Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова - 12.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241212/1059615263.html
Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова - 12.12.2024 Украина.ру
Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных. Об этом 12 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2024-12-12T15:46
2024-12-12T15:46
новости
киев
россия
москва
татьяна москалькова
виктор орбан
владимир путин
обмен
пленные
военнопленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059500878_0:73:2715:1600_1920x0_80_0_0_e155a122f165ac6ba41a0ad9a570b07b.jpg
Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.По словам Москальковой, передача посылок должна состояться в декабре на российско-белорусской границе "или где-то в другом месте".Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Будапешт предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня были отвергнуты Киевом.Ранее Москалькова отмечала, что Киев не один раз отказывался забирать из плена своих военных, предпочитая им офицеров и "азовцев"*.Другие новости: Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.* Запрещенная в России террористическая организация.
киев
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059500878_0:7:2715:2043_1920x0_80_0_0_dbc9f13c1220272409b62277d4ca52db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, москва, татьяна москалькова, виктор орбан, владимир путин, обмен, пленные, военнопленные
Новости, Киев, Россия, Москва, Татьяна Москалькова, Виктор Орбан, Владимир Путин, обмен, Пленные, военнопленные

Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова

15:46 12.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных. Об этом 12 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.
По словам Москальковой, передача посылок должна состояться в декабре на российско-белорусской границе "или где-то в другом месте".
Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Будапешт предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня были отвергнуты Киевом.
Ранее Москалькова отмечала, что Киев не один раз отказывался забирать из плена своих военных, предпочитая им офицеров и "азовцев"*.
Другие новости: Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
НовостиКиевРоссияМоскваТатьяна МоскальковаВиктор ОрбанВладимир ПутинобменПленныевоеннопленные
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Ключи от неба": радио, любовь и "Двина"
15:53Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году
15:46Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
15:37"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина
15:34Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров
15:28Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
15:07Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте
14:52Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса
14:37Прогнали пинком: сын Трампа опубликовал высмеивающее Зеленского видео
14:26Зеленский: украл Рождество, арестовал Святого Николая, скоро станет памятником
14:13Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника"
13:55Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине
13:37Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО
13:29"Лондон оказался в неловком положении". Россия сохранила влияние на Ближнем Востоке
13:15Как не начать войну на Украине заново: о целях России и новых игроках старого конфликта - Мендкович
13:07Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире
13:03Зеленский испугался женского бунта - политолог
13:00Россия готовит ответ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 декабря
12:56Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ
12:43На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ
Лента новостейМолния