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Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате

Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате - 12.12.2024 Украина.ру

Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате

Оказание Вашингтоном военной помощи Киеву позволило вложить деньги в производителей вооружений США. Об этом заявил замгоссекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма.

2024-12-12T18:18

2024-12-12T18:18

2024-12-12T18:18

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"Мы инвестировали в более чем 117 производственных линий в более чем 31 американском штате", - заявил Верма в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).По его словам, речь идет о производстве гаубиц, боевых машин пехоты Bradley, боеприпасов и другого вооружения."Все это модернизирует американские вооруженные силы", - цитирует американского чиновника российское РИА "Новости".Ранее с аналогичными признаниями выступал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, более половины средств, выделенных на военную помощь Украине, остаются в США и создают новые рабочие места для американцев, обеспечивают заказами американские фирмы.Нынешнее руководство Украины делает противоречивые заявления о военной помощи США. Владимир Зеленский периодически жалуется на нехватку оружия и боеприпасов, а МИД Украины заявляет о достаточных объёмах. Подробности в публикации Минфин Украины: "У нас достаточно средств, достаточно оружия"Тем временем: "Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину Также на эту тему: Лидер ХДС Германии предложил создать в ЕС коалицию по милитаризации Украины "без ограничений"

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