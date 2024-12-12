https://ukraina.ru/20241212/1059621640.html

Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на Украине

Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на Украине - 12.12.2024 Украина.ру

Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выступил против нанесения ударов по России американскими дальнобойными ракетами. Украинские СМИ сообщили о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о якобы организованном убийстве инженера-ракетостроителя в Москве

2024-12-12T18:22

2024-12-12T18:22

2024-12-12T18:22

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Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения Украиной ударов американскими ракетами по территории России."Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит: Зеленский решил — как я полагаю, с одобрения президента [США Джо Байдена] — начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение",— заявил политик.По его словам, он категорически не согласен с ударами на сотни километров вглубь России, так как подобным образом Соединённые Штаты обостряют и усугубляют ситуацию.Говоря о том, как он собирается повлиять на завершение конфликта, Трамп сообщил, что будет использовать помощь Украине как рычаг давления на Россию. По словам Трампа, единственный способ заключить сделку — не бросать Украину.Также Трам сравнил конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Трампа, второй конфликт разрешить легче, чем первый.При этом он уклонился от вопроса о сокращении военной помощи Украине, о чём ранее неоднократно заявлял."Причина, по которой я не хочу говорить вам об этом, в том, что как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность", — заявил Трамп.Избранный президент США подчеркнул, что предпочитает сохранять свои намерения в секрете, чтобы сохранить эффективность переговорного процесса.Заявление о недопустимости ударов американскими дальнобойными ракетами по территории России уже прокомментировали на Украине."Переводим: в предстоящей эскалации и ответе на неё РФ будет виноват лично Зеленский. А Трамп, конечно же, выступит миротворцем", — прокомментировал заявление Трампа популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".При этом другие популярные на Украине телеграм-каналы сообщают о том, что Владимира Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа."Наш источник сообщает, что Зеленского не пригласят на инаугурацию Трампа 20 января 2025 года. Причина в том, что Владимир Александрович остается верным "игроком" демократов и полностью настроен против мирных инициатив Трампа по украинскому кризису. Это будет очень плохим знаком для Зеленского. Можно сказать некой "чёрной меткой"", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ещё один популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — сообщил о том, что Офис президента добивается приглашения Зеленского на инаугурацию."Наш источник в ОП сообщил, что Андрей Ермак поставил задачу лоббистам в США организовать приглашение Зеленского на инаугурацию Трампа. Офис президента снова готов увеличить бюджет американским лоббистам, чтобы они усилили работу с республиканцами и организовали работу в Конгрессе. На Банковой уверены, что сорвут переговорный процесс и тогда США вынуждены будут продолжить финансовую помощь Украине, при этом сменятся акторы, которые курируют трек", - указывалось в сообщении канала.Таким образом, украинская власть пытается наладить контакт с Трампом и, одновременно, сорвать переговорный процесс. Ряд источников ранее сообщил, что Зеленский не намерен прекращать удары по России западным дальнобойным оружием."Наш источник в ОП сообщил, что Украина будет дальше наносить ракетные удары по территории России, а все ультиматумы Кремля не волнуют Зеленского. Решение о продолжении тактики по эскалации войны были приняты в начале декабря, а пауза была связана с поездкой Ермака в США и встречей Зеленского с Трампом", — писал днём всё тот же канал "Резидент".В то же день, 12 декабря, Владимир Зеленский в своём телеграм-канале выложил видео из подконтрольной Украине части Запорожской области."Запорожье. Наши воины из 27-й реактивной артиллерийской бригады. Дивизион HIMARS <...> Честь быть с нашими бойцами сегодня, поздравить с Днём Сухопутных войск и недавним Днём ракетных войск и артиллерии, отметить наградами. Благодарю за службу и защиту нашего государства и людей. Пускай HIMARS-ы не подводят, пускай бьют вражеские цели", — заявил он.Выбор подразделения для посещения может свидетельствовать о сигнале, который украинская власть посылает западным партнёрам: она не настроена на ограничение ударов из переданных США ракетных систем.Убийство и ГУРИздание "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины ответственно за якобы произошедшее в лесопарке Кузьминки в Котельниках, что под Москвой, убийство. Издание назвало личность убитого — якобы ГУР удалось убить Михаила Шатского - заместителя генерального конструктора КБ "Марс", который был занят модернизацией ракет Х-59 до уровня Х-69."Источник "Украинской правды" подтверждает ликвидацию Шатского. По словам собеседника УП это была спецоперация Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - указывалось в публикации издания.Примечательно, что некоторые телеграм-каналы, посвящённые российской столичной тематике, сообщали о произошедшем вечером 10 декабря в Котельниках убийстве. При этом имя погибшего не называлось."Совершено убийство в районе Кузьминского лесопарка. Предположительно, заказное. Нападавший скрылся", — писал телеграм-канал ЮВАО Онлайн Москва.Портал "Царьград" со ссылкой на украинские СМИ сообщил о том, что убийцей мог быть мигрант."В ГУР настаивают, что Шатский был убит в подмосковных Котельниках. Произошедшее с лёгкой руки украинских пропагандистов стали называть "казнью под Москвой". Предварительно сообщается, что преступление совершил некий мигрант. Так это или нет, узнаем в скором времени. Однако известно, что мигрантов стали всё чаще использовать для проведения операций украинской разведки. И это ещё один опасный звоночек для всего российского общества", - указывалось в публикации издания.Официально информация о гибели Шатского не подтверждена и никак не комментировалась.Примечательно, что ранее работавшие на Офис президента Украины политтехнологи уже призывали использовать криминалитет втёмную для убийств опасных для Украины людей."В России сейчас очень плохая экономическая ситуация. И она будет ещё хуже. С качеством жизни, которое ухудшается, будет ухудшаться всё вокруг. И лучшим заработком будет, конечно, криминал <…> Представители уголовного мира вряд ли откажутся от денег, которые им заплатят за ночной визит в дом какого-то военного с дальнейшими действиями в отношении этого военного, его женой и их детьми. Так, в комплексе. Поэтому можно, в принципе, наладить, и это не нужно даже будет просить рисковать жизнью спецслужбы, рисковать жизнями украинских парней. Нужно просто наладить контакт с русским, дагестанским, чеченским криминалом. Обратиться даже к таджикам", — заявлял ещё в апреле 2022 года работающий на Офис президента Украины политтехнолог Владимир Петров.Тогда же он предложил пути финансирования таких расправ."На Украине очень много криптовалютчиков, очень много наших граждан выехало в Соединённые штаты и занимаются разными стартапами. Ну что для человека, зарабатывающего по меньшей мере полтора-два миллиона в год отдать на благое дело $100 тыс. — на 20, например, "обезьян". И сказать: "Это мой вклад"", — заявил он.По его словам, деньги на расправы над российскими военными и их семьями на Украине можно собирать и в складчину.Позднее в одном из эфиров Петров обмолвился, что соответствующий проект украинским руководством запущен в работу.О том, какие сигналы посылает украинское руководство — в статье Павла Котова "Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева".

https://ukraina.ru/20241212/1059608178.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, минобороны украины, офис президента, гур моу