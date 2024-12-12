Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны - 12.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241212/1059620270.html
Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны
Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны - 12.12.2024 Украина.ру
Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны
Киев позволил Западу втянуть страну в военную авантюру, которая не может закончиться хорошо для нее. В перспективе Украина потеряет территории или вовсе повторит судьбу Чехословакии. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo
2024-12-12T18:27
2024-12-12T18:46
эксклюзив
роберт фицо
словакия
украина
россия
трухачев
дональд трамп
нато
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059618714_111:0:3000:1625_1920x0_80_0_0_0f2d7163c06806ad5d0b7086e57e4ad3.jpg.webp
По словам словацкого политика, Запад решил, что воспользуется конфликтом на Украине для того, чтобы ослабить Россию. С этой целью против России были введены экономические санкции, а на Украину отправляют миллиарды евро и долларов в виде гуманитарной и военной помощи. Однако этот подход не работает – русские отвоевывают все больше территории, а Украина уже недостаточно сильна для переговоров, отметил Фицо.При этом премьер-министр Словакии не исключил, что наступит момент, когда Запад скажет: "Ну, не получилось, так давайте пожертвуем Украиной". Тогда эту страну может постигнуть судьба Чехословакии, которая по итогам Мюнхенского сговора, подписанного между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, вынуждена была уступить Судетскую область Германии и удовлетворить территориальные претензии Венгрии и Польши, допустил Фицо."Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории и ей будут предложены гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск. Если это – то счастье для Украины, о котором все говорят, то я уверен, что украинцы будут преданы", – полагает словацкий премьер.Роберт Фицо считает, что военного решения для Украины не существует, и что конфликтующие стороны должны сесть за стол переговоров и договориться. При этом он отметил, что нужно быть "хоть немного реалистичными" и признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска.Он также констатировал, что любая война однажды заканчивается – всегда за столом переговоров. Фицо признался, что, будучи премьером славянской страны, он не может желать, чтобы по итогам этих переговоров был установлен новый железный занавес между Россией и Европой, о которой говорил Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи в 1946 году."Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, что как только война для всех закончится, все будет "как обычно". Все поедут туда (в Россию – Ред.), все захотят покупать и продавать. Забудьте о морали или чем-либо еще, когда дело касается международной политики", – сказал Фицо.В интервью бразильской газете премьер Словакии также оценил инициативу избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Подход Трампа он назвал конструктивным, но засомневался в том, что конец войне может быть положен в такой короткий срок, который назвал новый президент США в своей предвыборной кампании – одни сутки. По словам Фицо, это были предвыборные обещания, но теперь слышны некоторые "двусмысленные заявления". "В любом случае, всё будет не так, как Трамп сказал", –предположил он.Премьер-министр Словакии пожаловался на то, что украинская тема делает его "белой вороной" в европейской семье, потому что его мнение отличается от позиции остальных лидеров стран Евросоюза.Тем не менее, как показало не только это интервью, но и многочисленные публичные заявления Фицо, его позиция в своей основе совпадает с позицией ЕС. Например, газете Folha de S.Paulo Фицо также заявил, что украинский конфликт не должен был случиться и он был "нарушением международного права со стороны России".Он подчеркнул, что понимает причины, по которым возник этот конфликт, но при этом отметил, что не считает возможным "решать проблемы, используя военную силу и нарушая международное право".По мнению политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, интервью Роберта Фицо бразильским СМИ предназначалось прежде всего для читателей из Словакии и Чехии, где в настоящее время проживает около 100 и 300 тыс. украинских беженцев соответственно.Политолог напомнил, что не только Фицо, но даже и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и нынейшний – Марк Рютте открыто говорят, что Украине придется смириться с потерей от 10 до 12 процентов своей территории."