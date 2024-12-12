Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форума - 12.12.2024 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20241212/1059623300.html
Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форума
Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форума - 12.12.2024 Украина.ру
Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форума
На прошлой неделе в Москве прошла ежегодная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction – событие стабильное и многообещающее, одновременно и задающее, и фиксирующее тренды в литературе
2024-12-12T20:40
2024-12-12T20:40
культура
эксклюзив
литература
россия
москва
федор достоевский
михаил булгаков
юрий поляков
книги
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Топы и списки, составляемые разными российскими издательствами и книжными домами, в целом, не слишком отличались в 2024 году от года 2023: венчает их литература по популярной психологии, приключенческие романы для подростков, фэнтези авторов из Юго-Восточной Азии, книги для детей.В субботу, 7 декабря, в предпоследний день зимней ярмарки (она проводится два раза в год), было названо слово года – сам проект был запущен летом.Как сообщает пресс-служба мероприятия, эксперты в области филологических и гуманитарных наук, а также представители медиа отбирали ключевые слова, отражающие культурные тенденции в России и настроение общества в 2024 году. Искусственный интеллект также проанализировал частоту и контекст отобранных слов, затем было народное голосование, и в итоге – мир.На ярмарке традиционно яблоку негде упасть, пройдя между рядов можно заметить и то, какими всплесками популярности пользуются книги, вокруг которых разворачивается активная кино- или политическая дискуссия.В этом году речь прежде всего о романе Фёдора Достоевского "Преступление и наказание": виновник ажиотажа – совсем недавно вышедший сериал Владимира Мирзоева, в котором основных персонажей сыграли Иван Янковский, Алёна Михайлова, Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, а действие было перенесено в наше время.Похожая ситуация в начале года сложилась вокруг романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" – после выхода новой экранизации (фильма по мотивам романа) Михаила Локшина.Ещё одна сенсационная книга на non/fiction№26 – "Нож" Салмана Рушди – мемуары писателя и первая его опубликованная книга после покушения, произошедшего в 2022 году.Тогда Рушди должен был выступить с лекцией в Чатокуа, штат Нью-Йорк. На сцену выскочил человек с ножом и несколько раз ударил его, после чего писатель провёл долгие месяцы в больнице.Нападение не было неожиданным, даже лекция, которую планировал читать Рушди была об опасностях жизни писателя. А его жизнь поистине опасна: он находится под защитой британского правительства с конца 80-х годов, когда верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к его убийству. Причиной послужил один из его романов, "Сатанинские стихи", опубликованный в 1988 году – некоторые мусульманские лидеры сочли его антиисламским.В дни ярмарки, как и обычно, состоялись десятки встреч с писателями и поэтами, презентации книг, круглые столы, конференции. Лишь некоторые из них: лекция Юрия Полякова о влиянии на литературу искусственного интеллекта, викторина для школьников "Великие люди великой страны", паблик-ток о влиянии Карла Маркса на историю России, лекции об Олимпийских играх-1980 и поэтах Серебряного века, презентации комиксов о Сергее Есенине, фронтовых поэтов – от Захара Прилепина, погружение в историю семьи Ивана Грозного и историю зловещего скандинавского эпоса "Старшая Эдда", и многое, многое другое.Искусство живо, потому неидеальноОдно из центральных событий ярмарки – Международный литературный форум Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР). Его посетили писатели, филологи и переводчики из 35 стран – Азии, Европы, Африки."Я хожу на все круглые столы, все встречи прекрасны и разнообразны. Особенно мне нравится, как остроумно соревнуются между собой переводчики. Они жонглируют каламбурами, переводят то, что трудно переводимо, рассказывают о том, можно ли стать соавтором классика, когда ты его переводишь.Мне кажется важным, что ведущие, знаменитые иностранные писатели имеют возможность встретиться со своими российскими читателями в рамках всей ярмарки, и представить свои произведения – удачное совпадение: форум и ярмарка. Самое главное для нас – продолжать, общаться друг с другом, смотреть друг другу в глаза", – рассказал в комментарии изданию Украина.ру председатель АСПИР, писатель и сценарист Сергей Шаргунов.Среди произведений, которые привезли на форум его гости, он отметил книги македонского писателя Венко Андоновского: самое знаменитые его роман – "Пуп земли".Многие участники форума – писатели, чья жизнь связана с Россией напрямую. Например, итальянский прозаик и переводчик – более всего известный именно переводами русской классики на итальянский язык – Паоло Нори, который летом издал книгу о любимом писателе, Достоевском, а сейчас работает над либретто к опере о поэте Анне Ахматовой в миланском La Scala.Несмотря на разнообразие тем для дискуссий и полемики, одна из центральных – предсказуемо – искусственный интеллект и его влияние на современные литературные процессы.В беседе с Украина.