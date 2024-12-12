МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко - 12.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241212/1059618851.html
МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко
МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко - 12.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко
Западные санкции не достигнут своих целей, Россия к ним приспособилась и будет развивать отношения с заинтересованными странами. Об этом 12 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
2024-12-12T17:04
2024-12-12T17:04
новости
россия
украина
москва
ес
антироссийские санкции
международные отношения
международное право
международная политика
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/19/1033061908_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_ea28206c20a1f3ac0dc53f6892b9adbc.jpg
Оценивая новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, замминистра иностранных дел России скептически оценил перспективы их реализации с учётом имеющегося у Москвы опыта."Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может", - сказал Грушко, оценивая новый пакет антироссийских мер Евросоюза.По мнению российского дипломата, своими санкциями Евросоюз наносит ущерб себе, и его сумма уже превысила 1,5 трлн евро.Накануне в Брюсселе был согласован 15-й пакет антироссийских санкций. Он нацелен на "теневой флот", помогающий с экспортом российских товаров. До этого на Западе решили, по каким ценам, в каких объёмах и могут ли в принципе продаваться российские товары.Также об этом упоминалось в утреннем обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабряАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/19/1033061908_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_5112ca887cc78ca1c3157a71b734c8b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, ес, антироссийские санкции, международные отношения, международное право, международная политика, экспорт, флот
Новости, Россия, Украина, Москва, ЕС, антироссийские санкции, международные отношения, международное право, Международная политика, экспорт, флот

МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко

17:04 12.12.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
Встреча глав МИД РФ и Швеции С. Лаврова и А. Линде
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западные санкции не достигнут своих целей, Россия к ним приспособилась и будет развивать отношения с заинтересованными странами. Об этом 12 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Оценивая новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, замминистра иностранных дел России скептически оценил перспективы их реализации с учётом имеющегося у Москвы опыта.
"Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может", - сказал Грушко, оценивая новый пакет антироссийских мер Евросоюза.
По мнению российского дипломата, своими санкциями Евросоюз наносит ущерб себе, и его сумма уже превысила 1,5 трлн евро.
"Мы будем развивать наши экономические отношения с теми партнерами, которые в таких отношениях заинтересованы, - отметил замглавы МИД РФ. - Если Евросоюз хочет "самовырезаться" из мировой экономики путём полного отказа от какого-то экономического взаимодействия с Россией, то это выбор Евросоюза".
Накануне в Брюсселе был согласован 15-й пакет антироссийских санкций. Он нацелен на "теневой флот", помогающий с экспортом российских товаров. До этого на Западе решили, по каким ценам, в каких объёмах и могут ли в принципе продаваться российские товары.
Также об этом упоминалось в утреннем обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваЕСантироссийские санкциимеждународные отношениямеждународное правоМеждународная политикаэкспортфлот
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на Украине
18:18Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате
18:05Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе
18:00ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС
17:49Без поддержки невозможно: Трамп заставил усомниться в своих украинских обещаниях
17:26"Не можем слепо доверять ему": ФБР обезглавлено и готово всерьёз взяться за Зеленского
17:26Россия подарила Шри-Ланке 55 000 тонн калийных удобрений
17:20ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число
17:12Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева
17:04МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко
17:03Фаршируют как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами
17:00Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России
16:58Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту
16:40Польша отравит на Украину оружие вместо солдат – Сикорский
16:23Польша отказалась отправлять войска на Украину
16:00"Ключи от неба": радио, любовь и "Двина"
15:53Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году
15:46Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
15:37"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина
15:34Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
Лента новостейМолния