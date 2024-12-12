Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате - 12.12.2024 Украина.ру
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Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате
Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате - 12.12.2024 Украина.ру
Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате
Оказание Вашингтоном военной помощи Киеву позволило вложить деньги в производителей вооружений США. Об этом заявил замгоссекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма.
2024-12-12T18:18
2024-12-12T18:18
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"Мы инвестировали в более чем 117 производственных линий в более чем 31 американском штате", - заявил Верма в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).По его словам, речь идет о производстве гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, боеприпасов и другого вооружения."Все это модернизирует американские вооруженные силы", - цитирует американского чиновника российское РИА "Новости".Ранее с аналогичными признаниями выступал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, более половины средств, выделенных на военную помощь Украине, остаются в США и создают новые рабочие места для американцев, обеспечивают заказами американские фирмы.Нынешнее руководство Украины делает противоречивые заявления о военной помощи США. Владимир Зеленский периодически жалуется на нехватку оружия и боеприпасов, а МИД Украины заявляет о достаточных объёмах. Подробности в публикации Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"Тем временем: "Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину Также на эту тему: Лидер ХДС Германии предложил создать в ЕС коалицию по милитаризации Украины "без ограничений"
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новости, украина, сша, германия, энтони блинкен, владимир зеленский, илон маск, минфин, военная помощь, экономика, госдеп сша, инвестиции
Новости, Украина, США, Германия, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Илон Маск, Минфин, военная помощь, экономика, Госдеп США, инвестиции

Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате

18:18 12.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Оказание Вашингтоном военной помощи Киеву позволило вложить деньги в производителей вооружений США. Об этом заявил замгоссекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма.
"Мы инвестировали в более чем 117 производственных линий в более чем 31 американском штате", - заявил Верма в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
По его словам, речь идет о производстве гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, боеприпасов и другого вооружения.
"Все это модернизирует американские вооруженные силы", - цитирует американского чиновника российское РИА "Новости".
Ранее с аналогичными признаниями выступал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, более половины средств, выделенных на военную помощь Украине, остаются в США и создают новые рабочие места для американцев, обеспечивают заказами американские фирмы.
Нынешнее руководство Украины делает противоречивые заявления о военной помощи США. Владимир Зеленский периодически жалуется на нехватку оружия и боеприпасов, а МИД Украины заявляет о достаточных объёмах. Подробности в публикации Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"
Тем временем: "Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину
Также на эту тему: Лидер ХДС Германии предложил создать в ЕС коалицию по милитаризации Украины "без ограничений"
 
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