Если переведем эти проценты на карту, увидим, что это Крым и Донбасс. Это изначально инородные тела внутри антироссийской Украины и их коллективный Запад уже готов отдать России. Фицо все-таки премьер-министр страны-члена ЕС и НАТО, поэтому он что-то об этом знает. Но больше ничего России отдать не готовы: никакой Запорожской и Херсонской областей или части Харьковской", – отметил эксперт.Комментируя перспективу иностранного военного присутствия на Украине, о которой упоминал премьер-министр Словакии в интервью, Вадим Трухачев заявил, что российскую сторону могут устроить, например, китайские или индийские миротворцы, которые будут стоять по границе Винницкой и Хмельницкой областей."Я здесь не соглашусь с наиболее радикальными коллегами, которые говорят, что всю Украину надо забирать. Западная Украина будет бесконечным источником головной боли. Идти западнее линии Житомир-Винница России не надо", – считает он.При этом политолог подчеркнул, что НАТО рассматривает Украину как подмандатную территорию, зону своего влияния. Отношения между Украиной и Альянсом могут напоминать отношения НАТО и Македонии в 2001 году: страну приняли в НАТО лишь спустя 20 лет, в 2020-м.Политолог считает, что считать Фицо пророссийским политиком ошибочно, так как он просто умеренный политик левого толка, проевропейский и проатлантический."Он даже близко не ставит вопрос о том, чтобы Словакия вышла из НАТО и тем более из Евросоюза. Но не надо путать пророссийских политиков, которые в Словакии действительно есть, и не антироссийских политиков. Фицо, также, как и Орбан в Венгрии, не антироссийский, но он совсем не пророссийский. И это последнее интервью бразильской газете показало, что большая часть того, что предлагает Фицо, Россию не устраивает", – уточнил Трухачев.По словам политолога, в частности Россию не устраивает то, как Роберт Фицо видит будущее Украины: в соответствии с его концепцией за Россией закрепляются только Крым и Донбасс. Также российскую сторону не устраивает возможность отправки миротворцев НАТО или ЕС на Украину, и то, что Украина, даже без Крыма и Донбасса, попадает в безоговорочную зону влияния Евросоюза и Североатлантического альянса."С другой стороны, Фицо это как раз вполне устраивает. Да, ему не нужна такая бандеровская Украина, потому что у Словакии с бандеровцами свои счеты. Но большая проевропейская, не бандеровская Украина его вполне устроит. А нас нет", – подытожил Вадим Трухачев.О реакции европейских политиков на мирные инициативы Дональда Трампа – в материале Марии Лихограй Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков
https://ukraina.ru/20241107/1058709837.html
https://ukraina.ru/20241212/1059614290.html
словакия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059618714_553:0:2720:1625_1920x0_80_0_0_c5e3a9509ef6cf74d495b58c6d7fea27.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, роберт фицо, словакия, украина, россия, трухачев, дональд трамп, нато, ес, украина.ру
Эксклюзив, Роберт Фицо, Словакия, Украина, Россия, Трухачев, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, Украина.ру

Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны

18:27 12.12.2024 (обновлено: 18:46 12.12.2024)
 
Коллаж: Роберт Фицо, раздел Украины
Коллаж: Роберт Фицо, раздел Украины
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киев позволил Западу втянуть страну в военную авантюру, которая не может закончиться хорошо для нее. В перспективе Украина потеряет территории или вовсе повторит судьбу Чехословакии. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo
По словам словацкого политика, Запад решил, что воспользуется конфликтом на Украине для того, чтобы ослабить Россию. С этой целью против России были введены экономические санкции, а на Украину отправляют миллиарды евро и долларов в виде гуманитарной и военной помощи.
Однако этот подход не работает – русские отвоевывают все больше территории, а Украина уже недостаточно сильна для переговоров, отметил Фицо.
"Если все это кому-то и навредит, так это Украине, потому что она позволила втянуть себя в эту авантюру, которая не может закончиться хорошо для нее. Страна потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО", – рассказал Фицо бразильскому изданию.
При этом премьер-министр Словакии не исключил, что наступит момент, когда Запад скажет: "Ну, не получилось, так давайте пожертвуем Украиной".
Тогда эту страну может постигнуть судьба Чехословакии, которая по итогам Мюнхенского сговора, подписанного между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, вынуждена была уступить Судетскую область Германии и удовлетворить территориальные претензии Венгрии и Польши, допустил Фицо.
"Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории и ей будут предложены гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск. Если это – то счастье для Украины, о котором все говорят, то я уверен, что украинцы будут преданы", – полагает словацкий премьер.
Роберт Фицо считает, что военного решения для Украины не существует, и что конфликтующие стороны должны сесть за стол переговоров и договориться. При этом он отметил, что нужно быть "хоть немного реалистичными" и признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска.
"Хотя международное сообщество никогда не признает эту территорию (российской – Ред.), мы все будем уважать то, что она находится под контролем России", – рассказал словацкий премьер.
Он также констатировал, что любая война однажды заканчивается – всегда за столом переговоров. Фицо признался, что, будучи премьером славянской страны, он не может желать, чтобы по итогам этих переговоров был установлен новый железный занавес между Россией и Европой, о которой говорил Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи в 1946 году.
"Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, что как только война для всех закончится, все будет "как обычно". Все поедут туда (в Россию – Ред.), все захотят покупать и продавать. Забудьте о морали или чем-либо еще, когда дело касается международной политики", – сказал Фицо.
В интервью бразильской газете премьер Словакии также оценил инициативу избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Подход Трампа он назвал конструктивным, но засомневался в том, что конец войне может быть положен в такой короткий срок, который назвал новый президент США в своей предвыборной кампании – одни сутки.
По словам Фицо, это были предвыборные обещания, но теперь слышны некоторые "двусмысленные заявления".
"В любом случае, всё будет не так, как Трамп сказал", –предположил он.
- РИА Новости, 1920, 07.11.2024
7 ноября, 16:25
"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом Глава словацкого правительства Роберт Фицо никогда не лез за словом в карман, охотно выступая перед общественностью по различным злободневным вопросам. Попытка устроить против него теракт не принесла успехов организаторам – если они хотели закрыть рот словацкому премьеру, то с этим однозначно ничего не вышло.
Премьер-министр Словакии пожаловался на то, что украинская тема делает его "белой вороной" в европейской семье, потому что его мнение отличается от позиции остальных лидеров стран Евросоюза.
Тем не менее, как показало не только это интервью, но и многочисленные публичные заявления Фицо, его позиция в своей основе совпадает с позицией ЕС. Например, газете Folha de S.Paulo Фицо также заявил, что украинский конфликт не должен был случиться и он был "нарушением международного права со стороны России".
Он подчеркнул, что понимает причины, по которым возник этот конфликт, но при этом отметил, что не считает возможным "решать проблемы, используя военную силу и нарушая международное право".
По мнению политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, интервью Роберта Фицо бразильским СМИ предназначалось прежде всего для читателей из Словакии и Чехии, где в настоящее время проживает около 100 и 300 тыс. украинских беженцев соответственно.

"Поэтому Фицо здесь говорил, как премьер-министр страны, которая граничит с Украиной, и которая хочет, чтобы все, связанное с вооруженным противостоянием, ее больше не касалось. Он показывает и своим, и чешским избирателям (а там политическое поле в значительной степени остается единым), что он политик-миротворец, который хочет положить конец войне и снять с шеи своих избирателей заботу о сотнях тысяч прибывших туда иностранцев", – рассказал Трухачев в интервью изданию Украина.ру.

Политолог напомнил, что не только Фицо, но даже и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и нынейшний – Марк Рютте открыто говорят, что Украине придется смириться с потерей от 10 до 12 процентов своей территории.
"Если переведем эти проценты на карту, увидим, что это Крым и Донбасс. Это изначально инородные тела внутри антироссийской Украины и их коллективный Запад уже готов отдать России. Фицо все-таки премьер-министр страны-члена ЕС и НАТО, поэтому он что-то об этом знает. Но больше ничего России отдать не готовы: никакой Запорожской и Херсонской областей или части Харьковской", – отметил эксперт.
