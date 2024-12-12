ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР
В боях на Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), а именно в районе села Грековка, ВС РФ уничтожили подразделение воевавших на стороне ВСУ колумбийских наемников. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
"В Грековке российские войска ликвидировали 18 колумбийских наемников", - написал Рожин.
Ранее в СМИ появлялась информация о росте числа "диких гусей" из стран Латинской Америки. В частности, в октябре телеграм-канал TrackANaziMerc обнародовал информацию о сотом по счете колумбийском наемнике, уничтоженном российскими военными в зоне СВО.
Им стал Андерс Кирог Варгас с позывным Кадет. На Украину он приехал в августе 2024 года , а уже 11 октября его ликвидировали в Запорожской области.
По последним данным Минобороны РФ, порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. В СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей" из самых разных стран.
В конце октября издание Mash написало о том, что около семи сотен военнослужащих ВСУ, включая наемников, окружены на площадке огнеупорного комбината в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР).
29 ноября, 16:48По сценарию "Азовстали": вэсэушники и наемники попали в западню в Часовом ЯреОколо семи сотен военнослужащих ВСУ окружены на площадке огнеупорного комбината в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР). Подразделения России заблокировали все выходы с предприятия. Об этом 29 ноября сообщило издание Mash
* Запрещенная в РФ террористическая организзация.