ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число - 12.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число
ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число - 12.12.2024 Украина.ру
ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число
В боях на Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), а именно в районе села Грековка, ВС РФ уничтожили подразделение воевавших на стороне ВСУ колумбийских наемников. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-12T17:20
2024-12-12T17:20
новости
россия
лнр
латинская америка
борис рожин
вооруженные силы украины
айдар
ликвидация
уничтожение
колумбия
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Ранее в СМИ появлялась информация о росте числа "диких гусей" из стран Латинской Америки. В частности, в октябре телеграм-канал TrackANaziMerc обнародовал информацию о сотом по счете колумбийском наемнике, уничтоженном российскими военными в зоне СВО.Им стал Андерс Кирог Варгас с позывным Кадет. На Украину он приехал в августе 2024 года , а уже 11 октября его ликвидировали в Запорожской области."Он думал, что будет тусоваться в Киеве или во Львове, но у украинской армии были другие планы на колумбийцев", - написал TrackANaziMerc.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей" из самых разных стран.В конце октября издание Mash написало о том, что около семи сотен военнослужащих ВСУ, включая наемников, окружены на площадке огнеупорного комбината в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР).По информации издания, там находятся "дикие гуси" из Грузии, Италии и Колумбии. Они вместе с вэсэушниками не оставляют попыток вырваться из ловушки, однако российские военные их пресекают.Другие новости: Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте.* Запрещенная в РФ террористическая организзация.
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новости, россия, лнр, латинская америка, борис рожин, вооруженные силы украины, айдар, ликвидация, уничтожение, колумбия
Новости, Россия, ЛНР, Латинская Америка, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Айдар, ликвидация, уничтожение, Колумбия

ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число

17:20 12.12.2024
 
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Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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В боях на Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), а именно в районе села Грековка, ВС РФ уничтожили подразделение воевавших на стороне ВСУ колумбийских наемников. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"В Грековке российские войска ликвидировали 18 колумбийских наемников", - написал Рожин.
Ранее в СМИ появлялась информация о росте числа "диких гусей" из стран Латинской Америки. В частности, в октябре телеграм-канал TrackANaziMerc обнародовал информацию о сотом по счете колумбийском наемнике, уничтоженном российскими военными в зоне СВО.
Им стал Андерс Кирог Варгас с позывным Кадет. На Украину он приехал в августе 2024 года , а уже 11 октября его ликвидировали в Запорожской области.
"Он думал, что будет тусоваться в Киеве или во Львове, но у украинской армии были другие планы на колумбийцев", - написал TrackANaziMerc.
По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей" из самых разных стран.
В конце октября издание Mash написало о том, что около семи сотен военнослужащих ВСУ, включая наемников, окружены на площадке огнеупорного комбината в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР).
По информации издания, там находятся "дикие гуси" из Грузии, Италии и Колумбии. Они вместе с вэсэушниками не оставляют попыток вырваться из ловушки, однако российские военные их пресекают.
29 ноября, 16:48
По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом ЯреОколо семи сотен военнослужащих ВСУ окружены на площадке огнеупорного комбината в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Подразделения России заблокировали все выходы с предприятия. Об этом 29 ноября сообщило издание Mash
Другие новости: Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте.
* Запрещенная в РФ террористическая организзация.
 
НовостиРоссияЛНРЛатинская АмерикаБорис РожинВооруженные силы УкраиныАйдарликвидацияуничтожениеКолумбия
 
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