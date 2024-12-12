https://ukraina.ru/20241212/1059618052.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту - 12.12.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-12T16:58

2024-12-12T16:58

2024-12-12T16:58

эксклюзив

курахово

оскол

россия

вооруженные силы украины

спецоперация

шахта

покровск/красноармейск

курская область

сумская область

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На Покровском (Красноармейском) направлении передовые штурмовые отряды группировки войск "Центр" подошли на расстояние нескольких километров к самой крупной и важной угольной шахте "Красноармейская-Западная № 1", которая только за минувший год она принесла Украине 43,7 млрд гривен.Находится она рядом с городком Удачное, расположенным возле железной дороги "Покровск-Днепропетровск) На этом участке наши бойцы наступают широким фронтом. Штурмовики уже вошли в южную часть Даченского и вдоль лесопосадок пробиваются в направлении Зеленого. Они постоянно маневрируют при плотной поддержке с воздуха, ствольной артиллерии и тяжелых огнеметных систем.По линии Даченское-Зеленое-Новый Труд проходит основной рубеж обороны Покровска на пути российских войск, наступающих вдоль дороги Е50. До самого города осталось два хутора: Чинушино и Новоукраинка, в которых по сведениям нашей разведки, противнику не за что основательно зацепиться.В Новом Труде бои идут уже в самом центре населённого пункта, а в западной части постепенно расширяется наш огневой контроль. Это позволило российским подразделениям продвинутся дальше вдоль железнодорожного полотна в направлении Новоукраинки, прикрываясь насыпью. Два-три километра теперь отделяют наших штурмовиков от автостанции Красноармейск на юге Покровска.В районе Селидово наши войска продолжали развивать свой успех, достигнутый накануне в районе севернее Новооленовки. Они продолжали вбивать клин в оборону противника и сумели заметно приблизиться к Новоелизаветовке. Таким образом, мы пытаемся обеспечить фланг нашим частям, которые наносят главный удар в обход Покровска с запада. Более того, до административной границы Днепропетровской области на этом участке нам уже осталось пройти примерно 15 км.В Курахово после частичного отхода подразделений ВСУ, а на отдельных участках и бегства мобилизованных бойцов из состава батальонов территориальной обороны, в городе серьезно просели оборонительные позиции ВСУ. Они носят преимущественно очаговый характер. Бои идут в западной части высотной застройки. Судя по решительному напору наших штурмовых групп, скоро она полностью перейдет под наш контроль.Южнее Курахово наши войска додавливают противника в долине реки Сухие Ялы, где продолжает свое упорное сопротивление 79-я бригада ВСУ. Бои уже идут в Успеновке, наши части закончили освобождение Константинопольского.Судя по складывающейся обстановке, ВСУ придется оставить Курахово. Российская армия постепенно замыкает кольцо окружения на этом направлении. Под контролем врага осталось небольшое жерло в два километра между Трудовым и Успеновкой. Если гарнизон противника оттуда не выйдет, он может попасть в полноценный котел.На Курском направлении подразделения группировки войск "Север" южнее Суджи накануне зашли на территорию Сумской области в районе Александрии. По сути, это пустой хутор севернее Мирополья. Мирополье — это крупное село с хорошо выстроенной логистикой и подходящей сюда асфальтированной дорогой из Сум. Полный контроль над Миропольем позволит не только обеспечить фланг нашей наступающей севернее группировки, но и создаст для противника колоссальную проблему. Враг просто вынужден будет перебрасывать часть сил для прикрытия этого участка фронта.Там еще протекает река Псёл с бродами, где можно перейти буквально по колено в воде, учитывая твердый грунт. Даже понтонно-мостовые переправы могут не понадобиться нашим войскам. В течении дня там усиленно работают наши разведывательные и инженерные подразделения под мощным огневым прикрытием.На Купянском участке штурмовые подразделения группировки войск "Запад" закрепляются на правобережном плацдарме реки Оскол и ведут бои в окрестностях важного в логистическом отношении населенного пункта Двуречное. Одновременно усилилась активность наших войск на южном фланге по линии Боровая-Зеленый Гай-Сеньково.ВСУ пытаются стянуть резервы на этом участке. В частности, на западном берегу Оскола на удалении порядка семи километров от ЛБС в районе Дорошовки выявлена колонна противника на марше. В составе колонны было шесть единиц автомобильной техники с буксируемыми артиллерийскими орудиями, два бронетранспортера и один пикап.В целом практически на всех участках линии соприкосновения идут активные боевые действия.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241211/1059587075.html

курахово

оскол

россия

покровск/красноармейск

курская область

сумская область

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