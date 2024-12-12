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"Ключи от неба": радио, любовь и "Двина"

"Ключи от неба": радио, любовь и "Двина" - 12.12.2024 Украина.ру

"Ключи от неба": радио, любовь и "Двина"

12 декабря 1964 на советские киноэкраны вышла комедия Киностудии имени Довженко "Ключи от неба". Знаковой она стала потому, что пользовалась у зрителей невероятной популярностью, создавали её выдающиеся отечественные кинодеятели, и потому что в ней впервые была показана самая современная и в какой-то мере легендарная советская техника

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В 50-е годы авиация стран НАТО фактически безнаказанно нарушала воздушное пространство Советского Союза, проводя фотосъёмку важных промышленных и военных объектов с недостижимой для нашей зенитной артиллерии и истребителей-перехватчиков высоты. В связи с этим военное руководство страны вынуждено было принять целый комплекс мер по усилению противовоздушной обороны.На вооружение были приняты новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) постоянного базирования С-25, их использовали для создания над Москвой "зонтика" противовоздушной и противоракетной обороны, и возимые ЗРК С-75 "Двина".1 мая 1960 года расчёты ЗРК С-75 2-го дивизиона 57-й зенитной ракетной бригады в небе над Свердловском сбили самолёт-разведчик ЦРУ Lockheed U-2. Пилотировавший его пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс катапультировался, был арестован и затем на открытом судебном заседании дал признательные показания, которые демонстрировались на весь мир (обломки самолёта и сейчас демонстрируются в центральном музее российской армии в Москве). После этого советские ЗРК стали известны всему миру.Сценарий фильма о людях, которые сидят за пультами управления этих самых комплексов, решил написать знаковый для отечественной литературы и кино писатель и драматург Иван Стаднюк. Он побывал в Бакинском военном округе ПВО, познакомился с жизнью солдат-ракетчиков, вник в их работу на огневой позиции, в кабине наведения и написал киноповесть "Ключи от неба".Стаднюк писал её сразу под "Мосфильм", так как очень хотел, чтобы повесть экранизировала именно эта киностудия. Один его сценарий, написанный по его же повести "Человек не сдаётся", она уже купила. Однако затем экранизировать свой роман "Живые и мёртвые" студии предложил Константин Симонов. Оба произведения были о разгромных для нашей армии первых месяцах войны, оба написали непосредственные участники и свидетели тех событий, но Симонов написал лучше, Стаднюк это сам потом признавал.Тем не менее, за сценарий автору заплатили, а потом его выкупил у москвичей "Беларусьфильм" и экранизировал в 1960 году, ещё до выхода "Живых и мертвых". Но Ивану Фотиевичу очень хотелось все же сработать хоть раз с "Мосфильмом", он показал "Ключи от неба" на студии, и там их охотно приняли.За постановку комедии взялся, пожалуй, самый знаковый советский комедийный режиссер Леонид Гайдай. Но его комедии были эксцентричными, а у Стаднюка получилась комедия положений. Гайдай попросил автора переписать сценарий по законам эксцентрики, но тот не знал, как это делается, и пригласил Гайдая в соавторы. Тот согласился. Они вместе поехали в дом творчества в Болшево, месяц бились над сценарием, правда, как признавался потом Стаднюк, больше времени потратили на то, что гоняли шары в бильярде, и ни одной сцены так и не переделали.В конце концов. Гайдай сдался, заявил, что сценарий написан в железной логике лирической комедии, эксцентрике он не поддается, а, значит, он его ставить не будет. Стаднюк предложил "мосфильмовцам" продать сценарий Киностудии им. Довженко. Незадолго до этого режиссер Григорий Липшиц поставил "выстрелившую" комедию по другому сценарию Стаднюка "Артист из Кохановки" (1961), ещё раньше там прогремел "Максим Перепелица" (1955).За экранизацию взялся киевский режиссер Виктор Михайлович Иванов, который совсем недавно, в 1961 году, прославился своей бессмертной комедией "За двумя зайцами".В центре сюжета фильма – Семён Лагода – молодой парень, который служит в ракетном дивизионе ПВО. Имя и фамилия у главного героя появились не просто так. 26 ноября 1936 года на Дальнем Востоке у поселка Турий Рог пулемётчик 39-й стрелковой дивизии Семён Лагода погиб в бою с группой японских солдат – они пытались прорвать советскую границу. Именем отважного красноармейца в городах Советского Союза было названо немало улиц.В кино же Семен Лагода – талантливый юноша-радиолюбитель, но его безалаберность и ветреность создают для него самого и окружающих много проблем. Еще с "гражданки" Лагода конфликтует с лейтенантом Кирилловым, в армии же конфликт только развивается и приводит к тому, что Кириллов ссорится со своей девушкой Аней.Несмотря на свой характер, Лагода становится хорошим специалистом, зенитчиком, оператором-наводчиком ЗРК С-75. В результате множества комичных ситуаций он мирится с лейтенантом и даже участвует в перехвате самолета-нарушителя.