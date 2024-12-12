Польша отравит на Украину оружие вместо солдат – Сикорский - 12.12.2024 Украина.ру
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Польша отравит на Украину оружие вместо солдат – Сикорский
Польша отравит на Украину оружие вместо солдат – Сикорский - 12.12.2024 Украина.ру
Польша отравит на Украину оружие вместо солдат – Сикорский
Отправка польских военнослужащих н Украину даже не рассматривается официальной Варшавой. Об этом 12 декабря заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский
2024-12-12T16:40
2024-12-12T16:40
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Министр иностранных дел Польши разъяснил журналистам позицию официальной Варшавы в свете состоявшихся 12 декабря переговоров главы польского правительства с президентом Франции. Эммануэль Макрон известен своей настойчивостью в продвижении идеи отправки войск на Украину, он продвигает её почти год.Сикорский отметил роль Польши ка крупного оружейного хаба, снабжающего ВСУ западной военной помощью. При этом он заверил, что оправка польских войск на Украину не рассматривается даже в перспективе.Также сегодня, 12 декабря в Варшаве состоялись переговоры французского президента с премьер-министром Польши, по итогам которых Дональд Туск заявил: Варшава не планирует отправлять польских военнослужащих на Украину ни во время СВО. Подробности в публикации Польша отказалась отправлять войска на УкраинуТем временем Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по УкраинеМнение эксперта на эту тему: Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
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новости, украина, польша, варшава, сикорский, эммануэль макрон, мид, вооруженные силы украины, ес, сво, военная помощь, логистика, туск дональд, всу
Новости, Украина, Польша, Варшава, Сикорский, Эммануэль Макрон, МИД, Вооруженные силы Украины, ЕС, СВО, военная помощь, логистика, Туск Дональд, ВСУ

Польша отравит на Украину оружие вместо солдат – Сикорский

16:40 12.12.2024
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP / Mark Schiefelbein
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Отправка польских военнослужащих н Украину даже не рассматривается официальной Варшавой. Об этом 12 декабря заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши разъяснил журналистам позицию официальной Варшавы в свете состоявшихся 12 декабря переговоров главы польского правительства с президентом Франции. Эммануэль Макрон известен своей настойчивостью в продвижении идеи отправки войск на Украину, он продвигает её почти год.
Сикорский отметил роль Польши ка крупного оружейного хаба, снабжающего ВСУ западной военной помощью. При этом он заверил, что оправка польских войск на Украину не рассматривается даже в перспективе.
"Мы поддерживаем всю логистическую операцию по помощи Украине, и, быть может, в этом наша роль. В то же время мы не рассматриваем какого-либо направления сил на Украину", - заверил глава МИД Польши.
Также сегодня, 12 декабря в Варшаве состоялись переговоры французского президента с премьер-министром Польши, по итогам которых Дональд Туск заявил: Варшава не планирует отправлять польских военнослужащих на Украину ни во время СВО. Подробности в публикации Польша отказалась отправлять войска на Украину
Тем временем Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине
Мнение эксперта на эту тему: Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
 
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