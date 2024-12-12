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Без поддержки невозможно: Трамп заставил усомниться в своих украинских обещаниях

Без поддержки невозможно: Трамп заставил усомниться в своих украинских обещаниях - 12.12.2024 Украина.ру

Без поддержки невозможно: Трамп заставил усомниться в своих украинских обещаниях

Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не намерен отказываться от поддержки Украины, однако ушел от прямого вопроса о деталях своего плана в отношении Киева

2024-12-12T17:49

2024-12-12T17:49

2024-12-12T17:49

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Трамп пояснил, что предпочитает сохранять свои намерения в секрете, чтобы сохранить эффективность переговорного процесса.В то же время, новый американский лидер подчеркнул, что хочет достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта, а единственный способ сделать это - "не отказываться от поддержки".Также Трамп сказал журналистам Time, что выступает против ударов ВСУ дальнобойными американскими ракетами вглубь российских территорий, назвав этот шаг Владимира Зеленского "глупым и опасным".Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации действующего президента Америки Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов. Вновь избранный американский лидер Трамп уже несколько раз отмечал, что после смены власти в Вашингтоне ситуация изменится и призывал Киев быть готовым к этому.Накануне Трамп выложил в своих соцсетях мем "Как работает байденомика". В схеме пять пунктов: "1. Вы платите налоги. 2. Я отправляю их на Украину. 3. Они возвращают их Хантеру. 4. Хантер отдает их мне. 5. Я помилую Хантера".Параллельно американская газета The New York Times добавила, что теоретически Трамп может даже попытаться разморозить российские активы и расторгнуть кредит в размере 20 миллиардов долларов Украине, который обеспечен процентами от них.Также в пользу сокращения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов говорит и намерение нового президента создать в стране Департамент эффективности правительства (DOGE), который займется ликвидацией излишних трат под руководством миллиардера Илона Маска.В среду, 11 декабря, миллиардер заявил, что очередная отправка США финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла все пределы безумия."Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", — подчеркнул Маск.Другие темы: Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронте.* Террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241211/1059567432.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон, айдар, помощь, военная помощь