https://ukraina.ru/20241212/1059618851.html
МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко
МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко - 12.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко
Западные санкции не достигнут своих целей, Россия к ним приспособилась и будет развивать отношения с заинтересованными странами. Об этом 12 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
2024-12-12T17:04
2024-12-12T17:04
2024-12-12T17:04
новости
россия
украина
москва
ес
антироссийские санкции
международные отношения
международное право
международная политика
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/19/1033061908_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_ea28206c20a1f3ac0dc53f6892b9adbc.jpg
Оценивая новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, замминистра иностранных дел России скептически оценил перспективы их реализации с учётом имеющегося у Москвы опыта."Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась. Никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может", - сказал Грушко, оценивая новый пакет антироссийских мер Евросоюза.По мнению российского дипломата, своими санкциями Евросоюз наносит ущерб себе, и его сумма уже превысила 1,5 трлн евро.Накануне в Брюсселе был согласован 15-й пакет антироссийских санкций. Он нацелен на "теневой флот", помогающий с экспортом российских товаров. До этого на Западе решили, по каким ценам, в каких объёмах и могут ли в принципе продаваться российские товары.Также об этом упоминалось в утреннем обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабряАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте
россия
украина
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/19/1033061908_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_5112ca887cc78ca1c3157a71b734c8b9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, москва, ес, антироссийские санкции, международные отношения, международное право, международная политика, экспорт, флот
Новости, Россия, Украина, Москва, ЕС, антироссийские санкции, международные отношения, международное право, Международная политика, экспорт, флот
МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко
Западные санкции не достигнут своих целей, Россия к ним приспособилась и будет развивать отношения с заинтересованными странами. Об этом 12 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.