ру турецкий писатель и композитор Омер Зюльфю Ливанели отметил, что тема эта – центральная, но не пугает его так, как многих других коллег."ИИ сыграет важную роль в определённых сферах, но никогда не заменит способности творить, которой наделён только человек. Например, каждый пианист отличается способностью по-своему нажимать на клавиши, так мы понимаем, кто играет, а искусственный интеллект повторить это не в силах.Ни одно из произведений, созданных человеком, не идеально. Мы делаем ошибки, но именно поэтому искусство – настоящее, живое. Искусство – нерационально. Мы говорили об этом с коллегами: например, в "Братьях Карамазовых" огромная, очень длинная часть посвящена старцу Зосиме. Если бы в дело вступил искусственный интеллект, он бы вырезал её за ненадобностью, а мы нуждаемся именно в этом.Другой важный для нас на форуме момент – живые встречи, общение. Ещё Гёте сказал о существовании единой мировой литературы – соединении Запада и Востока. Он сказал, что они неразделимы. И я придерживаюсь этого мнения.На форуме я презентую книгу "Непокой" в переводе Дарьи Жигульской о любви девушки-езидки и юноши-мусульманина. Действие происходит в древнем городе Мардине – в Турции, на границе с Сирией. Я всегда помещаю своих героев в социальный контекст: смешение культур, верований, взглядов на мир. Всё это происходит в наше время и связано со зверствами ИГ* на Ближнем Востоке", – рассказал писатель.Говорили литераторы со всего мира о разном: о новых героях нашего времени, о синтетичности искусств, каждое из которых, как выразился писатель, композитор и режиссёр Луис Карлос Рибейро Престес, похоже на бесконечный, восторженный, многоликий бразильский карнавал; о поддержке юных писателей и о чём сегодня хотят читать и читают дети.* Запрещённая в РФ террористическая организацияО прошлогодней ярмарке – в материале Марии Нестеровой Книжная ярмарка non/fictio№25: Русские комиксы, китайские страсти, герои Донбасса и бессменный Пелевин на сайте Украина.ру.
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, литература, россия, москва, федор достоевский, михаил булгаков, юрий поляков, книги
Культура, Эксклюзив, литература, Россия, Москва, Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Юрий Поляков, книги

Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форума

20:40 12.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМеждународная ярмарка интеллектуальной литературы "non/fiction № 26"
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction № 26 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Мария Лихограй
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На прошлой неделе в Москве прошла ежегодная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction – событие стабильное и многообещающее, одновременно и задающее, и фиксирующее тренды в литературе
Топы и списки, составляемые разными российскими издательствами и книжными домами, в целом, не слишком отличались в 2024 году от года 2023: венчает их литература по популярной психологии, приключенческие романы для подростков, фэнтези авторов из Юго-Восточной Азии, книги для детей.
В субботу, 7 декабря, в предпоследний день зимней ярмарки (она проводится два раза в год), было названо слово года – сам проект был запущен летом.
Словом 2024 года стало слово "Мир".
Как сообщает пресс-служба мероприятия, эксперты в области филологических и гуманитарных наук, а также представители медиа отбирали ключевые слова, отражающие культурные тенденции в России и настроение общества в 2024 году. Искусственный интеллект также проанализировал частоту и контекст отобранных слов, затем было народное голосование, и в итоге – мир.
На ярмарке традиционно яблоку негде упасть, пройдя между рядов можно заметить и то, какими всплесками популярности пользуются книги, вокруг которых разворачивается активная кино- или политическая дискуссия.
В этом году речь прежде всего о романе Фёдора Достоевского "Преступление и наказание": виновник ажиотажа – совсем недавно вышедший сериал Владимира Мирзоева, в котором основных персонажей сыграли Иван Янковский, Алёна Михайлова, Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, а действие было перенесено в наше время.
Похожая ситуация в начале года сложилась вокруг романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" – после выхода новой экранизации (фильма по мотивам романа) Михаила Локшина.
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМеждународная ярмарка интеллектуальной литературы "non/fiction № 26"
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction № 26 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Международная ярмарка интеллектуальной литературы "non/fiction № 26"
Ещё одна сенсационная книга на non/fiction№26 – "Нож" Салмана Рушди – мемуары писателя и первая его опубликованная книга после покушения, произошедшего в 2022 году.
Тогда Рушди должен был выступить с лекцией в Чатокуа, штат Нью-Йорк. На сцену выскочил человек с ножом и несколько раз ударил его, после чего писатель провёл долгие месяцы в больнице.
Нападение не было неожиданным, даже лекция, которую планировал читать Рушди была об опасностях жизни писателя. А его жизнь поистине опасна: он находится под защитой британского правительства с конца 80-х годов, когда верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к его убийству. Причиной послужил один из его романов, "Сатанинские стихи", опубликованный в 1988 году – некоторые мусульманские лидеры сочли его антиисламским.
