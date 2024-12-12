https://ukraina.ru/20241212/1059619521.html

ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число

ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число - 12.12.2024 Украина.ру

ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число

В боях на Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), а именно в районе села Грековка, ВС РФ уничтожили подразделение воевавших на стороне ВСУ колумбийских наемников. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-12T17:20

2024-12-12T17:20

2024-12-12T17:20

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уничтожение

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Ранее в СМИ появлялась информация о росте числа "диких гусей" из стран Латинской Америки. В частности, в октябре телеграм-канал TrackANaziMerc обнародовал информацию о сотом по счете колумбийском наемнике, уничтоженном российскими военными в зоне СВО.Им стал Андерс Кирог Варгас с позывным Кадет. На Украину он приехал в августе 2024 года , а уже 11 октября его ликвидировали в Запорожской области."Он думал, что будет тусоваться в Киеве или во Львове, но у украинской армии были другие планы на колумбийцев", - написал TrackANaziMerc.По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей" из самых разных стран.В конце октября издание Mash написало о том, что около семи сотен военнослужащих ВСУ, включая наемников, окружены на площадке огнеупорного комбината в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР).По информации издания, там находятся "дикие гуси" из Грузии, Италии и Колумбии. Они вместе с вэсэушниками не оставляют попыток вырваться из ловушки, однако российские военные их пресекают.Другие новости: Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте.* Запрещенная в РФ террористическая организзация.

https://ukraina.ru/20241129/1059316189.html

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новости, россия, лнр, латинская америка, борис рожин, вооруженные силы украины, айдар, ликвидация, уничтожение, колумбия