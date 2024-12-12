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Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова - 12.12.2024 Украина.ру
Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных. Об этом 12 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2024-12-12T15:46
2024-12-12T15:46
2024-12-12T15:46
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татьяна москалькова
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военнопленные
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Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.По словам Москальковой, передача посылок должна состояться в декабре на российско-белорусской границе "или где-то в другом месте".Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, что Будапешт предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня были отвергнуты Киевом.Ранее Москалькова отмечала, что Киев не один раз отказывался забирать из плена своих военных, предпочитая им офицеров и "азовцев"*.Другие новости: Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.* Запрещенная в России террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, москва, татьяна москалькова, виктор орбан, владимир путин, обмен, пленные, военнопленные
Новости, Киев, Россия, Москва, Татьяна Москалькова, Виктор Орбан, Владимир Путин, обмен, Пленные, военнопленные
Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
Россия и Украина договорились организовать к Новому году обмен посылками для военнопленных. Об этом 12 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Он отметила, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом договорились о том, что к Новому году российская сторона передаст своим пленным, находящимся на Украине посылки с подарками и письмами из дома, и наоборот.
По словам Москальковой, передача посылок должна состояться в декабре на российско-белорусской границе "или где-то в другом месте".
Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
сообщил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным
, что Будапешт
предложил "рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
подтвердил этот факт и уточнил, что российская сторона в тот же вечер передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Однако они, также как и рождественское прекращение огня были отвергнуты Киевом.
Ранее Москалькова отмечала, что Киев не один раз отказывался забирать из плена своих военных, предпочитая им офицеров и "азовцев"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.