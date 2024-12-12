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МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко

МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко - 12.12.2024 Украина.ру

МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко

Западные санкции не достигнут своих целей, Россия к ним приспособилась и будет развивать отношения с заинтересованными странами. Об этом 12 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

2024-12-12T17:04

2024-12-12T17:04

2024-12-12T17:04

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Оценивая новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, замминистра иностранных дел России скептически оценил перспективы их реализации с учётом имеющегося у Москвы опыта."Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может", - сказал Грушко, оценивая новый пакет антироссийских мер Евросоюза.По мнению российского дипломата, своими санкциями Евросоюз наносит ущерб себе, и его сумма уже превысила 1,5 трлн евро.Накануне в Брюсселе был согласован 15-й пакет антироссийских санкций. Он нацелен на "теневой флот", помогающий с экспортом российских товаров. До этого на Западе решили, по каким ценам, в каких объёмах и могут ли в принципе продаваться российские товары.Также об этом упоминалось в утреннем обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабряАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте

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