https://ukraina.ru/20241212/1059620270.html

Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны

Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны - 12.12.2024 Украина.ру

Мир с Россией и войска НАТО на Украине. Как премьер Словакии видит окончание войны

Киев позволил Западу втянуть страну в военную авантюру, которая не может закончиться хорошо для нее. В перспективе Украина потеряет территории или вовсе повторит судьбу Чехословакии. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo

2024-12-12T18:27

2024-12-12T18:27

2024-12-12T18:46

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По словам словацкого политика, Запад решил, что воспользуется конфликтом на Украине для того, чтобы ослабить Россию. С этой целью против России были введены экономические санкции, а на Украину отправляют миллиарды евро и долларов в виде гуманитарной и военной помощи. Однако этот подход не работает – русские отвоевывают все больше территории, а Украина уже недостаточно сильна для переговоров, отметил Фицо.При этом премьер-министр Словакии не исключил, что наступит момент, когда Запад скажет: "Ну, не получилось, так давайте пожертвуем Украиной". Тогда эту страну может постигнуть судьба Чехословакии, которая по итогам Мюнхенского сговора, подписанного между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией, вынуждена была уступить Судетскую область Германии и удовлетворить территориальные претензии Венгрии и Польши, допустил Фицо."Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории и ей будут предложены гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск. Если это – то счастье для Украины, о котором все говорят, то я уверен, что украинцы будут преданы", – полагает словацкий премьер.Роберт Фицо считает, что военного решения для Украины не существует, и что конфликтующие стороны должны сесть за стол переговоров и договориться. При этом он отметил, что нужно быть "хоть немного реалистичными" и признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска.Он также констатировал, что любая война однажды заканчивается – всегда за столом переговоров. Фицо признался, что, будучи премьером славянской страны, он не может желать, чтобы по итогам этих переговоров был установлен новый железный занавес между Россией и Европой, о которой говорил Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи в 1946 году."Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую, что как только война для всех закончится, все будет "как обычно". Все поедут туда (в Россию – Ред.), все захотят покупать и продавать. Забудьте о морали или чем-либо еще, когда дело касается международной политики", – сказал Фицо.В интервью бразильской газете премьер Словакии также оценил инициативу избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Подход Трампа он назвал конструктивным, но засомневался в том, что конец войне может быть положен в такой короткий срок, который назвал новый президент США в своей предвыборной кампании – одни сутки. По словам Фицо, это были предвыборные обещания, но теперь слышны некоторые "двусмысленные заявления". "В любом случае, всё будет не так, как Трамп сказал", –предположил он.Премьер-министр Словакии пожаловался на то, что украинская тема делает его "белой вороной" в европейской семье, потому что его мнение отличается от позиции остальных лидеров стран Евросоюза.Тем не менее, как показало не только это интервью, но и многочисленные публичные заявления Фицо, его позиция в своей основе совпадает с позицией ЕС. Например, газете Folha de S.Paulo Фицо также заявил, что украинский конфликт не должен был случиться и он был "нарушением международного права со стороны России".Он подчеркнул, что понимает причины, по которым возник этот конфликт, но при этом отметил, что не считает возможным "решать проблемы, используя военную силу и нарушая международное право".По мнению политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, интервью Роберта Фицо бразильским СМИ предназначалось прежде всего для читателей из Словакии и Чехии, где в настоящее время проживает около 100 и 300 тыс. украинских беженцев соответственно.Политолог напомнил, что не только Фицо, но даже и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и нынейшний – Марк Рютте открыто говорят, что Украине придется смириться с потерей от 10 до 12 процентов своей территории."Если переведем эти проценты на карту, увидим, что это Крым и Донбасс. Это изначально инородные тела внутри антироссийской Украины и их коллективный Запад уже готов отдать России. Фицо все-таки премьер-министр страны-члена ЕС и НАТО, поэтому он что-то об этом знает. Но больше ничего России отдать не готовы: никакой Запорожской и Херсонской областей или части Харьковской", – отметил эксперт.Комментируя перспективу иностранного военного присутствия на Украине, о которой упоминал премьер-министр Словакии в интервью, Вадим Трухачев заявил, что российскую сторону могут устроить, например, китайские или индийские миротворцы, которые будут стоять по границе Винницкой и Хмельницкой областей."Я здесь не соглашусь с наиболее радикальными коллегами, которые говорят, что всю Украину надо забирать. Западная Украина будет бесконечным источником головной боли. Идти западнее линии Житомир-Винница России не надо", – считает он.При этом политолог подчеркнул, что НАТО рассматривает Украину как подмандатную территорию, зону своего влияния. Отношения между Украиной и Альянсом могут напоминать отношения НАТО и Македонии в 2001 году: страну приняли в НАТО лишь спустя 20 лет, в 2020-м.Политолог считает, что считать Фицо пророссийским политиком ошибочно, так как он просто умеренный политик левого толка, проевропейский и проатлантический."Он даже близко не ставит вопрос о том, чтобы Словакия вышла из НАТО и тем более из Евросоюза. Но не надо путать пророссийских политиков, которые в Словакии действительно есть, и не антироссийских политиков. Фицо, также, как и Орбан в Венгрии, не антироссийский, но он совсем не пророссийский. И это последнее интервью бразильской газете показало, что большая часть того, что предлагает Фицо, Россию не устраивает", – уточнил Трухачев.По словам политолога, в частности Россию не устраивает то, как Роберт Фицо видит будущее Украины: в соответствии с его концепцией за Россией закрепляются только Крым и Донбасс. Также российскую сторону не устраивает возможность отправки миротворцев НАТО или ЕС на Украину, и то, что Украина, даже без Крыма и Донбасса, попадает в безоговорочную зону влияния Евросоюза и Североатлантического альянса."С другой стороны, Фицо это как раз вполне устраивает. Да, ему не нужна такая бандеровская Украина, потому что у Словакии с бандеровцами свои счеты. Но большая проевропейская, не бандеровская Украина его вполне устроит. А нас нет", – подытожил Вадим Трухачев.О реакции европейских политиков на мирные инициативы Дональда Трампа – в материале Марии Лихограй Война и мир в Европе. Что скрывает хаос и противоречия в действиях и заявлениях политиков

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, роберт фицо, словакия, украина, россия, трухачев, дональд трамп, нато, ес, украина.ру