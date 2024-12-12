https://ukraina.ru/20241212/1059618319.html

Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России

Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России - 12.12.2024 Украина.ру

Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России

Президент Владимир Путин вручил медаль Героя России военкору Евгению Поддубному. Награду журналист получил на торжественной церемонии в Кремле

2024-12-12T17:00

2024-12-12T17:00

2024-12-12T17:09

новости

россия

поддубный

владимир путин

мария захарова

журналист

военкор

герой россии

звание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059619016_0:142:3069:1869_1920x0_80_0_0_2dae91c094a4ca2ac0060a7a771aafdb.jpg

Военкор ответил, что только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье.В начале августа журналист получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу.Видеозапись, снятая видеорегистратором автомобиля, широко распространилась в сети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот ролик является символом стойкости всех российских граждан.Другие темы: Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241113/1058879196.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, поддубный, владимир путин, мария захарова, журналист, военкор, герой россии, звание