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ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС

ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС - 12.12.2024 Украина.ру

ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС

Потенциальное пополнение украинской армии пытается сбежать в Евросоюз разными способами. Об очередных случаях поимки беглецов сообщила Госпогранслужба Украины.

2024-12-12T18:00

2024-12-12T18:00

2024-12-12T18:00

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Украинец из Хмельницкой области инсценировал брак ради заграницы, сообщили украинские пограничники. "Свадебная афера" в публикации ГПСУ иллюстрирована фотографией двух граждан, пытавшихся выехать в Польшу.По этому факту ГПСУ направила сообщение в Нацполицию по признакам уголовного преступления. Признаки статьи УК Украины пограничники не уточнили.Другую группу беглецов с Украины сотрудники ГПСУ перехватили по пути в Румынию. На этом направлении тоже формально действует безвизовый режим въезда украинцев в Евросоюз."Фото-ловушка пограничников, установленная на одном из горных участков, зафиксировала движение в сторону государственной границы с Румынией группы мужчин. На перехват была выслана группа реагирования, которая с помощью служебной собаки быстро вышла на след нарушителей. Через некоторое время пограничники догнали и задержали четверых мужчин", - сообщило Западное региональное управление ГПСУ.В итоге пограничники задержали жителей Ивано-Франковской и Черкасской областей. На пытавшихся сбежать с Украины в ЕС составлены административные протоколы.Согласно действующим на Украине нормам, запрещён выезд за границу мужчинам мобилизационного возраста (25-60 лет). Запрет оформлен в рамках режима военного положения и всеобщей мобилизации с начала СВО. Исключения сделаны для отдельных категорий и особых случаев.Ранее известный уклонист был упомянут в обзоре Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине Также на эту ему: Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки Официально на эту тему: ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу

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