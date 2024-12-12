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Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова

Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова - 12.12.2024 Украина.ру

Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова

Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных. Об этом 12 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2024-12-12T15:46

2024-12-12T15:46

2024-12-12T15:46

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Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.По словам Москальковой, передача посылок должна состояться в декабре на российско-белорусской границе "или где-то в другом месте".Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Будапешт предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня были отвергнуты Киевом.Ранее Москалькова отмечала, что Киев не один раз отказывался забирать из плена своих военных, предпочитая им офицеров и "азовцев"*.Другие новости: Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.* Запрещенная в России террористическая организация.

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