Роль Лагоды досталась молодому московскому актеру Александру Ленькову, который до этого сыграл в "Непридуманной истории" (1963), "Весёлых хлопотах" (1964), но "Ключи от неба" и роль рядового Ладоги стали для него настоящим звездным часом. После этого фильма Леньков продолжил сниматься в кино и сыграл более 200 различных ролей. Кстати, в начале фильма актер щеголяет в невероятно модных, редких и потому очень дорогих в СССР джинсах. Так вот, это были джинсы его собственного пошива – Леньков замечательно шил, вязал, поэтому одеться в джинсы для него, в отличие от большинства граждан СССР, была не проблема.Роль лейтенанта Кирилова сыграл киевский актер Валерий Бессараб, который до этого снялся в кинолентах "С Днеё рождения" (1961), "Здравствуй, Гнат" (1962), "Серебряный тренер" (1963).Бессараб провёл свое детство в Киеве, ещё в школе переболел полиомиелитом. Борясь с его последствиями занимался акробатикой, футболом, и вырос в красивого, высокого парня, который замечательно подходил на роль правильного (даже, скорее, слишком, до ванильной приторности правильного) лейтенанта войск ПВО.В 1980-е годы, болезни, которые Бессараб перенёс в детстве, дали о себе знать – очень хрупкими стали кости, которые ломались при любых травмах. Из-за проблем с тазобедренным суставом, мужчина перенёс несколько операций, ему вживили протезы – дальнейшей работе в кино не могло быть и речи. Настоящим ангелом-хранителем Бессараба стала его супруга, которая ухаживала за мужем и поддерживала его до последних его дней.В советском мультфильме "Остров сокровищ" (1988) он озвучил… главного героя – мальчика Джимми Хокинса. Автор дорого б дал, чтобы увидеть со стороны, как огромный импозантный 44-летний актер озвучивает маленького комичного мальчишку-доходягу в смешных очёчках.Анну, подругу и потенциальную жену лейтенанта Кириллова, сыграла молодая актриса Наталья Суровегина, которая до этого успела отметиться только в эпизодической роли другого знакового советского фильма "Оптимистическая трагедия" (1963). Работа у режиссера Иванова тоже стала для нее наивысшим достижением.Полковника Александра Андреева сыграл актер Генрих Осташевский, имевший за плечами порядка десяти ролей в различных фильмах: "Кровь людская – не водица" (1960), в "Дмитро Горицвит" (1961), "Люди все знают" (1963).Его жену сыграла актриса Людмила Сосюра, больше известная зрителям под своей девичьей фамилией Костырко и роли в "Максиме Перепелице", где она сыграла возлюбленную Максима. Новую же фамилию она получила от мужа Владимир Сосюры, который помимо того, что являлся сыном знаменитого украинского поэта и бывшего петлюровца Владимира Сосюры, с 1960 года работал главным редактором Киевской киностудии имени А. Довженко и был редактором фильма "Ключи от неба". Собственно, на него в первую очередь и обижался Стаднюк, что от сценария "полетели пух и перья".В эпизодических ролях в фильме, настолько эпизодических, что их даже не указали в титрах, снялись отец известного советского актёра, главного героя в фильме "Живые и мёртвые" Кирилла Лаврова – Юрий Лавров, и известная трагичной историей своей жизни Мария Капнист. Оба потомственные дворяне, что и сказалось на их непростых судьбах и, в конце концов, привело в Киев.Кинолента "Ключи от неба" показала тонкости работы советских зенитчиков – казармы, строевую, обнаружения целей. Фильм снимали в Киеве, Житомире, Феодосии, Ленинграде, Судаке. Например, пруды с лилиями находились на территории Житомирского училища радиоэлектроники ПВО. Его же курсанты в сопровождении оркестра училища поют заглавную песню фильма "Мы, как лётчики, как лётчики крылаты…"В фильме продемонстрирован реальный зенитный ракетный комплекс С-75 "Двина". Съёмочной площадкой стал стоявший у Судака реальный ракетный дивизион, а точнее, секретный объект ракетная часть 72019 "Б". Это был на то время в СССР единственный зенитно-ракетный дивизион, который находился в таком живописном месте, где соседствовали горы и море.Любопытно музыкальное оформление киноленты, здесь звучат ария Каварадосси E lucevan le stelle из оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в русском переводе в исполнении Сергея Лемешева и неаполитанская песня Chella llà в исполнении тенора Альдо Конти и аккордеониста Джузеппе (Джо) Базиле."Ключи от неба" стал успешным фильмом – его посмотрели 22,9 млн. зрителей. Многие годы его демонстрировали по Центральному телевидению на День ракетчиков.Через некоторое время после показа ленты в кинотеатрах в Воениздате вышел сборник киноповестей Ивана Стаднюка в первоначальных их вариантах, до того, как их "покромсали" на киностудиях. Вскоре писателю позвонили из Киева, и он услышал в трубке рассерженный голос своего доброго друга режиссёра Иванова, снявшего "Ключи от неба":"– Иван, я купил сборник твоих киносценариев и прочёл "Ключи от неба"!– Ну и что?– Как что?! Где ты взял этот сценарий?! Почему не показал мне его раньше?! Я бы комедийный шедевр поставил по нему!"Стаднюк на какое-то время потерял дар речи, потому что в сборнике был тот вариант киноповести, который Иванов читал, ещё колеблясь – браться за постановку фильма или нет. Режиссёру осталось только клясть себя и студийных редакторов за то, что они, толком не вчитавшись, испортили хороший сценарий.Так что фильм продолжает жить своей жизнью в том виде, каким мы его знаем и любим, и можем снова и снова пересматривать, поднимая себе настроение незамысловатым задорным юмором тех времен и наслаждаясь замечательной игрой любимых артистов.

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