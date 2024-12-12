ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС - 12.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241212/1059621307.html
ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС
ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС - 12.12.2024 Украина.ру
ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС
Потенциальное пополнение украинской армии пытается сбежать в Евросоюз разными способами. Об очередных случаях поимки беглецов сообщила Госпогранслужба Украины.
2024-12-12T18:00
2024-12-12T18:00
новости
украина
польша
румыния
михаил порошенко
ес
госпогранслужба
безвизовый режим
уклонисты
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059621135_0:94:1024:670_1920x0_80_0_0_e170c8c48f6fdf8d347dc905addfe723.jpg.webp
Украинец из Хмельницкой области инсценировал брак ради заграницы, сообщили украинские пограничники. "Свадебная афера" в публикации ГПСУ иллюстрирована фотографией двух граждан, пытавшихся выехать в Польшу.По этому факту ГПСУ направила сообщение в Нацполицию по признакам уголовного преступления. Признаки статьи УК Украины пограничники не уточнили.Другую группу беглецов с Украины сотрудники ГПСУ перехватили по пути в Румынию. На этом направлении тоже формально действует безвизовый режим въезда украинцев в Евросоюз."Фото-ловушка пограничников, установленная на одном из горных участков, зафиксировала движение в сторону государственной границы с Румынией группы мужчин. На перехват была выслана группа реагирования, которая с помощью служебной собаки быстро вышла на след нарушителей. Через некоторое время пограничники догнали и задержали четверых мужчин", - сообщило Западное региональное управление ГПСУ.В итоге пограничники задержали жителей Ивано-Франковской и Черкасской областей. На пытавшихся сбежать с Украины в ЕС составлены административные протоколы.Согласно действующим на Украине нормам, запрещён выезд за границу мужчинам мобилизационного возраста (25-60 лет). Запрет оформлен в рамках режима военного положения и всеобщей мобилизации с начала СВО. Исключения сделаны для отдельных категорий и особых случаев.Ранее известный уклонист был упомянут в обзоре Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине Также на эту ему: Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки Официально на эту тему: ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу
украина
польша
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059621135_0:96:1024:864_1920x0_80_0_0_a78028cb0a81601379412d2a87e958f5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, румыния, михаил порошенко, ес, госпогранслужба, безвизовый режим, уклонисты, мобилизация, всу, сво, пограничники, пограничная служба украины
Новости, Украина, Польша, Румыния, Михаил Порошенко, ЕС, Госпогранслужба, безвизовый режим, уклонисты, мобилизация, ВСУ, СВО, пограничники, Пограничная служба Украины

ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС

18:00 12.12.2024
 
© Госпогранслужба Украины
© Госпогранслужба Украины
Читать в
ДзенTelegram
Потенциальное пополнение украинской армии пытается сбежать в Евросоюз разными способами. Об очередных случаях поимки беглецов сообщила Госпогранслужба Украины.
Украинец из Хмельницкой области инсценировал брак ради заграницы, сообщили украинские пограничники. "Свадебная афера" в публикации ГПСУ иллюстрирована фотографией двух граждан, пытавшихся выехать в Польшу.
"На границе с Польшей пограничники разоблачили очередную псевдосупругу. 24-летний мужчина женился на 26-летней женщине с II группой инвалидности, надеясь использовать этот брак для выезда за границу. Молодожены убедительно притворялись влюбленными и утверждали, что едут к отцу мужа в Польшу. Однако при разговоре их версии знакомства и совместной жизни кардинально отличались", - сказано в официальном сообщении.
По этому факту ГПСУ направила сообщение в Нацполицию по признакам уголовного преступления. Признаки статьи УК Украины пограничники не уточнили.
Другую группу беглецов с Украины сотрудники ГПСУ перехватили по пути в Румынию. На этом направлении тоже формально действует безвизовый режим въезда украинцев в Евросоюз.
"Фото-ловушка пограничников, установленная на одном из горных участков, зафиксировала движение в сторону государственной границы с Румынией группы мужчин. На перехват была выслана группа реагирования, которая с помощью служебной собаки быстро вышла на след нарушителей. Через некоторое время пограничники догнали и задержали четверых мужчин", - сообщило Западное региональное управление ГПСУ.
В итоге пограничники задержали жителей Ивано-Франковской и Черкасской областей. На пытавшихся сбежать с Украины в ЕС составлены административные протоколы.
Согласно действующим на Украине нормам, запрещён выезд за границу мужчинам мобилизационного возраста (25-60 лет). Запрет оформлен в рамках режима военного положения и всеобщей мобилизации с начала СВО. Исключения сделаны для отдельных категорий и особых случаев.
Ранее известный уклонист был упомянут в обзоре Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине
Также на эту ему: Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки
Официально на эту тему: ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу
 
НовостиУкраинаПольшаРумынияМихаил ПорошенкоЕСГоспогранслужбабезвизовый режимуклонистымобилизацияВСУСВОпограничникиПограничная служба Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Мир с Россией и НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны
18:22Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на Украине
18:18Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате
18:05Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе
18:00ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС
17:49Без поддержки невозможно: Трамп заставил усомниться в своих украинских обещаниях
17:26"Не можем слепо доверять ему": ФБР обезглавлено и готово всерьёз взяться за Зеленского
17:26Россия подарила Шри-Ланке 55 000 тонн калийных удобрений
17:20ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число
17:12Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева
17:04МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко
17:03Фаршируют как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами
17:00Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России
16:58Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту
16:40Польша отравит на Украину оружие вместо солдат – Сикорский
16:23Польша отказалась отправлять войска на Украину
16:00"Ключи от неба": радио, любовь и "Двина"
15:53Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году
15:46Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
15:37"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина
Лента новостейМолния