Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России
17:00 12.12.2024 (обновлено: 17:09 12.12.2024)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам
Президент Владимир Путин вручил медаль Героя России военкору Евгению Поддубному. Награду журналист получил на торжественной церемонии в Кремле
"На передовой сильные, мужественные люди, честно и достоверно отражающие происходящие события. Так поступает и ведет свои репортажи Евгений Евгеньевич Поддубный. Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые, именно тяжелые ранения. Сегодня он с честью выполняет свой долг в зоне СВО. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики", - сказал Путин.
Военкор ответил, что только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье.
"Мы живем сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. Мы живем в период уникального исторического шанса, когда можем построить потрясающую надежную базу для наших детей, для развития, для счастливой, свободной жизни", - отметил Поддубный.
В начале августа журналист получил тяжелое ранение в Курской области в результате атаки на машину съемочной группы дрона ВСУ. Несмотря на тяжелое состояние, он смог обратиться за помощью к местным жителям, которые помогли доставить его в больницу.
Видеозапись, снятая видеорегистратором автомобиля, широко распространилась в сети. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что этот ролик является символом стойкости всех российских граждан.
13 ноября, 16:39"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищатьСекретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. Такое заявление на брифинге 13 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
* Запрещенная в РФ террористическая организация.