В дни ярмарки, как и обычно, состоялись десятки встреч с писателями и поэтами, презентации книг, круглые столы, конференции. Лишь некоторые из них: лекция Юрия Полякова о влиянии на литературу искусственного интеллекта, викторина для школьников "Великие люди великой страны", паблик-ток о влиянии Карла Маркса на историю России, лекции об Олимпийских играх-1980 и поэтах Серебряного века, презентации комиксов о Сергее Есенине, фронтовых поэтов – от Захара Прилепина, погружение в историю семьи Ивана Грозного и историю зловещего скандинавского эпоса "Старшая Эдда", и многое, многое другое.
Искусство живо, потому неидеально
Одно из центральных событий ярмарки – Международный литературный форум Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР). Его посетили писатели, филологи и переводчики из 35 стран – Азии, Европы, Африки.
"Я хожу на все круглые столы, все встречи прекрасны и разнообразны. Особенно мне нравится, как остроумно соревнуются между собой переводчики. Они жонглируют каламбурами, переводят то, что трудно переводимо, рассказывают о том, можно ли стать соавтором классика, когда ты его переводишь.
Мне кажется важным, что ведущие, знаменитые иностранные писатели имеют возможность встретиться со своими российскими читателями в рамках всей ярмарки, и представить свои произведения – удачное совпадение: форум и ярмарка. Самое главное для нас – продолжать, общаться друг с другом, смотреть друг другу в глаза", – рассказал в комментарии изданию Украина.ру председатель АСПИР, писатель и сценарист Сергей Шаргунов.
Среди произведений, которые привезли на форум его гости, он отметил книги македонского писателя Венко Андоновского: самое знаменитые его роман – "Пуп земли".
Остап Вишня
13 ноября, 16:01История
Остап Вишня: царский фельдшер, петлюровский чиновник, сталинский зэк, советский писатель"У меня нет никакого сомнения в том, что я родился, хоть и во время моего появления на свет белый и потом – лет, наверное, десять подряд – мать говорила, что вытащила меня из колодца, когда поила корову Оришку. Случилось это событие 1 ноября (по ст. стилю) 1889 года в городке Грунь Зеньковского уезда Полтавской области"
Многие участники форума – писатели, чья жизнь связана с Россией напрямую. Например, итальянский прозаик и переводчик – более всего известный именно переводами русской классики на итальянский язык – Паоло Нори, который летом издал книгу о любимом писателе, Достоевском, а сейчас работает над либретто к опере о поэте Анне Ахматовой в миланском La Scala.
Несмотря на разнообразие тем для дискуссий и полемики, одна из центральных – предсказуемо – искусственный интеллект и его влияние на современные литературные процессы.
В беседе с Украина.ру турецкий писатель и композитор Омер Зюльфю Ливанели отметил, что тема эта – центральная, но не пугает его так, как многих других коллег.
"ИИ сыграет важную роль в определённых сферах, но никогда не заменит способности творить, которой наделён только человек. Например, каждый пианист отличается способностью по-своему нажимать на клавиши, так мы понимаем, кто играет, а искусственный интеллект повторить это не в силах.
Ни одно из произведений, созданных человеком, не идеально. Мы делаем ошибки, но именно поэтому искусство – настоящее, живое. Искусство – нерационально. Мы говорили об этом с коллегами: например, в "Братьях Карамазовых" огромная, очень длинная часть посвящена старцу Зосиме. Если бы в дело вступил искусственный интеллект, он бы вырезал её за ненадобностью, а мы нуждаемся именно в этом.
Другой важный для нас на форуме момент – живые встречи, общение. Ещё Гёте сказал о существовании единой мировой литературы – соединении Запада и Востока. Он сказал, что они неразделимы. И я придерживаюсь этого мнения.
На форуме я презентую книгу "Непокой" в переводе Дарьи Жигульской о любви девушки-езидки и юноши-мусульманина. Действие происходит в древнем городе Мардине – в Турции, на границе с Сирией. Я всегда помещаю своих героев в социальный контекст: смешение культур, верований, взглядов на мир. Всё это происходит в наше время и связано со зверствами ИГ* на Ближнем Востоке", – рассказал писатель.
Говорили литераторы со всего мира о разном: о новых героях нашего времени, о синтетичности искусств, каждое из которых, как выразился писатель, композитор и режиссёр Луис Карлос Рибейро Престес, похоже на бесконечный, восторженный, многоликий бразильский карнавал; о поддержке юных писателей и о чём сегодня хотят читать и читают дети.
* Запрещённая в РФ террористическая организация
О прошлогодней ярмарке в материале Марии Нестеровой Книжная ярмарка non/fictio№25: Русские комиксы, китайские страсти, герои Донбасса и бессменный Пелевин на сайте Украина.ру.
 
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20:40Слово года – "МИР". Ярмарка Non/fiction и гости Международного литературного форума
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