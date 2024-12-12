Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России - 12.12.2024 Украина.ру
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Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России
Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России - 12.12.2024 Украина.ру
Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России
Президент Владимир Путин вручил медаль Героя России военкору Евгению Поддубному. Награду журналист получил на торжественной церемонии в Кремле
2024-12-12T17:00
2024-12-12T17:09
новости
россия
поддубный
владимир путин
мария захарова
журналист
военкор
герой россии
звание
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Военкор ответил, что только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье.В начале августа журналист получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу.Видеозапись, снятая видеорегистратором автомобиля, широко распространилась в сети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот ролик является символом стойкости всех российских граждан.Другие темы: Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, россия, поддубный, владимир путин, мария захарова, журналист, военкор, герой россии, звание
Новости, Россия, Поддубный, Владимир Путин, Мария Захарова, журналист, военкор, Герой России, звание

Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России

17:00 12.12.2024 (обновлено: 17:09 12.12.2024)
 
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Президент Владимир Путин вручил медаль Героя России военкору Евгению Поддубному. Награду журналист получил на торжественной церемонии в Кремле
"На передовой сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события. Так поступает и ведет свои репортажи Евгений Евгеньевич Поддубный. Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые, именно тяжелые ранения. Сегодня он с честью выполняет свой долг в зоне СВО. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики", - сказал Путин.
Военкор ответил, что только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье.
"Мы живем сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. Мы живем в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающую надежную базу для наших детей, для развития, для счастливой, свободной жизни", - отметил Поддубный.
В начале августа журналист получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу.
Видеозапись, снятая видеорегистратором автомобиля, широко распространилась в сети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот ролик является символом стойкости всех российских граждан.
Коллаж: журналисты - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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Другие темы: Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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