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Польша отказалась отправлять войска на Украину

Польша отказалась отправлять войска на Украину - 12.12.2024 Украина.ру

Польша отказалась отправлять войска на Украину

Варшава не планирует отправлять польских военнослужащих на Украину ни во время СВО, ни после. Об этом 12 декабря заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

2024-12-12T16:23

2024-12-12T16:23

2024-12-12T16:23

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По итогам состоявшихся в Варшаве переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном глава польского правительства выступил вместе с ним на совместной пресс-конференции. Среди волновавших местную прессу вопросов была перспектива отправки польских войск на Украину, учитывая, что французский президент около года продвигает такую идею."Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий", - сказал Туск.Он также прояснил позицию официальной Варшавы по направлению польских солдат на Украину в составе коалиции ЕС или других государств.Накануне визита Макрона в Варшаву в западной прессе появилась информация о повестке переговоров. Во время визита 1 декабря в Киев верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о возможной отправке европейских военных на Украину.Кроме того, информагентства и издания сообщали о запланированном обсуждении перспективы ввода войск ЕС на Украину. В частности, издание Politico со ссылкой на свои источники сообщало, что Макрон и Туск обсудят ввод войск ЕС на Украину под миротворческим предлогом.Также 12 декабря информагентство Reuters сообщило, что в ЕС нет консенсуса по вопросу ввода войск на Украину. При этом в ЕС обсуждается идея создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые "очень решительно настроены действовать". Киев приветствует обсуждение ввода войск на украинскую территорию.Новости на эту тему: Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов Также в новостях: Медведев: планы нового президента США прояснятся в 2025 году Мнение Москвы: Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТОТем временем Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника"

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новости, украина, варшава, польша, эммануэль макрон, politico, reuters, ес, сво, туск дональд