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
15:34
Андрей Суздальцев: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоровРакета "Орешник" имеет шесть боеголовок, а мы используем ее как обычный боезапас. Это все равно что стрелять из пушки по воробьям. Конечно, эта ракета носитель для ядерных боеголовок. Можно смести с лица всю Польшу, половину Германии. Причем ее невозможно перехватить, и системы ПРО Запада бессмысленны.
Комментируя перспективу иностранного военного присутствия на Украине, о которой упоминал премьер-министр Словакии в интервью, Вадим Трухачев заявил, что российскую сторону могут устроить, например, китайские или индийские миротворцы, которые будут стоять по границе Винницкой и Хмельницкой областей.
"Я здесь не соглашусь с наиболее радикальными коллегами, которые говорят, что всю Украину надо забирать. Западная Украина будет бесконечным источником головной боли. Идти западнее линии Житомир-Винница России не надо", – считает он.
При этом политолог подчеркнул, что НАТО рассматривает Украину как подмандатную территорию, зону своего влияния. Отношения между Украиной и Альянсом могут напоминать отношения НАТО и Македонии в 2001 году: страну приняли в НАТО лишь спустя 20 лет, в 2020-м.
"НАТО и ЕС интересует более-менее большая Украина. Донбасс они готовы отпустить, а уже Харьков и Запорожье – не готовы", – сказал Трухачев.
Политолог считает, что считать Фицо пророссийским политиком ошибочно, так как он просто умеренный политик левого толка, проевропейский и проатлантический.
"Он даже близко не ставит вопрос о том, чтобы Словакия вышла из НАТО и тем более из Евросоюза. Но не надо путать пророссийских политиков, которые в Словакии действительно есть, и не антироссийских политиков. Фицо, также, как и Орбан в Венгрии, не антироссийский, но он совсем не пророссийский. И это последнее интервью бразильской газете показало, что большая часть того, что предлагает Фицо, Россию не устраивает", – уточнил Трухачев.
По словам политолога, в частности Россию не устраивает то, как Роберт Фицо видит будущее Украины: в соответствии с его концепцией за Россией закрепляются только Крым и Донбасс. Также российскую сторону не устраивает возможность отправки миротворцев НАТО или ЕС на Украину, и то, что Украина, даже без Крыма и Донбасса, попадает в безоговорочную зону влияния Евросоюза и Североатлантического альянса.
"С другой стороны, Фицо это как раз вполне устраивает. Да, ему не нужна такая бандеровская Украина, потому что у Словакии с бандеровцами свои счеты. Но большая проевропейская, не бандеровская Украина его вполне устроит. А нас нет", – подытожил Вадим Трухачев.
О реакции европейских политиков на мирные инициативы Дональда Трампа в материале Марии Лихограй Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков
 
ЭксклюзивРоберт ФицоСловакияУкраинаРоссияТрухачевДональд ТрампНАТОЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны
18:22Трамп против ударов по РФ, ГУР заявило об убийстве под Москвой. Итоги 12 декабря на Украине
18:18Госдеп США: военная помощь Украине – это инвестиции в производителей оружия в 31 штате
18:05Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе
18:00ГПСУ разоблачила "свадебную аферу" ради бегства с Украины в ЕС
17:49Без поддержки невозможно: Трамп заставил усомниться в своих украинских обещаниях
17:26"Не можем слепо доверять ему": ФБР обезглавлено и готово всерьёз взяться за Зеленского
17:26Россия подарила Шри-Ланке 55 000 тонн калийных удобрений
17:20ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное число
17:12Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева
17:04МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко
17:03Фаршируют, как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами
17:00Впервые в истории отечественной журналистики: Поддубный получил звание Героя России
16:58Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту
16:40Польша отравит на Украину оружие вместо солдат – Сикорский
16:23Польша отказалась отправлять войска на Украину
16:00"Ключи от неба": радио, любовь и "Двина"
15:53Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году
15:46Москва и Киев договорились обменяться подарками для пленных к Новому году - Москалькова
15:37"Орешник" превращается в "Сармат": как Герасимов одним звонком угомонил США на Украине – Лучина
Лента новостейМолния