец. От участия в нем из-за отсутствия России на прошлой неделе отказались Саудовская Аравия и Пакистан, Индия и Бразилия будут представлены в лучшем случае не имеющими мандата на принятие решений секретарями МИДа, Австралия же вообще отправит министра по страхованию инвалидов, что выглядит как издевательство. Не будет на саммите и генсека ООН. А президент Филиппин на встрече с Зеленским призвал к мирному урегулированию, которое будет "морально приемлемым не только для Украины, но и для остального мира". В этих, казалось бы, естественных словах, кроется определенный посыл, поскольку единственным вариантом урегулирования для Зеленского до сих пор является его вариант, а все остальные он называет "пророссийскими".Так, 26 стран поддержали китайско-бразильский мирный план с созывом международной конференции, признанной обеими сторонами конфликта. Всего же, по данным китайского МИД, положительную оценку такой идее дали 45 стран. В украинском МИД такую позицию привычно раскритиковали, сообщив, что Китай слишком часто проводит совместные мероприятия с РФ, только Украина "должна определять, каким должен быть мир", а "единственным справедливым основанием для достижения такого мира является Формула мира президента Украины Владимира Зеленского".К такому саботажу в США относятся без понимания. Отсюда и статьи в ведущих СМИ о проблемах с "управлением" Зеленским. Тем не менее, в Bloomberg надеются, что даже такой, урезанный, саммит в Швейцарии откроет двери для "ограниченных" (об обмене пленных, ядерной безопасности и т.д.) будущих переговоров с Россией. Президент Швейцарии Виола Амхерд также считает, что на следующем раунде переговоров должна быть представлена Россия, спецпомощник Байдена, старший директор Совета нацбезопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что "США открыты для возможных предложений России по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран".Это, конечно, не то, на что рассчитывал Зеленский. На данном этапе можно констатировать, что дипломатию он провалил.Что касается текущей позиции России, ее вполне понятно озвучил на полях ПМЭФ президент Владимир Путин. Он заявил, что России все равно, кто победит на президентских выборах в США, от этого в отношениях двух стран ничего не изменится. По его словам, сейчас стратегия США заключается в том, чтобы не допустить успеха России, но от Зеленского будут избавляться в течение года, как от неизбираемого на второй срок политика. Также Путин продолжил намекать на то, что с нелегитимным после 20 мая этого года Зеленским Россия не видит смысла вести дел, но даже сейчас на Украине можно было бы найти тех, с кем подписывать мирный договор."РФ готова искать, с кем вести переговоры", — сказал он.База переговоров — Стамбульские соглашения, но "с учетом реалий сегодняшнего дня". Скорее всего, это надо интерпретировать как заморозка по нынешней линии фронта без принятия окончательных решений по признанию тех или иных территорий, нейтральный статус Украины с правом вступить в ЕС и уменьшение ВСУ. Денацификация, по всей видимости, будет выноситься за скобки, поскольку проводить ее объективно можно только на контроллируемых территориях. Обмен пленных по формуле "всех на всех", на которой настаивает Киев, под вопросом, так как, по словам Путина, в украинском плену находится 1 348 россиян, в российском плену — 6 465 украинских военных. Цифры не сопоставимые. Об амнистии по всем связанным с конфликтом уголовных делах речи пока не идет, но ведь и переговоры еще не начались.О подробностях швейцарского саммита — в материале "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом

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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, ес, мид, мвф, денацификация, переговоры, мобилизация, эксклюзив