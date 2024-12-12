Польша отказалась отправлять войска на Украину
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Варшава не планирует отправлять польских военнослужащих на Украину ни во время СВО, ни после. Об этом 12 декабря заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
По итогам состоявшихся в Варшаве переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном глава польского правительства выступил вместе с ним на совместной пресс-конференции. Среди волновавших местную прессу вопросов была перспектива отправки польских войск на Украину, учитывая, что французский президент около года продвигает такую идею.
"Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий", - сказал Туск.
Он также прояснил позицию официальной Варшавы по направлению польских солдат на Украину в составе коалиции ЕС или других государств.
"Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны на Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий", - подчеркнул Туск.
Кроме того, информагентства и издания сообщали о запланированном обсуждении перспективы ввода войск ЕС на Украину. В частности, издание Politico со ссылкой на свои источники сообщало, что Макрон и Туск обсудят ввод войск ЕС на Украину под миротворческим предлогом.
Также 12 декабря информагентство Reuters сообщило, что в ЕС нет консенсуса по вопросу ввода войск на Украину. При этом в ЕС обсуждается идея создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые "очень решительно настроены действовать". Киев приветствует обсуждение ввода войск на украинскую территорию.
Новости на эту тему: Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов
Также в новостях: Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году