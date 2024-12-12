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ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС
ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС - 12.12.2024 Украина.ру
ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС
Потенциальное пополнение украинской армии пытается сбежать в Евросоюз разными способами. Об очередных случаях поимки беглецов сообщила Госпогранслужба Украины.
2024-12-12T18:00
2024-12-12T18:00
2024-12-12T18:00
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Украинец из Хмельницкой области инсценировал брак ради заграницы, сообщили украинские пограничники. "Свадебная афера" в публикации ГПСУ иллюстрирована фотографией двух граждан, пытавшихся выехать в Польшу.По этому факту ГПСУ направила сообщение в Нацполицию по признакам уголовного преступления. Признаки статьи УК Украины пограничники не уточнили.Другую группу беглецов с Украины сотрудники ГПСУ перехватили по пути в Румынию. На этом направлении тоже формально действует безвизовый режим въезда украинцев в Евросоюз."Фото-ловушка пограничников, установленная на одном из горных участков, зафиксировала движение в сторону государственной границы с Румынией группы мужчин. На перехват была выслана группа реагирования, которая с помощью служебной собаки быстро вышла на след нарушителей. Через некоторое время пограничники догнали и задержали четверых мужчин", - сообщило Западное региональное управление ГПСУ.В итоге пограничники задержали жителей Ивано-Франковской и Черкасской областей. На пытавшихся сбежать с Украины в ЕС составлены административные протоколы.Согласно действующим на Украине нормам, запрещён выезд за границу мужчинам мобилизационного возраста (25-60 лет). Запрет оформлен в рамках режима военного положения и всеобщей мобилизации с начала СВО. Исключения сделаны для отдельных категорий и особых случаев.Ранее известный уклонист был упомянут в обзоре Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине Также на эту ему: Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки Официально на эту тему: ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, румыния, михаил порошенко, ес, госпогранслужба, безвизовый режим, уклонисты, мобилизация, всу, сво, пограничники, пограничная служба украины
Новости, Украина, Польша, Румыния, Михаил Порошенко, ЕС, Госпогранслужба, безвизовый режим, уклонисты, мобилизация, ВСУ, СВО, пограничники, Пограничная служба Украины
ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС
Потенциальное пополнение украинской армии пытается сбежать в Евросоюз разными способами. Об очередных случаях поимки беглецов сообщила Госпогранслужба Украины.
Украинец из Хмельницкой области инсценировал брак ради заграницы, сообщили украинские пограничники. "Свадебная афера" в публикации ГПСУ иллюстрирована фотографией двух граждан, пытавшихся выехать в Польшу.
"На границе с Польшей пограничники разоблачили очередную псевдосупругу. 24-летний мужчина женился на 26-летней женщине с II группой инвалидности, надеясь использовать этот брак для выезда за границу. Молодожены убедительно притворялись влюбленными и утверждали, что едут к отцу мужа в Польшу. Однако при разговоре их версии знакомства и совместной жизни кардинально отличались", - сказано в официальном сообщении.
По этому факту ГПСУ направила сообщение в Нацполицию по признакам уголовного преступления. Признаки статьи УК Украины пограничники не уточнили.
Другую группу беглецов с Украины сотрудники ГПСУ перехватили по пути в Румынию
. На этом направлении тоже формально действует безвизовый режим въезда украинцев в Евросоюз.
"Фото-ловушка пограничников, установленная на одном из горных участков, зафиксировала движение в сторону государственной границы с Румынией группы мужчин. На перехват была выслана группа реагирования, которая с помощью служебной собаки быстро вышла на след нарушителей. Через некоторое время пограничники догнали и задержали четверых мужчин", - сообщило Западное региональное управление ГПСУ.
В итоге пограничники задержали жителей Ивано-Франковской и Черкасской областей
. На пытавшихся сбежать с Украины в ЕС составлены административные протоколы.
Согласно действующим на Украине нормам, запрещён выезд за границу мужчинам мобилизационного возраста (25-60 лет). Запрет оформлен в рамках режима военного положения и всеобщей мобилизации с начала СВО. Исключения сделаны для отдельных категорий и особых случаев.